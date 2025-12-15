Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Gen Z新生代鍾情Cartier？卡地亞太名貴，也許Casio這些錶可成為「平民版卡地亞」

Gen Z 也在迷卡地亞「正裝錶」！近日腕錶交易平台 Chrono24 發佈報告，指出 2018 年至今 Z 世代購買正裝錶（Dress Watch）的比例增長達 44％，而且最高增長率的就是 Cartier 手錶，包括 Tank 、 Santos 等經典錶款大受歡迎。當然，也不是人人也能輕鬆買到卡地亞，小編為大家推薦「平民版卡地亞」懷舊 Casio 腕錶，一起來湊湊正裝錶熱潮～

Gen Z 在迷卡地亞？也許是明星效應！

近年 Cartier 的廣告策略主攻 Gen Z 新世代，找來邊佑錫、Stray Kids 鉉辰、BTS V、BLACKPINK Jisoo擔任品牌大使，因而讓新世代的眼光再次放於「正裝錶」及「高級珠寶」上。

(IG @taylorswift)

最近 Taylor Swift 公開婚訊時，戴上 Cartier Santos Demoiselle 腕錶，帶起老錢風的奢華熱潮，這款腕錶的搜尋量立即上升 2,000% ，可見名人影響力十分驚人。

「平民版卡地亞」Casio 大受歡迎 復古文青系列性價比高

近年 Casio 同樣用力攻陷 Gen Z 新世代，推出了復古奢華系列 Vintage Collection。復刻多款老錢風的懷舊手錶，包括大受歡迎的雙顯復古錶 AQ-230 、Cartier 平替 Tank 等，$500 內已有交易，絕對值得入手！

1）平民版Cartier Tank！Casio Tank

近年 Cartier Tank 復古風格大熱，Casio 的 Tank 復古錶款就是最佳平民版！錶盤配以優雅的羅馬數字，拱型錶盤設計備有皮帶款、鋼帶款，古典味十足又簡約易襯，最受歡迎的就是黑金、錶白的配色，甫推出已一隻難求！

Casio LTP-V007G-9B

價錢：$470︱ 原價：$559.8

按此購買

Casio LTP-V007G-9B

Casio LTP-V007L-7B1

價錢：$373

按此購買

Casio LTP-V007L-7B1

2）人氣復古款式！Casio AQ-230

Casio AQ-230 是「網紅」錶款之一，復古錶面設有指針數碼雙顯，優雅俐落的都會線條，中性風格備受 Gen Z 喜愛。這款錶款近年不斷推出合作款，包括《怪奇物語》、Liberty可見人氣極高，最受歡迎的就是 Tiffany Blue 錶盤、經典錶白色與最新的編織錶帶款，$500內有交易實在超抵買！

Casio AQ230A7D

價錢：$431

按此購買

Casio AQ230A7D

Casio Vintage Women's Analog-Digital Watch AQ-230A

價錢：$384︱ 原價：$749

按此購買

Casio Vintage Women's Analog-Digital Watch AQ-230A

3）性價比超級高！Casio MTP-M305D

喜愛月相錶的話，絕不能錯過 MTP-M305D！經典復古的方形錶面，四角帶有順滑的弧度，多個內嵌星期、日曆錶盤加上追蹤月相，不花萬元已可買到月相錶實在非常超值。小編首推 Tiffany Blue 與香檳金配色，四季配襯不同穿搭亦精緻好看！

Casio Moon Phase MTP-M305D

價錢：$762︱ 原價：$1,829

按此購買

Casio Moon Phase MTP-M305D

4）懷舊迷你錶！Casio LTP-1169N

Casio LTP-1169N 是另一款網紅錶，小巧精緻的 22mm 錶盤大受女生歡迎。優雅的金殼、金銀雙色殼配上酒桶型錶盤，閃亮亮如珠寶般非常好看。配襯正裝、悠閒著裝亦一拍即合，就是買下去絕不後悔的款式！

5）可愛戒指錶！Casio CRW-001

近期「戒指錶」人氣熱賣，除了與 Timex x MM6 Maison Margiela 的合作款一錶難求，Casio也有推出更易入手的 50 周年戒指手錶。小巧可愛的數碼手錶設計，用上特殊金屬精心打造，雖然比標準手錶縮小 10 倍，但依然有三按鈕及 7 段 LCD，可愛亦不失實用感！

更多錶款推薦：

Casio stainless steel watch with blue face in silver

價錢：$644

按此購買

Casio stainless steel watch with blue face in silver

Casio LQ 400D 7AEF vintage style watch

價錢：$300

按此購買

Casio LQ 400D 7AEF vintage style watch

Casio Retro Vintage LTP-B170G-9BV

價錢：$622.9︱ 原價：$1,439

按此購買

Casio Retro Vintage LTP-B170G-9BV

