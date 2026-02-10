Cartier Clash系列破格反差新品，溫潤玉髓 × 型格窩釘，盤點戒指、鏈鍊官網價格與款式

Cartier Clash de Cartier 系列向來是型格女生的首選。最近系列推出低調顯貴新品，將硬朗的窩釘與溫潤的瑪瑙結合，型格中帶點柔美的「甜酷」反差感令人難以抗拒，非常適合用來點亮新年造型或表達愛意。如果正在物色一份既有個性又顯品味的禮物，這系列絕對是好選擇！

Clash de Cartier 系列拋開了大家對品牌的固有印象，利用圓珠（Beads）、飾釘（Studs）和方釘（Clous Carrés）組合成獨特的幾何網格。設計看似尖銳鋒利，但特殊的活動結構讓飾件戴起來觸感流暢，不會硬梆梆，大膽得來又夠精緻。

Clash de Cartier 紅色瑪瑙吊墜（HK$ 42,200），紅色象徵活力與好運，新年佩戴既應節又顯白，是開啟一年好運氣的必備單品。

Clash de Cartier 瑪瑙吊墜（HK$ 42,200）

若是為情人節準備，Clash de Cartier 粉色玉髓戒指（HK$ 46,500）就是不二之選！淡粉色調自帶溫柔濾鏡，寓意著浪漫與愛意，戴上手瞬間提升親和力，人緣、桃花運即時加分。

Clash de Cartier 玉髓戒指（HK$ 46,500）

Clash de Cartier 玉髓戒指（HK$ 46,500）

除了紅粉色調，追求個性的可以留意Clash de Cartier 綠瑪瑙戒指（HK$ 46,500），色澤獨特又有質感。

Clash de Cartier 玉髓戒指（HK$ 46,500）

而喜歡經典黑金配色的話，Clash de Cartier 黑瑪瑙耳環（HK$ 60,000）則完美演繹了 Clash 系列那種高冷、不隨波逐流的態度。這幾款新品既保留了金屬窩釘的現代感，又多了天然寶石的溫潤光澤，無論是用來紀念特別日子還是日常搭配，都是非常值得入手的投資！

Clash de Cartier 瑪瑙耳環（HK$ 60,000）

