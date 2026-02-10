黃子華騷肌自比「阿叔行沙灘」 鄭秀文求再開棟篤笑
Cartier Clash系列破格反差新品，溫潤玉髓 × 型格窩釘，盤點戒指、鏈鍊官網價格與款式
Cartier Clash de Cartier 系列向來是型格女生的首選。最近系列推出低調顯貴新品，將硬朗的窩釘與溫潤的瑪瑙結合，型格中帶點柔美的「甜酷」反差感令人難以抗拒，非常適合用來點亮新年造型或表達愛意。如果正在物色一份既有個性又顯品味的禮物，這系列絕對是好選擇！
Clash de Cartier 系列拋開了大家對品牌的固有印象，利用圓珠（Beads）、飾釘（Studs）和方釘（Clous Carrés）組合成獨特的幾何網格。設計看似尖銳鋒利，但特殊的活動結構讓飾件戴起來觸感流暢，不會硬梆梆，大膽得來又夠精緻。
Clash de Cartier 紅色瑪瑙吊墜（HK$ 42,200），紅色象徵活力與好運，新年佩戴既應節又顯白，是開啟一年好運氣的必備單品。
若是為情人節準備，Clash de Cartier 粉色玉髓戒指（HK$ 46,500）就是不二之選！淡粉色調自帶溫柔濾鏡，寓意著浪漫與愛意，戴上手瞬間提升親和力，人緣、桃花運即時加分。
除了紅粉色調，追求個性的可以留意Clash de Cartier 綠瑪瑙戒指（HK$ 46,500），色澤獨特又有質感。
而喜歡經典黑金配色的話，Clash de Cartier 黑瑪瑙耳環（HK$ 60,000）則完美演繹了 Clash 系列那種高冷、不隨波逐流的態度。這幾款新品既保留了金屬窩釘的現代感，又多了天然寶石的溫潤光澤，無論是用來紀念特別日子還是日常搭配，都是非常值得入手的投資！
UNIQLO x JWA 2026春夏系列2.27登場！請鎖定Baggy牛仔褲、Quarter-Zip、襪子、背包都很好看
CHANEL手袋春夏系列太迷人！Jennie同款翻蓋包、Top Handle朱古力啡翻蓋包請鎖定
Aespa來港開演唱會！拆解日籍韓團成員Giselle内永枝利的「媽咪」純慾風私服穿搭
Asepa一連兩日的香港演唱會圓滿結束！Aespa中的日籍成員Giselle近來纖瘦了不少，均稱的身材配上精緻可愛的臉蛋成了純慾風穿搭的最佳示範！一起來參考Giselle怎樣穿出性感魅力吧！Instagram @aerichandesuGiselle是誰？來自Aespa的Giselle的日本名字是内永枝利，出生於2000年，是團內的Rapper及副唱，父親是日本人、母親是韓國人的她有着日韓背景，能操日語、韓語及英文的強大語言優勢，加上自創的三語rapping，讓她成為SM 娛樂歷史上練習生生涯最短的女偶像之一，僅訓練約 11 個月便出道。Instagram @aerichandesu她的暱稱是「媽咪」？「Mommy」常用來形容一位女ideol具備極佳的時尚魅力、強大氣場或卓越才華，是一種最高等級的讚美。Giselle在粉紅色頭髮的時期中，走美式校園與街頭風的Hot girl穿搭風格，讓她散發出一種強大且迷人的女性韻味，加上一向能從容應對大場面的可靠感，有着「媽咪」的母性。一次粉絲在演唱會中曾高舉「Can I call you Mommy?」的燈牌，Giselle看到後大方地微笑點頭並回
情人節餐廳2026｜浪漫約會餐廳推介10間！最平買一送一 歎海景食奢華情人節大餐 頂級鐵板燒/香港後花園限定甜蜜餐/海鮮日式創意
情人節快到，想與另一半浪漫慶祝？香港各區餐廳都推出超甜蜜的限定套餐，更有獨家折扣，從鐵板燒到自助海鮮大餐，總有一款適合你和另一半浪漫一晚。最平有$410起，即可食到頂級鐵板燒、派對式半自助晚餐女北歐風味限定甜蜜、海鮮日式創意，絕對是2026 情人節甜蜜首選，立即book位，別錯過好時機！
卡夫亨氏宣布暫停分拆計劃 股神巴菲特十年前促成合併
卡夫亨氏(KHC.US)周三表示，將暫停去年9月宣布的分拆公司計劃。十年前促成卡夫與亨氏兩大食品公司合併、持有卡夫28%股份的最大股東巴郡(BRK.A.US)(BRK.B.US)創辦人巴菲特曾稱對分拆決定感到失望，巴郡亦稱有意減持。
「微笑比怒吼更有力量」這不是妥協，而是用另一種方式守護你真正在乎的人｜周靈山《只在你心頭》
從前，我總不喜歡與那些「太成熟」的人交往，覺得他們不夠熱血、不跟我同一陣線。如今我明白了：溫和，不是軟弱；懷柔，未必無力。能夠沉住氣，在必要時籠絡關係、化解敵意，往往比當場撕破臉更需要智慧和膽量。
避開酒店Mini Bar消費陷阱！迷你吧感應式雪櫃移動數秒即收費＋如何確認是否需要收費？
不時有旅客入住酒店，因誤以為高昂房價包含免費迷你吧（Mini Bar），在大吃大喝後，退房時才驚覺需額外支付迷你吧消費。為了避免在退房時遭遇尷尬的「美麗誤會」，住客必須認清酒店物品的收費標準。
新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機
你知道嗎？研究顯示手機螢幕上的細菌含量比馬桶座墊高出 10 倍。在病毒不斷變異的 2026 年，清潔手機已不再是「美觀」問題，而是「健康」與「設備壽命」的保衛戰。本文將拆解如何正確清潔現代智慧型手機（含摺疊機與鈦金屬機身），並避開致命的清潔誤區。
從小自認「跟美沾不上邊」！舒淇告訴女孩別再容貌焦慮：「比起漂亮外表，有內容的女性更有魅力」
從「不漂亮」的女孩到優雅女神：接納不完美的起點舒淇曾自嘲，自己從小到大就不認為是一個好看的女生，「跟美沾不上邊」，這份自覺甚至來自於親生母親，小時候媽媽常說她長得醜，但舒淇卻展現了極大的韌性，笑稱當時「只要不被媽媽打就很開心了」。這種生長環境讓她對外貌看...
Rosé成超級盃場邊大亮點，吃熱狗堡都像拍大片、歸功這兩品牌！Krystal機場穿搭鬆弛又高級
話題女星穿搭：Rosé 在超級盃場邊，把丹寧與鑽石戴成主場能在超級盃這種陽剛氣場滿點的場合，還成為時尚焦點，Rosé的穿搭策略只有。她疊戴兩件 Tiffany HardWear 白K金鑲鑽項鍊，再搭配 Sixteen Stone 與 Wings 鉑金鑽石戒指，線條俐落、態度鮮明，把力量感珠寶戴得又酷...
李家超：首批穩定幣牌照將於下月發放
行政長官李家超今日(11日)出席Consensus香港大會開幕禮時表示，金管局正積極處理穩定幣發行機構的牌照申請，相信下個月將發放首批牌照。
彭博：中國減美債符長遠戰略
中國據報在引導國內銀行控制美國國債的持有規模，彭博經濟研究認為，減持美債符合中國更長遠的戰略調整。按模型估算，到2050年，中國官方儲備中的美元資產佔比會從2024年的58%降至24%，中國官方儲備中的美元資產持有量會減少至7400億美元，僅相當於2024年底水平的39%。
高允貞同款Excel開架胭脂Threads爆紅！御用化妝師分享《愛情怎麼翻譯？》好氣息妝品清單
高允貞與金宣虎主演 Netflix 劇集《愛情怎麼翻譯？》，劇中高允貞除了穿上多套 Chanel 造型，精緻又乾淨的妝容亦成為焦點。正當大家猜想高允貞「全臉也是 Chanel」，化妝師分享所用的胭脂竟然來自日本開架品牌 Excel，大家準備好化身「人間車茂熙」了嗎？
TABASCO x SEPHORA「辣椒豐唇唇釉」太狂了！4款色號、4種辣度，發熱達至豐唇效果？
TABASCO x SEPHORA聯名「辣椒豐唇唇釉」真的太狂！這款唇釉直接把辣椒萃取物融入配方，塗上後唇部會微微發熱刺刺的，瞬間達到豐唇效果，同時帶來超特別的「辣感體驗」。
Anson Lo、Edan澳門演唱會丨2.27公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Anson Lo、Edan《MUSIC UNBOUNDED》演唱會門票將於2月27日公開發售，神徒及爵屎們要留意以下售票詳情！
葉劉姐姐進軍西環？「我老公娶咗葉劉關注組」聯乘甜品店！送「美腿常駐」揮春＋馬事如儀氣泡梳打
新年想求「美腿常駐」？Facebook群組「我老公娶咗葉劉導致婚姻破裂關注組」近期驚喜聯乘西環人氣甜品店「想甜嚐甜」，推出期間限定的「港大美女」葉劉淑儀新春應援企劃！由即日起至2月21日，各位姐姐粉不但可以品嚐特調飲品，更可獲得極具收藏價值的姐姐造型揮春，絕對令拜年增添無限趣味！
送女友禮物救急方案：從智慧美妝到個人護理，5 大科技禮物清單助你成功「安太座」
情人節又到了，如果你還在為送什麼給女朋友而煩惱，甚至因為她一句「隨便、不用送」而打算兩手空空，那你就危險了！對於追求效率與質感的 Yahoo Tech 讀者來說，送禮不只要看心意，更要看「科技力」與「實用性」。
裁員另類說法？Superhuman CEO ：AI 為每個人配備 100名數碼員工
Superhuman 行政總裁指出AI 並非取代人手，而是為每名員工配備「100 名數碼代理」；惟在企業實際運作下，市場仍關注自動化是否最終加劇裁員及引發 AI 疲勞風險。
浸溫泉暗藏殺機！泡湯時要注意的8件事：硫化氫、入浴時間、補充水份等
溫泉雖能療癒身心，但若忽視潛藏的環境風險與生理極限，隨時美事變憾事。海外溫泉旅館不時發生命案，亦令不少熱愛前往台北或日本溫泉旅行的香港人關注浸溫泉的安全。Yahoo Travel整理了以下8大浸溫泉安全須知，出發前必讀！
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。