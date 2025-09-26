Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Casetify 低至 7 折優惠！iPhone 17 新型號都有得減，舊機額外 95 折！

買新機的你，終於等到 Casetify iPhone 17 系列專屬機殼的折扣優惠！Casetify 突發推限時優惠，購買一件產品即可享 85 折，購買兩件享 8 折，三件享 75 折，而購買滿四件更可享受驚艷的 7 折優惠！若你仍在使用 iPhone 16 或更早型號的話就更有福了，因為可以獲得額外 95 折折扣。提提大家，付款時記得輸入優惠碼【FLASH25】以獲取折扣，立即入手你的個性化機殼，多買一兩件一整年隨時換新裝。

Bounce 極強防摔手機殼 MagSafe 兼容

Bounce 極強防摔手機殼榮獲 2023 美國紐約產品設計獎金獎，全新升級的 Bounce 彈力保護角和 TesseLock 設計，塑造更勝以往的防護力，有效通過 6.5 米防摔測試及達到 7 倍軍事級防摔標準。而加高邊框及相機環設計，確保手機在任何跌落下仍能安然無恙。四角皆可輕鬆搭配手機吊飾、背帶與鑰匙扣，並支援印花與客製化設計，展現你的個人特色。

Casetify 4 件 7 折：HK$440｜ 售價 HK $629

Hong Kong Skyline 亮面手機殻 MagSafe 兼容

光面手機殼提供豐富多彩的色調與獨特印花，可以自由配搭和打造個人化設計，全彩印刷效果，配搭玩味圖案與大膽色調，然後再密封於亮面手機殼的光澤表面之下，確保永不褪色、剝落或刮花。

Casetify 4 件 7 折：HK$384｜ 售價 HK $549

Pearl Phone Charm - Classic Pearl

女生們選購完心愛的手機殼，怎少得一條時尚又實用的手機掛繩？全系列手機掛繩均採用耐用防水織繩人手編成，安心穩固，輕鬆解放雙手。獨特的珍珠造型設計，不僅增添了一份優雅感，更彰顯出高貴大方的氣質。無論是日常使用還是出門約會，這條手機掛繩都能為你的造型增色不少

Casetify 4 件 7 折：HK$223 ｜售價 HK $319

