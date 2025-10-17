焦點

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會

Yahoo Tech HK

Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸

Kinnis Ho
Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸
Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸

Casetify 和 Sanrio 超萌的 Little Twin Stars 推出全新聯乘系列，慶祝 Kiki 和 Lala 50 週年生日，讓大家重溫心中的童話夢！來自星之國度的雙胞胎姊弟，這次要帶著他們的魔法棒和星星，一同守護你的電子裝備。是次系列靈感源自 A Starry Night with Kiki and Lala，Kiki 與 Lala 的奇幻冒險，巧妙地將他們的夢幻世界融入防摔電子配件中，系列設計以柔和的色調為主，明亮的紫色、藍色和粉紅色與角色標誌性的髮色和服裝完美融合，展現出他們的天使魅力。設計中融入了許多熟悉的元素，如星星、雲朵和獨角獸，讓每個產品都彷彿帶你進入一個夢幻的星空。

除了超萌的柔和色系手機殼外，是之系列必定要留意 Kiki 與 Lala 探索夜空星座的主題設計手機殼，Kiki 與 Lala 手持魔法棒，在深藍夜空中追逐星光，搭配星座線條，低調卻充滿細節感。Casetify 為了滿足粉絲的需求，大家可以選擇個人化手機殼，在星星上寫下名字，打造專屬於你的星空回憶。

Little Twin Stars Phone Case

Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸
Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸

Casetify 售價 HK$549

立即購買

Little Twin Stars Starlit Adventures Phone Case

Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸
Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸

Casetify 售價 HK$549

立即購買

這次聯乘系列不僅涵蓋多款手機殼，還包括 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架等電子配件。例如，Little Twin Stars 手機掛繩，配有星星和蝴蝶結吊飾，配以 Little Twin Stars 標誌性顏色，根本是少女心爆發！各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Little Twin Star 星空之旅套裝，把手機變成夢境入口！

Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸
Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸

Little Twin Stars Phone Charm

Casetify 售價 HK$429

立即購買

