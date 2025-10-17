Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸

Casetify 和 Sanrio 超萌的 Little Twin Stars 推出全新聯乘系列，慶祝 Kiki 和 Lala 50 週年生日，讓大家重溫心中的童話夢！來自星之國度的雙胞胎姊弟，這次要帶著他們的魔法棒和星星，一同守護你的電子裝備。是次系列靈感源自 A Starry Night with Kiki and Lala，Kiki 與 Lala 的奇幻冒險，巧妙地將他們的夢幻世界融入防摔電子配件中，系列設計以柔和的色調為主，明亮的紫色、藍色和粉紅色與角色標誌性的髮色和服裝完美融合，展現出他們的天使魅力。設計中融入了許多熟悉的元素，如星星、雲朵和獨角獸，讓每個產品都彷彿帶你進入一個夢幻的星空。

除了超萌的柔和色系手機殼外，是之系列必定要留意 Kiki 與 Lala 探索夜空星座的主題設計手機殼，Kiki 與 Lala 手持魔法棒，在深藍夜空中追逐星光，搭配星座線條，低調卻充滿細節感。Casetify 為了滿足粉絲的需求，大家可以選擇個人化手機殼，在星星上寫下名字，打造專屬於你的星空回憶。

Little Twin Stars Phone Case

Casetify 售價 HK$549

立即購買

Little Twin Stars Starlit Adventures Phone Case

Casetify 售價 HK$549

立即購買

這次聯乘系列不僅涵蓋多款手機殼，還包括 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架等電子配件。例如，Little Twin Stars 手機掛繩，配有星星和蝴蝶結吊飾，配以 Little Twin Stars 標誌性顏色，根本是少女心爆發！各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Little Twin Star 星空之旅套裝，把手機變成夢境入口！

Little Twin Stars Phone Charm

Casetify 售價 HK$429

立即購買

