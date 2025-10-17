不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
Casetify 聯乘 Little Twin Stars 50 週年限定！星空守護者夢幻登埸
Casetify 和 Sanrio 超萌的 Little Twin Stars 推出全新聯乘系列，慶祝 Kiki 和 Lala 50 週年生日，讓大家重溫心中的童話夢！來自星之國度的雙胞胎姊弟，這次要帶著他們的魔法棒和星星，一同守護你的電子裝備。是次系列靈感源自 A Starry Night with Kiki and Lala，Kiki 與 Lala 的奇幻冒險，巧妙地將他們的夢幻世界融入防摔電子配件中，系列設計以柔和的色調為主，明亮的紫色、藍色和粉紅色與角色標誌性的髮色和服裝完美融合，展現出他們的天使魅力。設計中融入了許多熟悉的元素，如星星、雲朵和獨角獸，讓每個產品都彷彿帶你進入一個夢幻的星空。
除了超萌的柔和色系手機殼外，是之系列必定要留意 Kiki 與 Lala 探索夜空星座的主題設計手機殼，Kiki 與 Lala 手持魔法棒，在深藍夜空中追逐星光，搭配星座線條，低調卻充滿細節感。Casetify 為了滿足粉絲的需求，大家可以選擇個人化手機殼，在星星上寫下名字，打造專屬於你的星空回憶。
Little Twin Stars Phone Case
Casetify 售價 HK$549
Little Twin Stars Starlit Adventures Phone Case
Casetify 售價 HK$549
這次聯乘系列不僅涵蓋多款手機殼，還包括 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架等電子配件。例如，Little Twin Stars 手機掛繩，配有星星和蝴蝶結吊飾，配以 Little Twin Stars 標誌性顏色，根本是少女心爆發！各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Little Twin Star 星空之旅套裝，把手機變成夢境入口！
Little Twin Stars Phone Charm
Casetify 售價 HK$429
更多相關優惠：
👉Amazon優惠｜ASUS ROG Azoth 無線鍵盤 55 折入手，征服戰場電競神器！
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉Casetify 解鎖秋冬時尚密碼！沉靜色系重塑 iPhone 17 配件美學
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
宣萱與雪兒重遇掀《尋秦記》回憶殺 與莫可欣齊剪綵 網民關注雪兒走樣：差點認不出來
55歲TVB視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正在熱播，她近日飛到新加坡聖淘沙為好友的新店剪綵，期間與50歲藝人鄭雪兒（Michelle）重遇Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 1 天前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
熱帶氣旋下周靠近廣東沿岸 天文台：或先發季風信號再發三號風球 不發一號波｜Yahoo
本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 1 天前
葉劉開會後不斷抹面 黨友否認落淚｜Ray Online
立法會選舉12月7號舉行，盛傳有「七十大限」，外界關注75歲嘅新民黨主席葉劉淑儀係咪冇得參選。葉劉今日喺立法會內務委員會會議結束後，冇即時離開，而係多次抹面，引起揣測。am730 ・ 6 小時前
家傳之「保」 ｜胡定欣走入昔日父母打拼海味舖工作 罕談生小朋友計劃：希望佢可以好似我咁無後顧之憂去追夢
最後一集《家傳之「保」》主角是近日與醫生男友陳建華步入婚姻新生活的胡定欣，還有罕有出鏡的胡媽媽；今集胡定欣將走入昔日胡媽媽與胡爸爸努力打拼的海味舖Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 21 小時前
【惠康】買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝 即送總值$46禮品（即日起至23/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$46豐富禮品；買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即送總值$30豐富禮品；買3排可口可樂/玉泉/芬達/雪碧汽水迷你罐，即送總值$34豐富禮品！YAHOO著數 ・ 12 小時前
61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛
一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
日本電車「自然談笑」竟成大忌？香港遊客遭罵的電車文化陷阱揭秘！
哎呀，最近香港網友在連登po文，說自己在日本地鐵上跟家人「輕聲聊聊天、看個YouTube」，結果被一個日本大叔衝過來喊「quiet！」，氣到全天心情down，直呼日本人「禮貌退化了」。😂Japhub日本集合 ・ 10 小時前
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
6年婚姻破裂！韓星Clara宣布同企業家老公離婚
【on.cc東網專訊】曾演出韓劇《急診男女》的39歲索爆韓星Clara（李成敏），近年專注內地發展，早前更有份參演內地劇《七根心簡》，進一步招攬大批劇迷。而她於2019年初升呢人妻，閃嫁較她年長兩歲的美國韓裔企業家，今日突然透過事務所宣布離婚，透露雙方已於今年8東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
英超 ｜雙紅會在即 曼聯6主力缺席操練
國際賽期暫告一段落，又輪到各大聯賽上演。本周英超的焦點賽事，肯定是雙紅會利物浦主場鬥曼聯。曼聯自2016年1月以來未曾在晏菲路取勝，並在最近五場英超作客比賽中未嘗一勝，加上有6名主力缺席操練,.........Yahoo 體育 ・ 11 小時前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
巨塔之后 ｜ 蔣家旻笑言拍《巨塔之后》「每一幕都是Fashion Show」
《巨塔之后》劇組為突顯角色豪門氣派，在角色造型設計上可謂落足心思。早前宣萱、陳煒、吳若希及劉佩玥先後以不同華麗裝扮登場已引發熱議及好評Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
金田一女神香港生日藏緋聞舊傷？友坂理惠24年後暴瘦真相大告白！
哎呀，誰說生日就得在家悶著？日本女星友坂理惠本月12日滿46歲，直接拉上第三任老公飛來香港慶祝！她在IG story大放送，畫面滿滿海風和美食，感覺像在拍浪漫廣告。Japhub日本集合 ・ 6 小時前
李施嬅與舊愛車崇健拍真人騷 言談間流露不捨 回答復合機會哽咽：我害怕
李施嬅2021年公開與星級健身教練男友車崇健訂婚，不過遲遲未有婚期。今年2月突於社交平台宣布二人已於2個月前結束8年半感情，希望大家可以畀佢哋私隱空間嘅同時不忘保護舊愛，寫道：「尤其是圈外人的他，感謝。」事隔數月，李施嬅PO出多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，寫道：「好多人都在土耳其拍婚紗照，紀錄愛的一刻。」傳出與前未婚夫復合消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
61歲男認6度強姦親女、首犯案時女兒僅11歲 案情指母親曾籲不報警以保聲譽
61 歲男子被控在 2015 年 5 月至 2022 年 3 月期間，6 度強姦及 3 度非禮親女，首次強姦時女兒僅 11 歲。被告周四（16 日）在高等法院承認所有控罪。法官杜麗冰將案件押後至 11 月 18 日判刑，為事主索取創傷、精神科報告，並為被告索取背景報告，期間被告須繼續還押。法庭線 ・ 1 天前
美職休季期間閃得 孫興慜返英超？
【Now Sports】英國傳媒指，基於孫興慜與洛杉磯FC之間的合約列明，他在美職休季期間可「自由活動」，遂傳出他可能會短期回歸歐洲球壇，包括再戰英超。英國《太陽報》指，韓國球星孫興慜（Son Heung-min）與洛杉磯FC的合約，容許他於休季期間效力其他球會，情況就如當年碧咸效力洛杉磯銀河時以外借身份加盟AC米蘭，以及亨利效力紐約紅牛期間曾短暫回歸阿仙奴。美職列強的季後賽征途，最遲於12月結束，換言之，距離明年開季有約3至4個月的時間，孫興慜可選擇在明年世界盃決賽周上演前保持狀態，或休養生息，一切取決於個人意向。一旦這名前熱刺隊長決定回歸歐洲球壇，不排除有英超球會向他招手。33歲的孫興慜加盟洛杉磯FC後火速融入，至今為球會出賽9場射入8球及貢獻3次助攻。now.com 體育 ・ 14 小時前