尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！
為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！是次系列靈感源自文字、郵票和明信片，每個細節都展現出 Miffy 標誌性的可愛魅力。其。Miffy 化身為可黏貼的懷舊郵票，郵票圖案以慶祝 70 週年為主題，搭配仿郵戳痕跡，清新而不失設計感，而郵票拼貼圖案手機殼亦呼應了角色的特徵，採用了紅、黃、藍、綠色調，並融合了月亮、鬱金香等主題元素，讓每個細節都呈現出 Miffy 標誌性的個人色彩。
系列中最受注目的，莫過於是 Dear Miffy Evelope 個人化手機殻，以手寫信封為靈感，以溫馨手寫細節增添個人風格，粉絲們可以將自訂的姓名或短訊以手寫筆觸設計結合手機殼上，彷彿 Miffy 正以復古郵差的身分，向你投遞一份溫柔問候！
Miffy 70 Stamp Case
強悍防摔手機殼 MagSafe 兼容
Casetify 售價 HK$549
Dear Miffy Envelope Phone Case
鏡面手機殼 MagSafe 兼容
Casetify 售價 HK$549
這次聯乘系列不僅涵蓋多款手機殼，還包括 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架等電子配件。例如，Birthday Miffy Phone 手機掛繩，搭配 Miffy 標誌性鮮豔色彩及個人化週年設計吊飾，如生日蛋糕及 Miffy 立體頭像，突顯所有粉絲的活力風格。各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Miffy 復古溫暖新裝，一起投遞跨越時空的溫柔問候！
Birthday Miffy Phone Charm
Casetify 售價 HK$399
更多相關優惠：
👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
《XPower x 龍珠Z》推出三款產品，高速充電線、旅行充電器、肌肉按摩槍
文章來源：Qooah.com 香港 XPower 將在十月份與動漫《龍珠Z》進行聯動合作，會推出三款聯動產品，XPower 的產品能夠將時尚和實用結合，推出的產品擁有五重安全防護，完成了 CE、FCC、UKCA 等多方面認證，與悟空一樣使用戶有安全感。產品適用於各種用戶，如動漫粉絲、科技愛好者、健身愛好者等。 關於 BC24 – 8合1 2出4 100W 高速充電線（XPower x 龍珠Z），售價為HK$95，BC24的外殼是鋁合金，能夠做到便捷、堅固、耐用，尼龍的編織線不容易斷裂，還配備了高品質純銅線芯。BC24 高速充電線搭載 8合1接口（Type-C+USB-A輸入、2x Type-C、2x Lightning 輸出），幾乎適配市面上所有插口，配備2出4，4裝置能夠同時充電，最高支援100W PD3.0輸出，還支援 480Mbps 檔案傳輸（僅限 Type-C），有 0.4m/1.2m/2m 三種長度可選，適配各種場景。 關於 TA45B 45W 6輸出旅行充電器（XPower X 龍珠Z），售價為HK$215，TA45B 充電器有布歐、比達、悟空以及神龍四種形象外觀可選，機身Qooah.com ・ 3 小時前
小米 Xiaomi 17 Ultra 已經準備好，依舊圓鏡模組，不會用背屏方案
文章來源：Qooah.com 網上傳言稱，小米17 Ultra 有望在農曆新年前發佈。近期博主 @數碼閒聊站 帶來了小米17 Ultra 的部分細節爆料。 據博主介紹，小米17 Ultra 取消了背屏設計，且後置鏡頭更改為圓形。主鏡為 5000萬像素，擁有超級大底（預計達到1吋），支援更強悍的 ISZ 變焦功能，實現潛望鏡銜接無損焦段，變焦更流暢。此外，小米17 Ultra 還配備 2億像素全新潛望長焦鏡頭支援長焦微距和多焦段無損變焦，動態範圍進一步提升。 其他方面，小米17 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置大容量電池，支援有線、無線快充等。 此前小米集團總裁盧偉冰表示，在過去的4年時間與 LEICA 合作推出了20多款機型，合作愉快且卓有成效，相信小米17 Ultra 將會是移動影像的新高度。表現出小米對於小米17 Ultra 影像能力的自信，值得一提的是，盧偉冰還透露 Ultra 就是 Ultra，Pro Max 就是 Pro Max，意味著 Ultra 也會有新的技術或設計，帶來不一樣的使用體驗。 目前小米17 Ultra 已經入Qooah.com ・ 5 小時前
立法會選舉2025｜港澳辦、國安公署先後表態 不容干擾選舉 盧文端：國安部門對敵對勢力嚴正警告｜Yahoo
立法會選舉提名期上周五（24日）開始，至 11 月 6 日結束。港澳辦上周發表文章，表示反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，強調任何干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲。駐港國家安全公署發言人亦發文指，絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為。全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，這不僅表明中央對今次立法會選舉的高度重視，而且是對內外反中亂港勢力發出的嚴正警告。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
申訴專員查滲水辦 涉未適時處理滲水問題 去年投訴逾4.7萬宗｜Yahoo
申訴專員陳積志今日（27 日）宣布，就滲水投訴調查聯合辦事處（滲水辦）對滲水問題的處理展開全面調查。申訴專員公署表示，收到申訴指因上層單位在平台僭建引致下層單位滲水，但滲水辦未有適時進行滲水調查，屋宇署發出清拆令逾年但僭建物仍未清拆，以致問題持續。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
47人案被告獲釋｜徐子見刑滿出獄 今早醫院返家：專心與家人相聚｜Yahoo
47 人民主派初選案中再有被告刑滿獲釋。據了解，前東區區議員徐子見今日（27日）刑滿，他昨晚入院治理，暫時仍在醫院，已完成出獄的有關手續。今晨約 6 時，一輛黑色私家車離開赤柱監獄，車上窗簾被拉上。《Yahoo 新聞》記者現場觀察，當黑色私家車駛離後，監獄外的一輛警車亦離開。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
OpenAI 似乎在打造 AI 音樂生成工具，為人聲伴奏或為影片添加音樂
The Information 日前報導稱，OpenAI 正在籌備一款能根據文字或音訊提示生成音樂的 AI 工具。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Tesla 執行官透露 Optimus 機器人進步顯著，能夠折疊衣物
根據高層的說法，這款人形機械人目前能夠執行更具目的性的任務，例如摺衣服。這標誌著 Tesla 在人工智能和機器 […]TechRitual ・ 6 小時前
Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM
Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並 […]TechRitual ・ 6 小時前
Qualcomm 將手機晶片轉型為 AI 晶片以與 Nvidia 競爭
Qualcomm 正在推出一對新的 AI 晶片，以挑戰 Nvidia 在市場上的主導地位。在本週一，Qualc […]TechRitual ・ 6 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 1 天前
OnePlus 15 相機性能測評報告
OnePlus 15 相機性能測評報告TechRitual ・ 7 小時前
Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展
該公司指出，Cybercab、Semi 及 Optimus 的即將生產里程碑是其調整估值的主要驅動因素。這些創 […]TechRitual ・ 9 小時前
iPad Pro 2027 將搭載 M6 處理器及蒸氣室技術
Apple 的 iPad Pro 預計在 2027 年將會有顯著升級。根據 Bloomberg 的分析師 Ma […]TechRitual ・ 14 小時前
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動TechRitual ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜買一送一額外第3位$111！荃灣悦品酒店自助餐人均$153起 任食黃金大蝦、帆立貝海鮮叻沙、法式海龍皇湯
海鮮控及一眾自助餐迷注意！荃灣悦品度假酒店已化身成海邊餐廳，為食客推供多一個有情調的自助餐地點選擇！酒店推出「品味獅城自助午餐」及「海王盛宴自助晚餐」第二位僅+$1；以及買一送一，額外第三位$111優惠！人均只需低至$153，食客即可享新加坡特色美食自助午餐，如海南雞，星洲胡椒蝦、肉骨茶等，滋味無窮！至於自助晚餐則有「海王盛宴」主題，萬聖節當日更推出「嘩鬼海王」主題，相當有誠意！顧名思義兩者都有大量海鮮，前者有忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦、彩椒翡翠炒龍躉球等海鮮盛宴，款款惹味；後者萬聖節限定更有南瓜撻、竹炭泡芙、蟹肉南瓜湯等應節食品，極具節日氣氛！於海邊餐廳食海鮮餐特別有風味！快點睇內文了解內容啦！Yahoo Food ・ 18 小時前
免費入場！刺紋化 Trick Or Ink 萬聖節紋身嘉年華 贏限定紋身貼紙/驅邪蒜頭頸帶/搞怪符令膠紙
由10月31日至11月2日，近百位本地紋身師將在啟德Airside化身為各式鬼怪角色，用他們精湛的技藝詮釋身體藝術與節日魔法的完美融合。活動展現了香港紋身界的創作實力，更以創新科技和全齡友善的設計，為大眾重新定義紋身文化的邊界與可能性！ 活動最大亮點莫過於設置在三樓的「Oh My Ink - Try-On Machine」，這台猶如魔法水晶球的創新設備，運用最新AI投影技術即時呈現紋身效果 。參與者無需承受任何疼痛，便能真實感受紋身藝術在身上的視覺效果，並可拍攝分享至社交媒體，打造最具紀念價值的萬聖節時刻。這項技術突破不僅降低了紋身的體驗門檻，更為那些對紋身躇躊滿志的人們提供了絕佳的「試水」機會。 「刺紋化 Trick Or Ink」打破了紋身文化的年齡界線，將活動設計為真正的全民參與慶典 。小朋友只需向主辦單位唸出魔法咒語「Trick or Ink」，即可獲得免費萬聖節糖果和限量紋身貼紙。就連寵物也有專屬的萬聖節限定頸巾，讓毛孩們也能參與這場藝術盛會。 活動特別設計了融入香港元素的萬聖節主題手機遊戲，穿插經典港式鬼故事，帶來獨特的本土驚悚體驗...men’s Reads ・ 7 小時前
國泰雙11優惠｜訂「機票+酒店」最高減$1,111！不限地點、不限酒店 即睇訂購攻略
雙11又來啦，各界陸續推出大型促銷活動，國泰假期都有份，嚟緊要book機票酒店的朋友注意！由即日起至11月12日期間，經國泰假期用優惠碼預訂「機票+酒店」旅遊套票，一律即減$111！預訂二人或以上及4晚或以上「機票+酒店」旅遊套票，更可減高達$1,111！旅遊日期至明年1月31日，想趁聖誕除夕假期去旅行都適用！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
mandycat office：有今生冇來世
對住你，有今生都夠慘了！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 13 小時前
全運會｜香港火炬傳遞路線長10公里 起點為政府總部 終點設於啟德體育園主場館
【Now新聞台】全運會下月2號火炬傳遞，廣州、深圳、香港及澳門會同步進行。香港的路線全長10公里，會橫跨維港兩岸；而50名火炬手中，42名由香港提名，一半是體育界代表。全運會還有不足兩星期就正式開幕，早前已舉行火種採集儀式，而下月2號會舉行火炬傳遞。火炬傳遞於廣州、深圳、香港及澳門同步舉行，共設200棒，每個城市跑50棒。當日早上9時，深圳會舉行火炬傳遞啟動儀式，廣州、香港及澳門則於9時半分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。當中有創新元素，包括動用智能機械人、無人駕駛汽車傳遞。深圳路線全長45公里，只有5公里以跑步形式，其餘40公里就用低空飛行器完成。全運會廣東賽區執委會大型活動和志願服務部副部長唐國華：「凸顯粵港澳大灣區作為國際科技創新中心的產業優勢，以極具創新性及未來感的嘗試，展示科技與體育的深度融合。上午四城傳遞，下午的就在廣州熔火的這樣的一個安排，充分展現了粵港澳大灣區一小時生活圈的精彩和便利。」廣州的傳遞路線將途經歷史建築鎮海樓、明代古城牆，亦會經過海心沙亞運公園等新地標，凸顯廣州重視歷史底蘊及當代精神的城市特色。而香港50名火炬手中，有42名是由香港提名，當中一半是體育界代now.com 新聞 ・ 11 小時前