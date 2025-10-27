Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！｜復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！

為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！是次系列靈感源自文字、郵票和明信片，每個細節都展現出 Miffy 標誌性的可愛魅力。其。Miffy 化身為可黏貼的懷舊郵票，郵票圖案以慶祝 70 週年為主題，搭配仿郵戳痕跡，清新而不失設計感，而郵票拼貼圖案手機殼亦呼應了角色的特徵，採用了紅、黃、藍、綠色調，並融合了月亮、鬱金香等主題元素，讓每個細節都呈現出 Miffy 標誌性的個人色彩。

系列中最受注目的，莫過於是 Dear Miffy Evelope 個人化手機殻，以手寫信封為靈感，以溫馨手寫細節增添個人風格，粉絲們可以將自訂的姓名或短訊以手寫筆觸設計結合手機殼上，彷彿 Miffy 正以復古郵差的身分，向你投遞一份溫柔問候！

Miffy 70 Stamp Case

強悍防摔手機殼 MagSafe 兼容

Casetify 售價 HK$549

立即購買

Dear Miffy Envelope Phone Case

鏡面手機殼 MagSafe 兼容

Casetify 售價 HK$549

立即購買

這次聯乘系列不僅涵蓋多款手機殼，還包括 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架等電子配件。例如，Birthday Miffy Phone 手機掛繩，搭配 Miffy 標誌性鮮豔色彩及個人化週年設計吊飾，如生日蛋糕及 Miffy 立體頭像，突顯所有粉絲的活力風格。各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Miffy 復古溫暖新裝，一起投遞跨越時空的溫柔問候！

Birthday Miffy Phone Charm

Casetify 售價 HK$399

立即購買

