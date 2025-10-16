「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
Casetify 解鎖秋冬時尚密碼！沉靜色系重塑 iPhone 17 配件美學
Casetify 再度以 Essentials by Casetify 系列回歸本真，攜手國際超模 Elsa Hosk，將高級時尚與實用配件完美融合，重新定義秋冬日常的流動美學！是次系列以「生活，從不定格」為靈感，捕捉那些不經意的瞬間，如滑動手機、傳送訊息、日常一瞥，呈現我們最真實的樣貌。Casetify 從流線手機殼到解放雙手的背帶，每一刻都展現流動的主題，再加入兩款全新的秋冬季節色調，包括蘊藏深邃情感的紫紅色與溫暖沉穩的中性裸體色，搭配精緻金屬細節，完美呼應秋冬季衣櫥的永恆質感。
手機殼以流線輪廓貼合掌形，完美搭配您的造型、隨身物品與生活節奏。加上獨特的防摔矽膠保護角，通過 2 米防摔測試，並具 2 倍軍事級防摔標準，完美支援 iPhone 17 系列及過往型號。
Ripple Case - Mulberry
Casetify 售價 HK$469
今次新系列除了帶來手機殼外，亦涵蓋流線卡套與手機支架、Apple Watch 金屬鎖鍊鍊帶、皮革鏈背帶等電子配件，各位 Casetify 粉絲可以把自己的電子裝備通通換上秋冬套裝，由頭到腳都被時尚包圍！
Snappy 流線卡套
Casetify 售價 HK$319
