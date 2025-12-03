Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

Casetify Cyber Monday 限時低至 65 折，全新優獸大都會 2 聯乘都有得減！

Casetify Cyber Monday 直接開啟快閃模式，喜歡換手機殼殼、追聯乘、玩個人化設計的 Casetify 粉絲今次一定要留意這波優惠。是次優惠買 1 件享 85 折、買 2 件享 75 折、買 3 件享 7 折，買 4 件或以上直接打 65 折，最適合與朋友或家人夾單入手！此外，今次竟然有不少新款聯乘系列都罕有加入減價行列，例如 Zootopia、Care Bears、Andy Warhol 藝術家系列等，本來爆款機殼，今次都能以 9 折帶走。Yahoo Tech 已為你整合必搶亮點，若還在猶豫如何配搭，不妨參考以下攻略，輕鬆入手心儀款式！

Zootopia 2 Can be Anything Case 鏡面手機殼 MagSafe 兼容

Casetify Cyber Monday 限時低至 65 折，全新優獸大都會 2 聯乘都有得減！

廣告 廣告

Zootopia 2 可愛角色一次過雲集在手機殼中，彷彿也跟着 Judy、Nick 以及好友們一同展開全新冒險之旅。鏡面手機殼具備 1 倍 MIL-STD-81G 軍事級防摔標準，並通過 1.5 米的防摔測試，確保手機在日常使用中得到可靠保護。此外，還配備融合式相機控制按鈕，支援無線充電及 MagSafe 功能，提升使用便利性。側邊開孔設計讓你輕鬆掛上手機掛繩、串珠鑰匙扣或背帶，展現獨特個性。而鏡面材質更是女生所愛，能在日常生活中隨時保持妝容整潔。

Casetify 優惠 HK$494｜原價 HK $549

立即購買

Audio Cassette Bounce 極強防摔手機殼 MagSafe 兼容

Casetify Cyber Monday 限時低至 65 折，全新優獸大都會 2 聯乘都有得減！

Audio Cassette Bounce 以經典的“磁帶（錄音帶）”為核心視覺元素，契合當下的復古回潮美學。產品外殼模擬磁帶形態，包含磁帶卷軸，搭配手寫體風格的 Casetify 字樣，強化了老式音樂的懷舊氛圍。Bounce 極強防摔手機殼是為追求卓越防護與時尚風格的用戶精心設計，並榮獲 2023 美國紐約產品設計獎金獎。手機殼具備全新彈力保護角和 TesseLock設計，通過 6.5 米防摔測試，達到 7 倍軍事級防摔標準，確保手機在意外跌落中依然安然無恙。此外，其四角可輕鬆搭配手機吊飾、背帶與鑰匙扣，隨時展現個性。加高邊框和相機環設計進一步保護手機屏幕和鏡頭，而 MagSafe 兼容性則提升了使用便利性，是時尚與功能兼具的代表。

Casetify 4 件 65 折 HK$409 ｜原價 HK $629

立即購買

Andy Warhol Campbell's Soup Collectible Phone Case - iPhone 16 Pro Max

Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

若果你還未換新款 iPhone, 不如先換個手機殼，一樣可以令手機帶來全新感覺。Andy Warhol 金寶湯罐頭珍藏版手機殼，靈感來自 Andy Warhol 最具代表性的藝術作品《金寶湯罐頭》，還巧妙地融入了 Casetify 的品牌標誌，將科技電子配件與藝術表達結合，與原版相似度十足，沒有一點違和感，此限量聯乘系列致敬他的經典之作，融入他對金寶湯罐與香蕉的創意詮釋。

Casetify 優惠 HK$395｜原價 HK $629

立即購買

BioVeg 合成皮革鏈背帶

Casetify Cyber Monday 限時低至 65 折，全新優獸大都會 2 聯乘都有得減！

BioVeg 合成皮革鏈背帶結合輕巧的金色鋁鏈與 BioVeg 合成皮革，展現出無與倫比的精緻質感。這款鏈背帶不僅能夠解放雙手，還以優雅的鋁鏈時尚設計增添了一份獨特的風格，告別在手袋中翻找的煩惱，讓手機隨身。此外，合成皮革鏈背帶配備可旋轉扣環，提供多種搭配方式，確保舒適穩固。

Casetify 4 件 65 折 HK$331 ｜原價 HK $509

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！

👉Black Friday黑五優惠2025︱Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk