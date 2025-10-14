Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花

繼前兩波迅速售罄的盛況後，日本當代藝術巨擘村上隆（Takashi Murakami）與 Casetify 正式迎來第三度合作 Flowers Bloom 系列，再度引爆收藏熱潮！本系列以村上隆最具代表性的微笑太陽花為核心，將其繽紛奪目的藝術能量，注入一系列電子配件與生活單品之中。這不僅是圖像的轉印，更是一場將藝術哲學立體化、融入日常美學的深度對話。

是次系列中最受矚目的必定是FLOWERS 流線手機殼，當中以日本傳統金箔工藝為靈感打造的 18K 金立體太陽花手機殼，點綴著 18K 金的設計，萬眾矚目，簡直超越手機配件的範疇，化身為一件值得珍藏的奢華藝術品。此系列更以神秘盲盒形式登場，把開箱的期待感直接拉滿，或者直接鎖定 4 合 1 套裝，不僅能大幅提高抽中「Rainbow 限量版」的機率，更有機會獲得閃耀奪目的極限量 FLOWERS 18K 金手機殼。

FLOWERS 限量版手機殼盲盒 (11月即將推出)

Casetify 售價 HK$589

立即購買

此外，Flowers 手提行李箱亦是村上隆聯乘系列中焦點之作。本次系列延續經典流線型設計，一款採用矽膠材質，結合太陽花的波紋意象，以全新立體工藝呈現於箱體表面，推出霧面黑、寶藍、櫻桃紅與淡粉四款氣質色選，更特別推出彩色太陽花搭配霧黑箱身的限定版本；另一款則將經典花卉圖案大膽鋪滿整個箱身，鮮豔飽滿的色彩充滿活力，讓每一次出行都洋溢著快樂藝術氛圍。

FLOWERS (彩虹) 流線手提行李箱 (11月即將推出)

Casetify 售價 HK$6,239

立即購買

今次合作除了帶來多款手機殼外，多樣化的花朵設計亦融入多款配件，包括磁力無線充電器、手機掛繩與吊飾、耳機保護殼，以及以村上隆標誌性 Flowerian 風格呈現的手機殼玩偶掛件，各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上微笑小花 的陽光新裝，讓藝術融入生活！

不得不提 全新的 Flowers 珍藏版耳機保護殼，絕對是讓人一眼就心動的夢幻設計！它不僅是個保護殼，更是一個精緻的桌面擺飾——立體造型的太陽花能穩穩站立在桌上，化身療癒小公仔；打開外殼，內層則是專為耳機設計的收納空間，完美結合可愛外型與實用功能，細節滿滿。

FLOWERIAN (彩虹) 珍藏版耳機保護殼 (11月即將推出)

Casetify 售價 HK$2,339

立即購買

