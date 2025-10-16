CASH 金帆音樂獎 ｜方大同林家謙入圍多個獎項 《至少做一件離譜的事》先奪「最廣泛演出金帆獎」

香港作曲家及作詞家協會（「CASH」）日前隆重舉行第 23 屆 「CASH 金帆音樂獎」記者會，頒發八項「2024 CASH最廣泛演出金帆獎」，同時揭曉 10 個獎項的入圍名單，肯定本地音樂人的傑出成績。CASH 理事代表包括梅廣釗博士、李肇斌及朱國英均有出席，亦有眾多嘉賓、流行音樂人及正統音樂人現身參與，包括伍樂城、Oscar Lee、J.Arie、吳林峰、亞木、謝國維、林寶、Patrick Yip、 KW 朱敏希、Karen Yee、 譚天樂、蔡筱蕊......等等。

CASH 金帆音樂獎旨在表揚於過去一年在香港作首次商業發行或演出之優秀音樂作品，亦希望提高大眾對香港音樂藝術質素的認識。CASH 聯席總經理（會員事務/營運）陳家欣表示：「截止今年 5 月，CASH會員人數已經超過五千一百人，而我們今年收到會員提名的作品數量平均較去年高出三成多，證明香港音樂創作產業繼續穩健發展。同時，我們也注意到香港音樂界越來越多獨立音樂人湧現，以獨特的音樂風格和創新精神豐富了本地音樂生態。我們期待這股動力將發掘出更多不同風格、不同類型的優秀音樂人才，共同開拓本地音樂界的多元化未來！」

「2024 CASH最廣泛演出金帆獎」

「2024 CASH最廣泛演出金帆獎」8 個奬項於今日誕生，每個奬項是以 2024 年 1 月至 12 月期間於香港主要媒體及場所公開播放及演出的廣泛性及次數為依據。

揭曉第23屆「CASH金帆音樂獎」入圍名單

大會揭曉了第 23 屆 「CASH 金帆音樂獎」 10 個獎項的入圍名單，包括 CASH 最佳歌曲大獎、最佳旋律、最佳歌詞、最佳編曲、最佳合唱演繹、最佳樂隊演繹、最佳女歌手演繹、最佳男歌手演繹、最佳正統音樂作品及最佳青年作曲家正統音樂作品。獎項涵蓋作曲、作詞、編曲及演繹範疇，評審團依據作品的藝術性、原創性、流暢度、演繹風格及所引發的共鳴感等多方面標準進行嚴謹評選。

《CASH 最佳歌曲大獎》入圍名單

最佳旋律

最佳歌詞

最佳編曲

最佳合唱演繹

最佳樂隊演繹

最佳女歌手演繹

最佳男歌手演繹

最佳正統音樂作品