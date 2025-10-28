江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
CASIO「金色戒指錶」限量登場！50週年重現經典，迷你錶時尚又可愛
童年回憶殺再次來襲！CASIO 的經典戒指錶系列又帥氣回歸了！這次為慶祝品牌 50 週年，CASIO 特別推出了超閃的金色版 CRW-001G-9，金光閃閃，極度吸睛！它不僅完美還原了經典手錶的設計，更將其迷你化到可以戴上手指，時尚又可愛！
這款限量發售的金色版 CRW-001G-9 可不是虛有其表，它的功能性一點也不馬虎，完全展現了 CASIO 的科技實力，有具備清晰的 LCD 螢幕，能顯示時間；錶內建日期顯示、雙時區、碼錶等，還具備防水功能，實用同時又時尚。
這款 CASIO 戒指錶將會以限量形式發售，暫定價 ¥22,000（約港幣 1,134）。各位潮人把握這個絕佳收藏 50 週年「金色戒指錶」的機會！
