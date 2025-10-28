CASIO「金色戒指錶」限量登場！50週年重現經典，迷你錶時尚又可愛

童年回憶殺再次來襲！CASIO 的經典戒指錶系列又帥氣回歸了！這次為慶祝品牌 50 週年，CASIO 特別推出了超閃的金色版 CRW-001G-9，金光閃閃，極度吸睛！它不僅完美還原了經典手錶的設計，更將其迷你化到可以戴上手指，時尚又可愛！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（官方圖片）

（官方圖片）

這款限量發售的金色版 CRW-001G-9 可不是虛有其表，它的功能性一點也不馬虎，完全展現了 CASIO 的科技實力，有具備清晰的 LCD 螢幕，能顯示時間；錶內建日期顯示、雙時區、碼錶等，還具備防水功能，實用同時又時尚。

廣告 廣告

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

這款 CASIO 戒指錶將會以限量形式發售，暫定價 ¥22,000（約港幣 1,134）。各位潮人把握這個絕佳收藏 50 週年「金色戒指錶」的機會！

Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

泰國PAVI Studio褶皺袋爆紅！「三宅一生」平替千元有找，去Central World要睇的小眾袋

這是H&M？親民價卻有「高訂」般時尚感，與比利時鬼才Glenn Martens合作系列

「灰色運動衛衣」宋慧喬都追捧！比黑白更「靜奢高級」，由UNIQLO至Nike、Polo都有