Casio 重返 80 年代 發佈未來主義計算機手錶

Casio 新款計算手錶的設計靈感來自於《回到未來》中的 DeLorean 車型。這款計算手錶雖然不是首個推出腕戴計算機的品牌，但憑藉其親民的價格，Casio 的計算手錶成為了 80 年代科技的象徵。這款手錶也曾是《回到未來》中馬蒂·麥克弗萊的首選。隨著 2025 年將標誌著該電影首映 40 週年，Casio 再次復刻其最受歡迎的計算手錶型號，並為其進行了時光隧道的改造。

電影中，邁克爾·J·福克斯所飾演的角色實際上佩戴的是 Casio CA-53W，這款手錶配有塑料表帶和表殼，而 Casio 新款 CA-500WEBF-1A 則基於後來的金屬款式。這款手錶的功能保持不變，包括 8 位數計算器、時間和日期顯示、計時器以及每日和每小時鬧鐘，但它的設計元素卻融入了《回到未來》中時光旅行的 DeLorean 車輛。手錶的鍵盤標籤受到該車輛時間電路的啟發，背面則刻有流量電容器的圖案。

根據 Hypebeast 的報導，Casio CA-500WEBF-1A 將於 2025 年 10 月 21 日開始預購，目前在公司網站上的售價為 $120 / 約 HK$ 936。這款手錶的包裝設計為原版電影的 VHS 影碟樣式，但實際上並沒有可供捲動或倒帶的功能。

