「平民價名錶」Casio，木村拓哉也愛！低至$380擁有巴黎世家創意總監同款、Bill Gates同款錶是哪些？

有人說鑽石是女人的好朋友，那手錶就是男人的第二張卡片。不過，並非所有成功男士都對名錶趨之若鶩。就如早前 Balenciaga 新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 在首場時裝 show 戴著 Casio 現身，引起時尚界討論。原來從日劇天王木村拓哉到前世界首富 Bill Gates，這些在各自領域上都佔上一席位的人，手腕上的選擇竟然如此「貼地」。究竟一隻簡單的電子錶，憑什麼贏得這些名人的歡心？

木村拓哉：不只是神話，更是潮流指標的日常選擇

講到木村拓哉，大家第一時間可能想到是他的戲劇或牛仔褲穿搭，但在手錶選擇上，他對 Casio 的情意結同樣深厚。最經典的就是在經典日劇《律政英雄》（HERO）中，佩戴私人珍藏的 G-Shock DW-5600 ，這隻錶當年售價僅約 400 港元，卻因為他的佩戴而掀起搶購潮。

(網上圖片)

G-SHOCK DW-5600RGM-1

價錢：$1,180

SHOP NOW

G-SHOCK DW-5600RGM-1

最令人意外的是，在特別劇《教場》中，木村飾演嚴格的警校教官風間公親，劇中他佩戴 G-Shock 全金屬款 GMW-B5000D 。這個選擇相當巧妙——既與學員們的普通 G-Shock 有所分別，展現資深警官身份，同時保持機能性與實用性。這隻錶當時售價約四千多港元，對比其他日劇中常見的高級手錶，可說是相當親民。

(網上圖片 及G-SHOCK )

G-SHOCK GMW-B5000D-1

價錢：$5,480

SHOP NOW

G-SHOCK GMW-B5000D-1

除 Casio 以外，兩年年木村在 51 歲生日時被二女兒（木村光希）上載他與老婆工藤靜香的甜蜜互動生活照到 Instagram，被眼利的網民發現，木村手上佩戴的是美國品牌 NIXON 的 SIREN （約 900 港元）系列手錶，引起日本網民熱烈討論，有人說：「木村拓哉戴百元手錶看起來也會是名錶」、「名人戴便宜錶有種反差感，太親民了吧？」更有網民認為：「木村拓哉本身就是會走路的高檔品牌，戴什麼都沒關係」。

（IG@koki、網上圖片）

Bill Gates：前世界首富的平價哲學

前世界首富 Bill Gates 的手錶選擇更加令人驚訝。2018年，他到訪哈佛大學母校時，被拍到佩戴 Casio 槍魚系列潛水錶MDV-106-1AV，這隻錶在美國 Walmart 售價僅 50 美元（約 390 港元），若使用優惠券還能更便宜。

（圖片來源：deployant5）

這款 44mm 錶徑的潛水錶，雖然具 備200 米防水性能、單向旋轉錶圈等基本潛水錶功能，但與其他科技巨頭愛戴的 Richard Mille 或百達翡麗相比，簡直是天壤之別。據報導，Gates 還擁有 Casio 的 MRW-200H-1B2V 和 W214H-1AV，後者在 Amazon 售價僅21 美元。

Bill Gates 對於自己的節儉有獨特見解。他曾表示：「我不搭頭等艙或商務艙，因為到達目的地所花的時間不會因為艙等不同而改變，花更多錢也無法省下時間。」這種實用主義哲學完美體現在他的手錶選擇上——只要能準確顯示時間，價格並不重要。

（Getty Images）

值得一提的是，Bill Gates 雖然在手錶上極度節儉，卻將大量財富投入慈善事業。 2020 年，他個人捐款就佔了世界衛生組織自願捐款的 45%。更將所有財產捐給「Gates Foundation」基金會，就算因此退出富豪榜也不在意。對他來說，一隻實用的電子錶遠比任何奢侈品更有意義。

CASIO MDV-10-1A1

價錢：$980

SHOP NOW

CASIO MDV-10-1A1

Pierpaolo Piccioli：時尚巨匠的反差美學

2024 年離開 Valentino 後， Pierpaolo Piccioli 成為 Balenciaga 新任創意總監。在他的首場巴黎時裝週女裝春夏 show 上，除了設計引起討論，他手腕上的黑色復古 Casio 手錶 B640WB-1A 同樣成為焦點。這隻 1980 年代經典款，只有基本時間顯示、鬧鐘、日曆和 LED 背光，售價約 800 港元。在奢華 show 上，這選擇格外突出。

B640WB-1A（圖片來源： GettyImages、Casio）

Piccioli 的 Casio 收藏還包括 A168WGG-1B 石英電子錶，銀色外觀搭配 EL 背光面板，2011 年獲得日本優良設計獎。這位時裝界巨匠選擇平價錶，與他簡約優雅的設計理念不謀而合——真正的品味不在於價格標籤，而在於個人風格的展現。

A168WGG-1B（圖片來源： Casio）

正如 CASIO 創辦人樫尾忠雄所說：「我想打造一款經得起時間考驗，並能陪伴人度過真實生活的腕錶。」這些成功人士的選擇告訴我們，手錶的價值不在於能否彰顯財富，而在於它是否真正融入你的生活。當 Bill Gates 用 50 美元的錶改變世界、木村拓哉戴著千元錶演繹經典角色、 Piccioli 以平價錶搭配高級時裝，證明了真正的成功，從來不需要靠名錶來堆砌。

CASIO LF-20W-3A

價錢：$380

SHOP NOW

CASIO LF-20W-3A

CASIO AW-48HE-8A

價錢：$340

SHOP NOW

CASIO AW-48HE-8A

Gen Z新生代鍾情Cartier？卡地亞太名貴，也許Casio這些錶可成為「平民版卡地亞」

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

