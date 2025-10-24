Casio 推出首款可穿戴式 G-SHOCK 戒指：DWN-5600「Nano」

重點摘要

Casio 推出 G-SHOCK DWN-5600「Nano Ring」，把經典 DW-5600 微縮為戒指尺寸版本，並配備可運作的 LCD 顯示、秒錶、雙時區與 LED 背光

提供紅、黑、黃三色，將於今年 11 月在日本發售

延續 CRW-001 戒指錶的成功，Casio 正式發表 G-SHOCK DWN-5600，這枚突破性的「G-SHOCK Ring」以極致微型化重塑品牌標誌性的強悍。新作定名為「G-SHOCK Nano」，採戒指尺寸的穿戴形態，把原版 DW-5600 一眼辨識的方形錶殼濃縮為納米級配飾，可佩戴於指間，同時保留經典錶款的美學 DNA。

以與標準尺寸款一致的細節規格為準，DWN-5600 採用微型樹脂錶殼、數碼風格顯示語彙，並延續自 1983 年起定義 G-SHOCK 的硬朗工業面貌。其技術突破在於零件的小型化，包含電池在內皆以高密度貼裝技術，將所有必要部件收納於有限空間。

配備可完整運作的 6 位數 LCD 顯示，可呈現時間與日曆，並具備雙時區、1/100 秒秒錶與 LED 背光。錶圈與錶帶採用生物基樹脂，呼應品牌的可持續發展方向。錶帶可在 48mm 至 82mm 之間調校，可當作戒指佩戴，亦可創意固定於多種物件。

提供紅、黑、黃三款配色的 DWN-5600 戒指錶將透過 G-SHOCK 於日本將在 11 月 8 日發售，其他地區預計隨後跟進。定價為 ¥14,300 JPY（約 US$110），與標準款 DW-5600 相同。

