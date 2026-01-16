Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Catalog網店限時激減低至半價！多款時尚服飾低至$47.2 必搶超萌多啦A夢達摩系列

新年要買新衫！踏入換季時節，又是清空購物車的好時機！本地潮流選物店Catalog官網現正推出限時激減優惠，大量精選潮流服飾、名牌運動鞋及配件低至半價即可入手！除了有驚喜折扣外，近日最受矚目的莫過於 Catalog獨家推出的多啦A夢（Doraemon）「達摩版」系列，將日本傳統達摩造型與多啦A夢結合，可愛指數爆燈！趁優惠期，編輯為大家精選了幾款必買單品，睇中就快入手啦！

多啦A夢迷尖叫！獨家達摩造型新登場

新春期間會引起社交媒體洗版的非這個系列莫屬！Catalog這次將多啦A夢變身成代表祈福與好運的「達摩」，推出一系列服飾與周邊。有充滿和風色彩的刺繡衛衣、棉外套、針織外套及可愛度滿分的配件。不論是買來轉運，還是作為換季的新衣都非常有特色！而且這個系列有1件85折、2件8折優惠，買滿$800還輸入優惠碼【DQ80】即減$80，全場任何產品搭配一件多啦A夢產品折後滿$1,200還會送一個紅色利是袋，多啦A夢迷絕對不能錯過。

按此查看多啦A夢系列服裝

多啦A夢系列

Doraemon達摩造型有帽衛衣

買兩件8折特價：$447.2｜ 原價：$559

Doraemon達摩造型有帽衛衣

Doraemon造型半拉鍊衛衣

買兩件8折特價：$447.2｜ 原價：$559

Doraemon造型半拉鍊衛衣

Doraemon造型有帽衛衣

買兩件8折特價：$479.2｜ 原價：$599

Doraemon造型有帽衛衣

Doraemon刺繡造型針織開襟外套

買兩件8折特價：$479.2｜ 原價：$599

Doraemon刺繡造型針織開襟外套

Doraemon新年造型棉外套

買兩件8折特價：$559.2｜ 原價：$699

Doraemon新年造型棉外套

Doraemon手提袋

買兩件8折特價：$263.2｜ 原價：$329

Doraemon手提袋

Dorami刺繡花花織花長襪

買兩件8折特價：$47.2｜ 原價：$59

Dorami刺繡花花織花長襪

Doraemon織花長襪

買兩件8折特價：$47.2｜原價：$59

Doraemon織花長襪

精選服飾低至半價激減

除了聯名系列，Catalog官網限時減價區亦非常有睇頭！這次減價區涵蓋多個不同功能的服裝，由美式休閒到日系街頭風一應俱全。如果大家正打算為衣櫃增添基本款或層次穿搭單品，現在買最划算。精選印花長袖衫平時原價要四、五百元的潮流品牌上衣，現在入手兩件以上低至五折，折後價格非常甜，有些絕美設計服裝已經開始斷碼！編輯推介女生可以挑選具有細節設計的款式，例如鉤花細節薄紗連針織雙層長袖Tee，搭配裙裝穿著有日系小清新的風格，性價比極高。而男生可以選擇運動機能款，例如附腰帶機能長褲，防潑水的材質春夏秋冬都可以穿，尤其是雨季，現在趁64折入手最合適！

按此查看更多服裝優惠

鉤花細節薄紗連針織雙層長袖Tee

買兩件5折特價：$249.5｜ 原價：$499

鉤花細節薄紗連針織雙層長袖Tee

牛仔A形半截裙

買兩件6折特價：$359.4｜ 原價：$599

牛仔A形半截裙

機能層次輕薄外套

買兩件6折特價：$419.4｜ 原價：$699

機能層次輕薄外套

防潑水附腰帶機能長褲

6折特價：$359｜ 原價：$599

防潑水附腰帶機能長褲

貼布車花熊熊衞衣

買兩件5折特價：$279.5｜ 原價：$559

貼布車花熊熊衞衣

輕薄可摺疊防潑水尼龍外套

買兩件6折特價：$539.4｜ 原價：$899

輕薄可摺疊防潑水尼龍外套

