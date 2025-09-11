Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Catalog迪士尼Chip 'N' Dale系列萌爆少女心！限時85折滿額再減$80、秋冬色系手袋超可愛、最平$50入手長筒襪

大鼻鋼牙粉絲看過來！Catalog最新迪士尼Chip 'N' Dale系列，推出多件可愛服飾，包括短袖T恤、牛仔恤衫、針織外套、牛仔長裙、hoodie及手袋等應有盡有！系列以甜美的櫻桃、松果圖案為設計重點，搭配復古牛仔布元素，可以在夏日、秋冬穿著。而且男裝、女裝以及嬰幼兒的尺寸都有備齊，無論買給自己穿，還是作為情侶裝、家庭裝都很合適！而且這個星期入手服飾有85折，輸入優惠碼買滿$800額外減80，粉絲們不要等立刻入手吧！

Catalog Chip ‘N’ Dale系列優惠詳情

按此查看更多Chip ‘N’ Dale系列服裝

鋼牙與大鼻系列四季都能穿！

受萬千少男少女喜愛的迪士尼經典角色鋼牙與大鼻，糊裡糊塗、笨笨傻傻的形象十分可愛，兩兄弟的故事經常會令人捧腹大笑，穿上這些可愛服裝一整天心情都非常好！Catalog Chip ‘N’ Dale系列就將這兩位兄弟的可愛模樣，以松果、櫻桃圖案搭配深棕、深藍、黑色等沉穩色系設計出一系列服裝，包括春夏季必備的T恤、牛仔裙；秋冬季保暖造型好夥伴外套、針織衫也都有，全都只需85折！最後看到購物車滿$800，別忘了輸入優惠碼【C180】，額外可減$80！

大鼻鋼牙剌繡和滿版櫻桃口袋恤衫

85折特價：$475｜ 原價：$559

SHOP NOW

大鼻鋼牙剌繡和滿版櫻桃口袋恤衫

大鼻鋼牙櫻桃造型印花及剌繡圖案半身裙

85折特價：$509｜ 原價：$599

SHOP NOW

大鼻鋼牙櫻桃造型印花及剌繡圖案半身裙

大鼻鋼牙常規Tee

85折特價：$339｜ 原價：$399

SHOP NOW

大鼻鋼牙常規Tee

大鼻鋼牙櫻桃造型針織開襟外套

85折特價：$509｜ 原價：$599

SHOP NOW

大鼻鋼牙櫻桃造型針織開襟外套

大鼻鋼牙櫻桃造型外套

85折特價：$509｜ 原價：$599

SHOP NOW

大鼻鋼牙櫻桃造型外套

低至$50入手超可愛長筒襪、束口斜孭袋

佩飾方面是這期的重點！超誇張便宜，迪士尼角色長筒襪，買兩件85折，平均每件只需$50，襪子上還有很多細節，例如立體的櫻桃、角色頭像、松果印花等，搭配波鞋穿一定超級可愛！還有能裝得下日常出門所需的斜孭袋、超大容量Totebag，低至$254就可以擁有，大家快去搶購吧！

大鼻鋼牙車花櫻桃長筒襪

兩件85折特價：$59｜ 原價：$69

SHOP NOW

大鼻鋼牙車花櫻桃長筒襪

大鼻鋼牙織花長筒襪

兩件85折特價：$50｜ 原價：$59

SHOP NOW

大鼻鋼牙織花長筒襪

大鼻鋼牙斜孭袋

85折特價：$254｜ 原價：$299

SHOP NOW

大鼻鋼牙斜孭袋

大鼻鋼牙袋

85折特價：$339｜ 原價：$399

SHOP NOW

大鼻鋼牙袋

