Catalog迪士尼Chip 'N' Dale系列萌爆少女心！限時85折滿額再減$80、秋冬色系手袋超可愛、最平$50入手長筒襪
超可愛Chip 'N' Dale系列上架！即看內文：
大鼻鋼牙粉絲看過來！Catalog最新迪士尼Chip 'N' Dale系列，推出多件可愛服飾，包括短袖T恤、牛仔恤衫、針織外套、牛仔長裙、hoodie及手袋等應有盡有！系列以甜美的櫻桃、松果圖案為設計重點，搭配復古牛仔布元素，可以在夏日、秋冬穿著。而且男裝、女裝以及嬰幼兒的尺寸都有備齊，無論買給自己穿，還是作為情侶裝、家庭裝都很合適！而且這個星期入手服飾有85折，輸入優惠碼買滿$800額外減80，粉絲們不要等立刻入手吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Catalog Chip ‘N’ Dale系列優惠詳情
日期：即日起至10月15日
襪子兩件85折、服裝一件85折
輸入優惠碼【C180】買滿$800額外減80
鋼牙與大鼻系列四季都能穿！
受萬千少男少女喜愛的迪士尼經典角色鋼牙與大鼻，糊裡糊塗、笨笨傻傻的形象十分可愛，兩兄弟的故事經常會令人捧腹大笑，穿上這些可愛服裝一整天心情都非常好！Catalog Chip ‘N’ Dale系列就將這兩位兄弟的可愛模樣，以松果、櫻桃圖案搭配深棕、深藍、黑色等沉穩色系設計出一系列服裝，包括春夏季必備的T恤、牛仔裙；秋冬季保暖造型好夥伴外套、針織衫也都有，全都只需85折！最後看到購物車滿$800，別忘了輸入優惠碼【C180】，額外可減$80！
大鼻鋼牙剌繡和滿版櫻桃口袋恤衫
85折特價：$475｜
原價：$559
大鼻鋼牙櫻桃造型印花及剌繡圖案半身裙
85折特價：$509｜
原價：$599
大鼻鋼牙常規Tee
85折特價：$339｜
原價：$399
大鼻鋼牙櫻桃造型針織開襟外套
85折特價：$509｜
原價：$599
大鼻鋼牙櫻桃造型外套
85折特價：$509｜
原價：$599
低至$50入手超可愛長筒襪、束口斜孭袋
佩飾方面是這期的重點！超誇張便宜，迪士尼角色長筒襪，買兩件85折，平均每件只需$50，襪子上還有很多細節，例如立體的櫻桃、角色頭像、松果印花等，搭配波鞋穿一定超級可愛！還有能裝得下日常出門所需的斜孭袋、超大容量Totebag，低至$254就可以擁有，大家快去搶購吧！
大鼻鋼牙車花櫻桃長筒襪
兩件85折特價：$59｜
原價：$69
大鼻鋼牙織花長筒襪
兩件85折特價：$50｜
原價：$59
大鼻鋼牙斜孭袋
85折特價：$254｜
原價：$299
大鼻鋼牙袋
85折特價：$339｜
原價：$399
