Caterpillar 發佈新一代智能自動化建築機械 轉變工地作業方式

在 2026 年的 CES 展上，卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.）發佈了一系列新一代智能自主建築機械，旨在改變工地的工作方式。該公司表示，這些系統代表了超過三十年的自動化研究、開發和實際應用成果。卡特彼勒指出，這項技術將自主性直接嵌入建築工作流程中，目標是提高操作的安全性、精確度和全球項目的生產力。卡特彼勒首席技術官 Jaime Mineart 表示：「通過將自主性融入建築工作流程，我們重新塑造行業，以實現更安全的工地、更好的工作和重新定義現代工地生產力的精確性。」

卡特彼勒的智能產品線涵蓋了核心建築和土方設備，以及連接的工地系統。挖掘機將支持自主的挖溝、裝載、平整等操作。裝載機將使用自主導航和實時數據處理來處理物料搬運和卡車裝載。這條產品線還包括設計用於運輸大量岩石、土壤和礦物的越野自卸卡車。卡特彼勒表示，推土機將提供精確的平整和土方作業，以提高效率，而壓實機則將自動化表面準備，確保一貫的質量和更安全的建築結果。

除了單一機械，卡特彼勒還在擴展工地級的智能化。Cat VisionLink 和 Cat MineStar 系統連接了各工地的車隊，使協調和數據驅動的操作成為可能。這些平台允許機械共享信息，並集體應對變化的工地條件。

卡特彼勒表示，其自主化工作可以追溯到三十多年前。該公司在 1980 年代通過與卡內基梅隆大學的合作開始探索自主系統，專注於早期的軟件、GPS 和感知技術。這些努力導致了卡特彼勒首個自主卡車的測試。進入 1990 年代，卡特彼勒在感測、定位和控制系統方面取得了進展，這些技術現在是現代自主操作的基礎。到 2000 年代中期，團隊在極端條件下擴展了現實世界的測試，這使卡特彼勒成為首批提供 4 級自主的製造商之一，這意味著機械能夠獨立運行。

如今，卡特彼勒擁有全球最大的自主採礦車隊之一。該公司表示，這些機械安全地搬運了超過 110 億噸的材料，並行駛了超過 3.8 億公里。卡特彼勒的自主系統依賴於人工智能、機器學習、計算機視覺和邊緣計算，即時處理感測器數據。集成的 LiDAR、雷達、GPS 和高解析度攝像頭提供了工地的全方位 360 度數位視圖。Mineart 表示：「我們正在與客戶共同轉變我們所服務的行業——每一個工地、每一次突破、每一個大膽的想法。」

此外，卡特彼勒還承諾在五年內撥出 2,500 萬美元，啟動一項全球創新獎，專注於勞動力教育。該倡議將識別和擴展幫助工人適應數位和自主角色的解決方案。對於 2026 CES 的持續新聞、深入報導和關鍵發展，請參閱 IE 團隊的相關報導。

