Caterpillar 與 NVIDIA 展開合作 擴展 Cat AI 應用於機器及工廠

在 2026 年的 CES 展會上，卡特彼勒（Caterpillar Inc.）揭示了其人工智能策略的重大擴展，將 Cat AI 作為未來幾年其機器、軟件和工廠運作的核心。該公司表示，這一努力標誌著朝著可以直接在設備和工業環境中運行的 AI 系統轉變。卡特彼勒與 NVIDIA 擴大了合作，後者將提供計算平台和 AI 軟件。然而，卡特彼勒將 Cat AI 定位為主要驅動力，專注於提高客戶的生產力、支持操作員以及在工作現場進行自主決策。

隨著人工智能超越數據，重新塑造物理世界，這為創新解鎖了新的機會——從工作現場和工廠到辦公室，正如卡特彼勒 CEO Joe Creed 所述，該公司致力於通過在機器和業務各個方面領先的先進技術，解決客戶最棘手的挑戰。NVIDIA 的創始人兼 CEO Jensen Huang 在官方新聞稿中提到，卡特彼勒在過去一個世紀中建立了塑造世界的工業機器。在人工智能時代，NVIDIA 和卡特彼勒正在全方位合作——從自主建設車隊到推動下一次工業革命的 AI 數據中心。

卡特彼勒表示，Cat AI 將直接在設備上運行，利用 NVIDIA 的 Jetson Thor 平台，實現建設、採礦和電力機器的實時處理。這種方法使機器能夠本地分析傳感器數據，而無需依賴持續的雲端連接。公司正在推出以 AI 驅動的駕駛室功能，旨在支持操作員的工作，包括個性化見解、實時指導、生產力建議和安全警報。

卡特彼勒指出，目標是幫助操作員在變化的工作現場條件下更快做出決策。Cat AI 還支持大規模自動化，AI 系統能夠在毫秒內處理數十億個數據點，使機器能夠在不平坦的地形和動態環境中導航。卡特彼勒將其 AI 驅動的車隊描述為不斷解釋工作現場活動的互聯系統。

此外，卡特彼勒在 CES 2026 上還推出了 Cat AI 助手。這款助手集成到 Cat 數字平台和車載系統中，作為設備和運營數據的語音啟用界面。該助手能回答與機器操作、維護、零件和故障排除相關的問題。在駕駛室內，操作員可以使用語音命令來改變設置、診斷問題，並在不打斷工作的情況下連接到 Cat 應用程序。系統使用 NVIDIA 的 Riva 語音模型進行語音識別和自然響應。

卡特彼勒指出，助手依賴於其 Helios 統一數據平台，該平台存儲經過驗證的公司數據，確保建議保持準確和具上下文性。Cat AI 的應用不僅限於機器，還擴展到製造和供應鏈操作中。卡特彼勒正在利用其基於 NVIDIA 的 AI 工廠基礎設施，將 AI 應用於預測、排程和生產計劃。

此外，該公司還使用 NVIDIA Omniverse 工具和 OpenUSD 標準建立其工廠的數字雙胞胎。這些模型使團隊能夠在進行實際改變之前模擬佈局和生產流程。卡特彼勒表示，這一更廣泛的 Cat AI 策略旨在將機器、工作現場、工廠和供應鏈連接成一個智能系統，重新塑造工業工作的方式。

