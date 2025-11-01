8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
Cathie Wood 對 Elon Musk 2025 薪酬計劃表示支持
ARK Invest 的創辦人 Cathie Wood 先前表示，她對於 Elon Musk 的 2025 績效獎勵投票相當有信心。她認為，隨著 Tesla 在電動車和可再生能源領域的持續創新以及市場需求的增長，這項獎勵將能夠反映出 Musk 對公司未來發展的重要貢獻。
在未來幾年，Tesla 的市場潛力仍然巨大。隨著全球對清潔能源的重視不斷提升，Tesla 有望在電動車、儲能系統及相關技術方面持續擴展其影響力。這不僅有助於公司自身的成長，還可能對整個行業產生正面的推動作用，促進更多企業投入資源於可持續技術的研發。
Tesla 的創新精神及其背後的領導力，無疑將成為市場的一股重要力量，持續影響未來的交通與能源格局。
推薦閱讀
其他人也在看
日本熊出沒｜山形縣熊闖學校一日2宗 熊襲地點、遇熊自救QA｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本今年因熊襲擊致死人數創有紀錄以來新高，專家指或與全球暖化改變熊的冬眠習性，加上橡實等食物短缺有關，日本防衛省週二時表示，將向受災嚴重的秋田縣地區派遣兵力，協助設置陷阱及處理死熊屍體。另外，在鄰近的山形縣，一日發生2宗熊闖入學校事件，日本政府正提升跨部門會議層級，交由內閣會議主導。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本熊出沒｜警察擬步槍獵殺 獵人獲聘為政府僱員 自衛隊缺撲殺動物訓練｜Yahoo
日本熊害持續受關注，環境省統計截至昨日（30 日），今年已經有 12 人遭熊襲擊致死。日本政府昨日在首相官邸召開聯合部門會議，內閣官房長官木原稔在會上指示，各部門要在 11 月中之前制訂應對措施。木原並指，警方將會採取行動，使用步槍獵殺熊隻，並會確保警員掌握熊類相關知識和訓練，改進他們的裝備和物資。防衛大臣小泉進次郎今早（31 日）亦都表示，已經應秋田縣的請求，安排自衛隊運送箱型捕獸籠到當地。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
70歲救貓狗婆婆被逼遷引關注 地政處表明限期前不遷出將採執管行動
【動物專訊】本報早前報道救狗多年的70歲英姐，被地政處要求遷離荃灣山上的寮屋，20多隻貓狗將流離失所，盼當局網開一面。地政總署回覆本報查詢時表示是收到漁護署轉介有人非法佔用大欖郊野公園政府土地，並指因有違規建築而取消該寮屋登記，強調如英姐不在11月28日前遷走，便會採取聯合執管行動。正協助英姐的義工羅小姐表示，婆婆現時精神情況很差，希望當局人性化處理事件，又表示義工們和毛守救援等均同步尋找地方安置婆婆和20多隻貓狗。 羅小姐坦言，婆婆沒有收入，而且很多業主都不會肯租給養20多隻狗的老人家，「婆婆已經認了低威，承認自己改建是不對，而且精神情況很差，政府如果這樣趕她和那些貓狗走，是很不人道，希望可以人性化一些。」她又表示，毛守救援等均在尋找可以安置婆婆和貓狗的地方，希望當局暫緩執法行動，讓義工及婆婆可以有時間去處理。 事緣英姐30多年來不斷拯救被遺棄的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。為了讓老弱貓狗們有好一些的生活環境，而作出了裝修，還因為颱風山竹吹塌了屋頂，而重新裝修，拆除了被禁用的石棉屋頂，沒想到這些為了毛孩安全的改裝，成為了被逼遷的法律依據。英姐之前接受本報記者訪問時坦香港動物報 ・ 20 小時前
越南中部暴雨成災！會安/順化/峴港雨量破紀錄，遊客坐船撤離 當局指未來數日仍持續暴雨
越南中部連日暴雨，會安、順化、峴港等旅遊熱地點錄得破紀錄雨量，引發嚴重水災及山泥傾瀉，造成最少9人死亡、5人失蹤。政府氣象預報機構表示，未來兩日仍會持續暴雨，部分地區於周三（10月29日）清晨至周四10月30日晚間可能再錄得超過400毫米雨量，準備出發越南中部的旅客記得留意天氣報告。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美100多位地方官員將出席COP30 填補川普政府缺席
（法新社華盛頓30日電） 在美國川普政府預料將缺席11月在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）之下，多達100餘位美國州長、州政府官員及市長將出席會議，以展現不同立場。麥卡錫舉例，由24個州組成的美國氣候聯盟（US Climate Alliance）在達成各自經濟成長同時，已將溫室氣體排放量較2005年水準減少1/4。法新社 ・ 11 小時前
颶風美莉莎肆虐加勒比海地區近50死 進逼百慕達
（法新社古巴聖地牙哥30日電） 官員說，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）造成的死亡人數今天攀升至近50人，這場猛烈風暴已重創加勒比海多個海島，並正逼近百慕達。牙買加資訊部長狄克森（Dana Morris Dixon）向當地媒體表示，「颶風美莉莎已確認造成19人死亡」，其中威斯特摩蘭（Westmoreland）教區9人、聖伊麗莎白（Elizabeth）教區8人，兩教區都位於受災嚴重的牙買加島西部。法新社 ・ 18 小時前
全球今年最強颶風「美莉莎」 橫掃加勒比海 逾百萬人受影響 空拍直擊水淹牙買加、古巴
颶風「美莉莎」（Melissa）近日橫掃加勒比海，不僅是加勒比海地區史上第三強威，也是全球今年最強的颶風，在牙買加至少造成4人死亡、大範圍洪水與建築損毀，影響人數超過150萬人。 美莉莎在牙買加西南部登陸之時，風速達到每小時295公里，遠超過薩菲爾-辛普森量表（Saffir-Simpson scale）最高五級的252公里。 空拍畫面顯示，聖伊莉莎白教區（St. Elizabeth）成為水鄉澤國，四處泥濘一片，逾50萬人無電可用。有民眾表示這地區原本就常常淹水，這次更嚴重，還幫警方架設星鏈（Starlink）通訊設備後，警局才恢復對外聯絡。 也有畜牧業主無奈地坐在路邊，表示損失的牲畜數量難以估算，只能努力讓自己冷靜下來。天氣預報機構AccuWeather估計，颶風造成牙買加的經濟損失達220億美元，金額超過該國一年GDP，重建可能需時十年甚至更久。 美莉莎10月29日已轉往古巴，雖然威力減弱，但仍帶來嚴重災情。在東部的奧爾金省（Holguín），黃色的泥水將近半層樓高，還有人在水中游泳；首當其衝的第二大城聖地牙哥（Santiago de Cuba），有數百個農村社區與外界斷聯。 古巴當局表示，已撤離50萬人；接下來在暴風路徑上的巴哈馬，也緊急撤離民眾。科學家指出，海洋溫度上升使颶風威力遠超以往，多個加勒比海國家領袖呼籲高碳排的富裕國家，應以援助或減債形式提供「氣候補償」。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約30度
【Now新聞台】本港地區今日(10月31日)天氣預測，部分時間有陽光，日間炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度；吹微風，晚上轉吹和緩偏北風。 展望周末期間氣溫稍為下降，日間部分時間有陽光及乾燥；下周初風勢頗大。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中美將磋商能源協議 川普：中方同意啟動購美油氣程序
（法新社空軍一號專機上30日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，華府與北京官員將會面，商討兩國間可能達成的「能源協議」，中國也同意將開始採購美國能源。川普在與中國領導人習近平會談後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「中國……已同意將開始採購美國能源的程序。法新社 ・ 1 天前
中國罕王(03788.HK)GOLDEN PIG金礦收到排水工程審批
中國罕王(03788.HK) 宣佈，西澳大利亞政府水資源與環境監管局經與相關主管部門及當地社區充分協商後，已根據西澳大利亞政府《1986年環境保護法》（環境保護法）第102(1)(c)條授予Golden Pig金礦地下排水及排入Koorkoordine湖支流的相關工程審批。Golden Pig金礦的地下水將按審批要求排入鄰近湖泊。該項審批使得在Golden Pig進行地下採礦作業前能夠以低成本排放地下礦井水。Cygnet金礦項目位於西澳大利亞珀斯以東約360公里處。其包含高品位的Golden Pig和Copperhead地下金礦以及Corinthia露天金礦，總JORC規範資源量達206萬盎司，黃金平均品位為2.55克╱噸，該項目由公司控制的附屬公司罕王黃金有限公司100%持有。本公司計劃通過兩座高品位地下礦和一座露天礦，在位於Corinthia的選廠每年生產超過9萬盎司的黃金。目前主管部門正在評估該兩座地下礦的採礦方案，而該露天礦的採礦方案連同選廠和尾礦庫的方案也將於近期提交審批。(WL)infocast ・ 1 天前
黃昏天氣節目(10月31日下午6時) - 學術主任何偉航
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 15 小時前
特朗普暫放寬美國環境保護署對銅含量排放標準限制
美國總統特朗普周五批准對國內銅冶煉廠兩年免於遵守新的環境保護署(EPA)排放標準。 該措施暫時中止「銅排放規則」(Copper Rule)，其中包含新的排放控制要求，並適用於亞利桑那州美國銅業巨頭Freeport-McMoRan(FCX.US)位於邁阿密的冶煉廠。特朗普強調，獲得豁免的固定來源仍將遵守在銅排放規則之前的適用排放標準及合規義務。 環境保護署預計將在豁免期於2027年結束前重新評估該規則的影響。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 17 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 16 小時前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 19 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 22 小時前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前