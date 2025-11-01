Cathie Wood 對 Elon Musk 2025 薪酬計劃表示支持

ARK Invest 的創辦人 Cathie Wood 先前表示，她對於 Elon Musk 的 2025 績效獎勵投票相當有信心。她認為，隨著 Tesla 在電動車和可再生能源領域的持續創新以及市場需求的增長，這項獎勵將能夠反映出 Musk 對公司未來發展的重要貢獻。

在未來幾年，Tesla 的市場潛力仍然巨大。隨著全球對清潔能源的重視不斷提升，Tesla 有望在電動車、儲能系統及相關技術方面持續擴展其影響力。這不僅有助於公司自身的成長，還可能對整個行業產生正面的推動作用，促進更多企業投入資源於可持續技術的研發。

Tesla 的創新精神及其背後的領導力，無疑將成為市場的一股重要力量，持續影響未來的交通與能源格局。

