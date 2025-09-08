CATL 在歐洲發佈新款電動車電池，提升續航能力

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 最近在慕尼黑的 IAA Mobility 展會前，推出了兩款專為歐洲電動車市場設計的鋰鐵磷酸電池（LFP）變種，這標誌著該公司在該地區供應鏈的深入推進。這條名為 “Shenxing Pro” 的系列產品結合了長續航能力，並提供極速充電或延長壽命的選擇，以適應歐洲的駕駛條件和車隊需求。根據報導，其中一款型號的最大續航里程可達 758 公里（471 英里），並設計為可在最少劣化的情況下使用長達 12 年或 100 萬公里，這一點明顯針對租賃和二手車市場。而另一款則專注於充電速度，能在 10 分鐘內增加 478 公里的續航，並已針對低溫性能進行優化。CATL 的高層表示，這些設計考慮了歐洲高速公路的高速度、較長的使用壽命以及普遍寒冷的天氣。

CATL 的長壽命版本旨在將 LFP 技術的續航里程推進至傳統 300 到 500 公里的範疇之外，這是通過結合高能量利用率和 12 年的耐用性來實現的。其快速充電的對應產品則設計為在咖啡休息的時間內完成充電，並在冬季保持可靠的輸出，因為許多電動車的電池在低溫環境下表現不佳。CATL 的國際業務單位首席技術官 Lingbo Zhu 表示，這些產品是為了符合歐洲的駕駛習慣和氣候而開發的。同時，公司的首席客戶官 Tan Libin 則表示，這次發佈標誌著從單純銷售電池向協同設計和生產當地需求的轉變。

隨著歐洲電動車銷售在今年前七個月增長 26%，這一推出時機正合適。CATL 去年在全球電池交付中佔據了超過三分之一的市場份額，並在歐洲投資超過 110 億歐元，涵蓋德國和匈牙利的工廠，還有一個與 Stellantis 合作建設中的第三座工廠位於西班牙。該公司計劃在荷蘭的埃因霍溫開設首個歐洲售後服務中心，客戶可以在此獲得電池檢查、維護和回收服務。Tan 表示，CATL 的目標是幫助更新該地區的電動車生態系統，涵蓋 “材料生產、電池製造、再製造和回收” 的全過程，並補充說，該公司目前與約 90% 的歐洲汽車製造商合作。CATL 表示，已為全球超過 2000 萬輛電動車供應電池。

這次以歐洲為重點的首發，建立在 2025 年的一系列快速公告之上。今年早些時候，CATL 推出了 Naxtra 鈉離子電池，其額定能量為 175 Wh/kg，預計可提供約 500 公里的實際續航，並具備強大的寒冷天氣抵抗力。同時，該公司還推出了 Freevoy 雙電源架構，將電池包分為兩個自主能源區域，以平衡效率、功率和冗餘。CATL 還詳細介紹了第二代 Shenxing 快速充電 LFP 電池，該電池在適當條件下能在約 10 分鐘內從 5% 充至 80%。除了電池之外，CATL 還進軍滑板式底盤，推出了 Panshi（“基岩”）平台，將電池直接集成到結構中，以加速汽車開發並釋放內部空間。

在安全性方面，該公司最近成為第一家符合中國新 “無火無爆” GB 38031-2025 標準的企業，經過測試的 Qilin 電池已提交驗證。這一升級要求電池包能夠在不引發火災或爆炸的情況下承受熱失控。透過將兩款專為歐洲市場設計的 LFP 選項與本地化生產和服務相結合，CATL 正在將 Shenxing Pro 定位為適合歐洲主流汽車和車隊的實用選擇。同時，其涵蓋鈉離子化學、雙電源電池設計、集成底盤及更高安全標準的技術管道，顯示出該公司在全球最具挑戰性的電動車市場中，意圖在性能、成本和可靠性上展開競爭。

