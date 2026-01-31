CATL 開展乘用車冬季測試，首批參與車型來自長安、廣汽及江淮

隨著 CATL 加速推進下一代電池化學技術，其 Naxtra 鈉離子平台正朝著公共冬季測試邁進，第一批參與測試的車型預計包括長安歐尚的汽車，廣汽及江淮的乘用車型則將在下一階段加入該計劃。根據中國媒體的報導，這次測試活動建立在 CATL 最近在商用車市場中的勢頭上。1 月 22 日，該公司發佈了 Tianxing (Techtrans) II 輕型商用車解決方案，以及一系列量產鈉離子電池。這些 45 kWh 的電池組專為輕型卡車和中小型廂型車而設，旨在應對電動出行面臨的最大挑戰之一：在極端寒冷環境下的可靠運行。這些電池支持即插即充功能，即使在低至 -22°F 的環境中，仍然能保持滿載爬坡性能，特別適合惡劣的冬季條件。

CATL 對鈉離子的押注隨著鋰供應鏈成本的上升，在 2021 年後重塑了電池行業，為替代化學技術提供了進入聚光燈的機會。鈉離子技術迅速成為最具潛力的競爭者之一，而 CATL 在推動其發展中扮演了核心角色。2021 年 7 月，該公司披露了其首代鈉離子電池，激發了行業內的興趣和發展。隨著時間的推移，這一早期的押注在 2025 年形成了更為正式的戰略，當時 CATL 推出了 Naxtra 電池品牌。在去年 12 月的供應商會議上，CATL 概述了到 2026 年在四個主要領域擴展鈉離子電池的計劃，包括電池更換、乘用車、商用車和能源儲存，將鈉離子化學技術定位為其未來產品組合的核心支柱。

廣告 廣告

儘管像鈉離子這樣的替代化學技術受到越來越多的關注，中國的電池市場仍然堅固地基於鋰離子。行業數據顯示，2025 年的累計裝機電池容量達到 769.7 GWh，同比增長 40.4%。CATL 正在將鈉離子電池定位為下一階段能源儲存的有力競爭者。本月早些時候，公司的首席技術官高煥表示，CATL 預計鈉電池的能量密度在未來三年內將與鋰鐵磷電池達到平衡，從而使這項技術能在特定應用場景中取代部分鋰電池市場。高煥同時指出，鈉電池仍處於早期發展階段，但其增長曲線將比鋰基系統更為陡峭。

他強調，鈉電池的關鍵技術優勢包括在極端寒冷環境中可靠運行，以及在嚴苛測試條件下無火災或爆炸風險，這些都是加速其採用的核心差異化因素。分析師預測，隨著供應鏈擴展，成本在未來三年內將加速下降，摩根士丹利估計，一旦產能達到約 100 GWh，鈉電池的成本可能會比鋰鐵磷電池低超過 30%。行業數據顯示，鈉離子電池的有效產能從 2023 年的 19 GWh 增長至 2024 年的 25 GWh，2025 年達到 60 GWh，預計到 2025 年出貨量將達到約 20 GWh，並在 2030 年超過 200 GWh，突顯出該行業擴展的速度。

推薦閱讀