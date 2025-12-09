CATL 預測電動貨船將於三年內投入運營

中國電池及科技製造商 CATL 正在尋求擴展其業務，以服務電動遠洋船隻，預計在三年內實現。許多人認為重型貨船的電氣化是一個極具挑戰性的任務，然而航運業約佔全球排放量的 3%。上週在上海的 Marintec 展會上，該公司海洋部門負責人預測，遠洋電動船隻將在三年內投入運營。航運脫碳將成為一個千億美元的行業。CATL 是全球領先的鋰離子電池生產商，其電池組合在全球約 40% 的電動汽車中使用。該公司的海洋業務曾為大型河流遊船「長江三峽 1 號」提供動力系統。該船需要超過 1,000 個電池單元，並在建造時擁有比其他船隻更高的能量儲存能力。

根據《海事執行官》報導，CATL 最近也宣布計劃擴展至新市場。該電池巨頭將建設一個岸邊充電系統網絡，以及船上電力管理系統。CATL 船舶業務總經理蘇依依在 Marintec 上表示，航運脫碳將成為下個穩定的千億美元行業。這一行業將系統性地擴展 CATL 的市場邊界，從陸地延伸到水面，並成為 CATL 創新增長曲線的重要部分。最終，該公司旨在通過其船舶-岸邊-雲端服務模型提供端到端的電氣化服務，這將通過其電池、大規模的充電系統網絡和基於雲的安全管理來實現。

電氣化海上交通面臨著幾個關鍵挑戰，與陸上交通相比，海上船隻必須在高濕度和鹽度的環境中運行，並且對電力的需求較高，必須在長途航行中有效運作。根據中國科技媒體 Futu Niu Niu 的報導，CATL 海洋電池解決方案部門主任鄭碧最近談到了這些挑戰，指出需要多樣化的解決方案。例如，對於觀光船，純電動解決方案被優先考慮，這樣可以實現安靜、舒適、零排放的交通。而對於內河貨船來說，集裝箱式電源和電池更換是更好的解決方案。至於離岸船隻，則需要更強大的解決方案。

近期的一項研究指出，長程貨船可能需要同時使用電力和油動力系統。通常，從亞洲到歐洲的貨船在航行過程中不會加油，因為石油具有較高的能量密度。如果公司的高層管理者所言屬實，那麼不久後，更多先進且輕量的電池系統將使這些長途航程能夠使用電池電動船進行。

