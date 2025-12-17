Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
CDG x G-DRAGON聯名震撼來襲！衛衣、Cap帽、外套必搶單品預覽，潮人鎖定12.24平安夜搶購
時尚與潮流的跨界重磅炸彈來了！韓國巨星G-DRAGON與日本設計師川久保玲主理的COMME des GARÇONS旗下副線CDG，正式聯手推出《Übermensch》系列。從早前GD在個人IG Story露出神秘刺繡棒球帽引發全網猜測，到如今釋出完整系列，這波頂級聯動讓粉絲根本無法抵擋！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
COMME des GARÇONS副線CDG，主打現代簡約與相對親民易入手的風格與價格，一直是不少年輕潮流人士的追捧對象。
今次《Übermensch》系列共帶來10款單品，設計上融入了專為此次合作設計的雙聯名標誌（其中包含“CDG”與“GD”自然拼接成的“CDGDC”合體標誌）、巡演主題字樣及「2025-26秋冬」的季節標記。
而系列中關注度最高的，絕對是由 GD本人親自預熱的同款棒球帽，帽身上的特殊刺繡與《Übermensch》標誌結合，紀念意義十足，是粉絲必搶單品！
另外經典條紋教練夾克兼具舒適度與設計感，是日常穿搭中能輕鬆提升造型感的關鍵單品。若追求高性價比，經典格紋圍巾（預計售價JPY ¥8,800，即約440港元） 以親民價格便能擁有聯名設計，相當值得入手。
這個為紀念GD「Übermensch」世界巡迴演唱會而生的膠囊系列，將於 12 月 24 日登陸 CDG 官網及東京伊勢丹快閃店及全球指定店舖發售，香港方面 IT 已釋出發售消息，更多具體細節有待公佈， 你的錢包準備好了嗎？
