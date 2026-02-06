黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
CDG x The North Face 全黑第三波聯乘回歸
全新技術聯乘系列以純黑色調貫穿八件單品，打造極簡又機能的型格衣櫥。
COMME des GARÇONS 副線 CDG 再度攜手 The North Face，推出第 3 波聯名系列
本次發售涵蓋 8 款各具特色的剪裁輪廓，以嚴謹全黑配色貫穿全系列，並點綴雙品牌 Logo 設計
機能外套輪廓搭配多款街頭衣櫥必備單品同步登場，當中包括連帽上衣及多款配件
CDG by COMME des GARÇONS 與 The North Face 正式發佈雙方長線合作企劃的第 3 章。承接過往對標語元素與大地色系的探索，此次 2026 年新作回歸極簡美學，呈現一系列以純黑貫穿的造型裝備。整個系列將這家加州戶外巨頭的高性能機能，與日本品牌前衛街頭氣質精準結合。
此番由 8 件單品組成的陣容，匯集多款外套與日常必備設計，皆以無縫融入城市生活為出發點。當中以一款聯名外套領銜，兼顧防風禦寒機能與 CDG 標誌性設計線條；其餘則由舒適厚磅刷毛系列支撐，包括連帽上衣、衛衣與相襯長褲，均飾以雙品牌標誌性的疊加 Logo。
為完整構築整個膠囊系列，品牌同時帶來多款短袖 T-shirt 與精選配飾。喜愛此番聯名的人，將可在一頂帽款與一頂針織冷帽等機能頭飾上見到雙方 Logo，並搭配一款耐用托特袋呼應主題。所有單品均摒棄多餘裝飾，聚焦於布料質感，以及白色 Logo 點綴於深黑面料之上的鮮明對比。
更多造型細節可參閱上方圖輯。是次 CDG x The North Face 聯名系列預定於 2 月 6 日登場，將透過 CDG 官方網店、Goldwin 官方網店，以及包括 CDG GYRE、The North Face Standard 在內的指定店舖同步發售。
魏大勛同款Maison Kitsuné馬年系列，把「小狐狸」都換成赤馬了！農曆新年Tote Bag、外套請來鎖定
馬年確是有不少品牌都推出馬年系列，而且設計也很好看，當中有法國的Maison Kitsuné，把標誌的「小狐狸」都換成赤馬，並由全球品牌代言人魏大勛來演繹。各位在物色農曆新年時裝，也許可以在這裡尋到寶！
PS5表現亮眼！累計銷量達9200萬超車PS3 還賣贏Switch 2，PSN活躍用戶也創新高
根據過往 Sony 旗下遊戲主機 PlayStation 的更新頻率，大約每隔 7 年就會推出新一代主機，持續帶給玩家們非常好的遊戲體驗。而很快的，距離 2020 年 PS5 系列正式發售以來，今年就已經進入 PS5 時代的末期了，或許玩家們也能開始期待 PS6。不過，雖然已經發售 5 年多，但 PS5 主機至今似乎仍然是全球最受歡迎的遊戲主機之一，根據 Sony 集團最新的財報顯示，PS5 在上一季的單季出貨量突破 800 萬台，累計總銷量破 9200 萬，也在單季表現中超越了競爭對手 Nintendo Switch 2，而 PSN 的月活躍用戶數也創下歷史新高。
2026 冬季奧運最型隊服精選推薦
精選 Canada、Mongolia、USA、Sweden 等多國代表隊服。
新款八達通機專屬新年遊戲！「一嘟即發」贏最高 $28 獎賞！即睇商戶加碼優惠攻略
農曆新年將至，八達通今年大玩新意思！宣佈推出全新農曆新年推廣活動 —— 八達通「一嘟即發」新春獎賞。除了有電台主持黃正宜 (阿正) 驚喜聲演助陣，用戶只要在指定期間消費滿額，即有機會獲得即時現金回贈，更有超過 20 間零售及餐飲商戶提供限定優惠，讓市民在馬年「一嘟」發大財！
不再只是模特T台走秀！Z世代如何改變米蘭男裝周？
2026 年的米蘭男裝周，不僅是品牌展示新系列的舞台，更是一場文化與世代的交融。從 Dsquared2 到 Saul Nash，設計師與品牌透過新世代模特與跨界演員的加入，展現了 Gen Z 的真誠、多元與跨界力量。時裝騷不再只是服裝的展示，而是文化敘事的延伸，讓人看見男士時尚如何在新世代的推動下，逐漸轉向更柔和、更真誠、更具包容性的未來。
活生生生命突被剝奪 新田慘死兩狗性格溫馴愛吃
【動物專訊】新田皇巴站附近兩狗昨晚疑慘被車撞死，倒臥馬路口噴鮮血，他們曾經是活生生的生命，黑啡色狗狗是當地生活的社區狗，不足1歲，性格溫馴，而戴頸帶啡黃色狗據知是附近倉狗，數個月前開始在該處出現，性格細膽乖巧，但如果有食物，他會跟著來。兩狗突然死於非命，卻無法找到兇徒，無法討回公道。 義工Johnny早前曾經餵過黑啡色狗，他形容該狗狗細膽，「我餵他食物時，都會放下走開，他才敢過去吃。」餵狗義工Connie表示，黑啡色狗名叫「四眼」，不足1歲，性格溫馴，因為她已餵了他多個月，所以四眼會跟著Connie。 至於戴頸帶的狗狗，則是在去年10月開始出現，Connie估計他可能是被遺棄的放養倉狗，「他最初出現時十分驚慌地在村跑來跑去，性格很驚青，但有食物的話他會跟住你。」有讀者亦認得那狗狗，說狗狗是有主人的放養狗，街坊稱呼他為灰仔，形容他很乖很親人。 Connie又表示，上月曾在事發地點附近，發現有人刻意放朱古力意圖毒狗，「看到有朱古力餅和朱古力，與一堆飯、薯條等放在地上。」 事發在昨傍晚7時，有人發現兩狗倒臥馬路，最初兩狗沒有明顯傷痕，但其後兩狗口鼻吐血，愛協督察及義工檢查亦發現兩狗有骨折，毛
本週 8 大必搶新品 Drop 精選
精選 Palace、Kith，還有 On、Sky High Farm Goods 等重磅聯乘，一次看清本週最值得入手的單品。
大掃除用品2026｜30款DAISO大掃除好物推薦 $12入手浴室/廚房/客廳清潔神器
每到歲末年初或換季時，家裡總需要來一場大掃除。想要省時省力又能保持環境清潔，選對工具非常重要！日本生活品牌 DAISO 不僅商品種類齊全，還有許多高效又貼心設計的清潔用品，讓你輕鬆搞定浴室、廚房、客廳甚至衣物上的頑固污漬！以下整理出一系列必買大掃除好物，讓打掃變得更輕鬆、更有效率！
Lisa首度挑戰浪漫愛情片 接拍新版《摘星奇緣》
【on.cc東網專訊】韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa去年與荷里活經理人公司WME簽約，成為奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）的師妹，鋪路進軍荷里活，發展演員事業。繼去年初參演美劇《白蓮會》（The White Lotus）第3季首度挑戰演技
KENZO 2026 秋冬系列 | 姜濤到訪由Nigo 打造品牌創辦人高田賢三的「家」
2026 秋冬系列，創意總監 Nigo 選擇以「回家」作為出發點，帶領品牌走回創辦人高田賢三先生最私密、也最具精神象徵性的空間，那座位於巴黎巴士底區、被樹木與錦鯉池包圍的木造居所。在這裡，KENZO 不再只是伸展台上的形象，而是一種可以被穿上身、被感受、被生活化的世界觀。
回顧 Pieter Mulier 為 Alaïa 重塑經典 | 一位設計師如何把雕塑美學帶入當代
在當代時尚劇變的浪潮中，少有設計師能真正賦予經典品牌以新生命。比利時設計師 Pieter Mulier 就是其中一位罕見的存在。自 2021 年接任 Alaïa 創意總監以來，他帶領這間曾因創辦人逝世而陷入沉寂的巴黎 maison，完成了一場既尊重傳統又敢於創新的更新。一個以雕塑般剪裁和精緻工藝聞名的品牌，在他的執掌下重獲新聲，成為當代時尚圈中最受矚目的名字之一。而如今，這段歷程即將在 2026 秋冬系列 的巴黎時裝週上畫下句點，這將是他為 Alaïa 最後的作品。
蔚來(09866.HK)開市初段升6% 料上季經調整經營利潤最多12億人幣
蔚來(09866.HK)發盈喜，今日(6日)股價高開2.02%後升幅擴大，最高見39元。現報38.82元，升6.18%，成交148.41萬股，涉資5,640.89萬元。 蔚來預計，去年第四季錄得經調整經營利潤介乎7億至12億人民幣，為公司首次錄得單季度經調整經營利潤，上年同期經調整經營虧損為55.436億人民幣。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。