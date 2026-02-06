CDG x The North Face 全黑第三波聯乘回歸

Cdg

COMME des GARÇONS 副線 CDG 再度攜手 The North Face，推出第 3 波聯名系列

本次發售涵蓋 8 款各具特色的剪裁輪廓，以嚴謹全黑配色貫穿全系列，並點綴雙品牌 Logo 設計

機能外套輪廓搭配多款街頭衣櫥必備單品同步登場，當中包括連帽上衣及多款配件

CDG by COMME des GARÇONS 與 The North Face 正式發佈雙方長線合作企劃的第 3 章。承接過往對標語元素與大地色系的探索，此次 2026 年新作回歸極簡美學，呈現一系列以純黑貫穿的造型裝備。整個系列將這家加州戶外巨頭的高性能機能，與日本品牌前衛街頭氣質精準結合。

此番由 8 件單品組成的陣容，匯集多款外套與日常必備設計，皆以無縫融入城市生活為出發點。當中以一款聯名外套領銜，兼顧防風禦寒機能與 CDG 標誌性設計線條；其餘則由舒適厚磅刷毛系列支撐，包括連帽上衣、衛衣與相襯長褲，均飾以雙品牌標誌性的疊加 Logo。

為完整構築整個膠囊系列，品牌同時帶來多款短袖 T-shirt 與精選配飾。喜愛此番聯名的人，將可在一頂帽款與一頂針織冷帽等機能頭飾上見到雙方 Logo，並搭配一款耐用托特袋呼應主題。所有單品均摒棄多餘裝飾，聚焦於布料質感，以及白色 Logo 點綴於深黑面料之上的鮮明對比。

更多造型細節可參閱上方圖輯。是次 CDG x The North Face 聯名系列預定於 2 月 6 日登場，將透過 CDG 官方網店、Goldwin 官方網店，以及包括 CDG GYRE、The North Face Standard 在內的指定店舖同步發售。

