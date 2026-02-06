焦點

黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑

HYPEBEAST

CDG x The North Face 全黑第三波聯乘回歸

全新技術聯乘系列以純黑色調貫穿八件單品，打造極簡又機能的型格衣櫥。

HYPEBEAST
Cdg
Cdg

摘要

  • COMME des GARÇONS 副線 CDG 再度攜手 The North Face，推出第 3 波聯名系列

  • 本次發售涵蓋 8 款各具特色的剪裁輪廓，以嚴謹全黑配色貫穿全系列，並點綴雙品牌 Logo 設計

  • 機能外套輪廓搭配多款街頭衣櫥必備單品同步登場，當中包括連帽上衣及多款配件

CDG by COMME des GARÇONS 與 The North Face 正式發佈雙方長線合作企劃的第 3 章。承接過往對標語元素與大地色系的探索，此次 2026 年新作回歸極簡美學，呈現一系列以純黑貫穿的造型裝備。整個系列將這家加州戶外巨頭的高性能機能，與日本品牌前衛街頭氣質精準結合。

廣告

此番由 8 件單品組成的陣容，匯集多款外套與日常必備設計，皆以無縫融入城市生活為出發點。當中以一款聯名外套領銜，兼顧防風禦寒機能與 CDG 標誌性設計線條；其餘則由舒適厚磅刷毛系列支撐，包括連帽上衣、衛衣與相襯長褲，均飾以雙品牌標誌性的疊加 Logo。

為完整構築整個膠囊系列，品牌同時帶來多款短袖 T-shirt 與精選配飾。喜愛此番聯名的人，將可在一頂帽款與一頂針織冷帽等機能頭飾上見到雙方 Logo，並搭配一款耐用托特袋呼應主題。所有單品均摒棄多餘裝飾，聚焦於布料質感，以及白色 Logo 點綴於深黑面料之上的鮮明對比。

更多造型細節可參閱上方圖輯。是次 CDG x The North Face 聯名系列預定於 2 月 6 日登場，將透過 CDG 官方網店、Goldwin 官方網店，以及包括 CDG GYRE、The North Face Standard 在內的指定店舖同步發售。

Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
Cdg
【年貨攻略】即睇賀年美食、彩妝及購物優惠

其他人也在看

魏大勛同款Maison Kitsuné馬年系列，把「小狐狸」都換成赤馬了！農曆新年Tote Bag、外套請來鎖定

魏大勛同款Maison Kitsuné馬年系列，把「小狐狸」都換成赤馬了！農曆新年Tote Bag、外套請來鎖定

馬年確是有不少品牌都推出馬年系列，而且設計也很好看，當中有法國的Maison Kitsuné，把標誌的「小狐狸」都換成赤馬，並由全球品牌代言人魏大勛來演繹。各位在物色農曆新年時裝，也許可以在這裡尋到寶！

Yahoo Style ・ 1 天前
PS5表現亮眼！累計銷量達9200萬超車PS3 還賣贏Switch 2，PSN活躍用戶也創新高

PS5表現亮眼！累計銷量達9200萬超車PS3 還賣贏Switch 2，PSN活躍用戶也創新高

根據過往 Sony 旗下遊戲主機 PlayStation 的更新頻率，大約每隔 7 年就會推出新一代主機，持續帶給玩家們非常好的遊戲體驗。而很快的，距離 2020 年 PS5 系列正式發售以來，今年就已經進入 PS5 時代的末期了，或許玩家們也能開始期待 PS6。不過，雖然已經發售 5 年多，但 PS5 主機至今似乎仍然是全球最受歡迎的遊戲主機之一，根據 Sony 集團最新的財報顯示，PS5 在上一季的單季出貨量突破 800 萬台，累計總銷量破 9200 萬，也在單季表現中超越了競爭對手 Nintendo Switch 2，而 PSN 的月活躍用戶數也創下歷史新高。

Yahoo Tech ・ 1 天前
2026 冬季奧運最型隊服精選推薦

2026 冬季奧運最型隊服精選推薦

精選 Canada、Mongolia、USA、Sweden 等多國代表隊服。

HYPEBEAST ・ 1 天前
新款八達通機專屬新年遊戲！「一嘟即發」贏最高 $28 獎賞！即睇商戶加碼優惠攻略

新款八達通機專屬新年遊戲！「一嘟即發」贏最高 $28 獎賞！即睇商戶加碼優惠攻略

農曆新年將至，八達通今年大玩新意思！宣佈推出全新農曆新年推廣活動 —— 八達通「一嘟即發」新春獎賞。除了有電台主持黃正宜 (阿正) 驚喜聲演助陣，用戶只要在指定期間消費滿額，即有機會獲得即時現金回贈，更有超過 20 間零售及餐飲商戶提供限定優惠，讓市民在馬年「一嘟」發大財！

Yahoo Tech ・ 1 天前
不再只是模特T台走秀！Z世代如何改變米蘭男裝周？

不再只是模特T台走秀！Z世代如何改變米蘭男裝周？

2026 年的米蘭男裝周，不僅是品牌展示新系列的舞台，更是一場文化與世代的交融。從 Dsquared2 到 Saul Nash，設計師與品牌透過新世代模特與跨界演員的加入，展現了 Gen Z 的真誠、多元與跨界力量。時裝騷不再只是服裝的展示，而是文化敘事的延伸，讓人看見男士時尚如何在新世代的推動下，逐漸轉向更柔和、更真誠、更具包容性的未來。

men's uno HK ・ 1 天前
活生生生命突被剝奪　新田慘死兩狗性格溫馴愛吃

活生生生命突被剝奪　新田慘死兩狗性格溫馴愛吃

【動物專訊】新田皇巴站附近兩狗昨晚疑慘被車撞死，倒臥馬路口噴鮮血，他們曾經是活生生的生命，黑啡色狗狗是當地生活的社區狗，不足1歲，性格溫馴，而戴頸帶啡黃色狗據知是附近倉狗，數個月前開始在該處出現，性格細膽乖巧，但如果有食物，他會跟著來。兩狗突然死於非命，卻無法找到兇徒，無法討回公道。 義工Johnny早前曾經餵過黑啡色狗，他形容該狗狗細膽，「我餵他食物時，都會放下走開，他才敢過去吃。」餵狗義工Connie表示，黑啡色狗名叫「四眼」，不足1歲，性格溫馴，因為她已餵了他多個月，所以四眼會跟著Connie。 至於戴頸帶的狗狗，則是在去年10月開始出現，Connie估計他可能是被遺棄的放養倉狗，「他最初出現時十分驚慌地在村跑來跑去，性格很驚青，但有食物的話他會跟住你。」有讀者亦認得那狗狗，說狗狗是有主人的放養狗，街坊稱呼他為灰仔，形容他很乖很親人。 Connie又表示，上月曾在事發地點附近，發現有人刻意放朱古力意圖毒狗，「看到有朱古力餅和朱古力，與一堆飯、薯條等放在地上。」 事發在昨傍晚7時，有人發現兩狗倒臥馬路，最初兩狗沒有明顯傷痕，但其後兩狗口鼻吐血，愛協督察及義工檢查亦發現兩狗有骨折，毛

香港動物報 ・ 1 天前
本週 8 大必搶新品 Drop 精選

本週 8 大必搶新品 Drop 精選

精選 Palace、Kith，還有 On、Sky High Farm Goods 等重磅聯乘，一次看清本週最值得入手的單品。

HYPEBEAST ・ 1 天前
大掃除用品2026｜30款DAISO大掃除好物推薦 $12入手浴室/廚房/客廳清潔神器

大掃除用品2026｜30款DAISO大掃除好物推薦 $12入手浴室/廚房/客廳清潔神器

每到歲末年初或換季時，家裡總需要來一場大掃除。想要省時省力又能保持環境清潔，選對工具非常重要！日本生活品牌 DAISO 不僅商品種類齊全，還有許多高效又貼心設計的清潔用品，讓你輕鬆搞定浴室、廚房、客廳甚至衣物上的頑固污漬！以下整理出一系列必買大掃除好物，讓打掃變得更輕鬆、更有效率！

Yahoo著數 ・ 1 天前
Lisa首度挑戰浪漫愛情片　接拍新版《摘星奇緣》

Lisa首度挑戰浪漫愛情片　接拍新版《摘星奇緣》

【on.cc東網專訊】韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa去年與荷里活經理人公司WME簽約，成為奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）的師妹，鋪路進軍荷里活，發展演員事業。繼去年初參演美劇《白蓮會》（The White Lotus）第3季首度挑戰演技

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
KENZO 2026 秋冬系列 | 姜濤到訪由Nigo 打造品牌創辦人高田賢三的「家」

KENZO 2026 秋冬系列 | 姜濤到訪由Nigo 打造品牌創辦人高田賢三的「家」

2026 秋冬系列，創意總監 Nigo 選擇以「回家」作為出發點，帶領品牌走回創辦人高田賢三先生最私密、也最具精神象徵性的空間，那座位於巴黎巴士底區、被樹木與錦鯉池包圍的木造居所。在這裡，KENZO 不再只是伸展台上的形象，而是一種可以被穿上身、被感受、被生活化的世界觀。

men's uno HK ・ 1 天前
回顧 Pieter Mulier 為 Alaïa 重塑經典 | 一位設計師如何把雕塑美學帶入當代

回顧 Pieter Mulier 為 Alaïa 重塑經典 | 一位設計師如何把雕塑美學帶入當代

在當代時尚劇變的浪潮中，少有設計師能真正賦予經典品牌以新生命。比利時設計師 Pieter Mulier 就是其中一位罕見的存在。自 2021 年接任 Alaïa 創意總監以來，他帶領這間曾因創辦人逝世而陷入沉寂的巴黎 maison，完成了一場既尊重傳統又敢於創新的更新。一個以雕塑般剪裁和精緻工藝聞名的品牌，在他的執掌下重獲新聲，成為當代時尚圈中最受矚目的名字之一。而如今，這段歷程即將在 2026 秋冬系列 的巴黎時裝週上畫下句點，這將是他為 Alaïa 最後的作品。

men's uno HK ・ 1 天前

蔚來(09866.HK)開市初段升6% 料上季經調整經營利潤最多12億人幣

蔚來(09866.HK)發盈喜，今日(6日)股價高開2.02%後升幅擴大，最高見39元。現報38.82元，升6.18%，成交148.41萬股，涉資5,640.89萬元。 蔚來預計，去年第四季錄得經調整經營利潤介乎7億至12億人民幣，為公司首次錄得單季度經調整經營利潤，上年同期經調整經營虧損為55.436億人民幣。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
黃又南揭開轉行揸巴士之謎　爆單身5年渴望家庭生活

黃又南揭開轉行揸巴士之謎　爆單身5年渴望家庭生活

前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」

東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
太古城59歲婦人墮樓　當場證實身亡

太古城59歲婦人墮樓　當場證實身亡

【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因

on.cc 東網 ・ 19 小時前
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈

美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈

2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。

鉅亨網 ・ 19 小時前
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」

林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」

英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！

三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！

三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）

消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）

消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。

Yahoo Food ・ 1 天前
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看

佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看

誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！

Yahoo Style ・ 1 天前
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄　曼聯擊敗10人熱刺　今季首度4連勝

英超 ｜羅美路創紅牌紀錄　曼聯擊敗10人熱刺　今季首度4連勝

曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。

Yahoo 體育 ・ 6 小時前