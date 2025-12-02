Celine半月大手袋Soft Triomphe，未有秀智、V加持已被瘋狂詢問！縮小金扣凱旋門Logo，把靜奢魅力放大極致

時尚圈即將迎來新一波CELINE手袋熱潮！在實用主義當道的今天，軟身大容量包款已成主流，全新Soft Triomphe系列正好回應這股趨勢！

Celine Soft Triomphe手袋在時裝周出現時已被時尚迷鎖定，現在廣告一出，秀智、V這些「人間Celine」都未開始加持，Soft Triomphe已經在網上掀起熱潮，搶購到的時尚迷也開始以穿搭照引起大家購物慾，各位準備好入手這款Celine手袋嗎？

HALFMOON SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

CELINE的SOFT TRIOMPHE系列，選用柔軟小羊皮與經典Triomphe標誌，推出兩款充滿鬆弛感的新包型設計。從優雅弧形的Halfmoon到立體結構的Besace，不僅完美融入日常穿搭，更以恰到好處的容量滿足現代人隨身物品收納需求，每款都展現出不經意的法式優雅魅力。

BESACE SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

慵懶弧線美學：HALFMOON SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

HALFMOON SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

這款半月包採用柔軟亮面小羊皮製成，皮質柔軟且帶有自然光澤，內裡是觸感細膩的麂皮小牛皮。背起來時簡約的弧形線條能自然貼合身體曲線，搭配品牌經典金色logo，低調卻充滿辨識度。

HALFMOON SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

可調節細肩帶讓你可以隨心選擇肩背或斜挎，多個隔層與後側拉鍊口袋方便收納隨身物品，實用性很高。備有黑色與柔和棕褐色兩種選擇，無論搭配洋裝展現優雅氣質，或是配搭直筒牛仔褲打造休閒造型，都能為整體打扮增添慵懶氣息。

立體軟包態度：BESACE SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

BESACE SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

BESACE SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

這款包同樣選用柔軟的亮面小羊皮及簡約翻蓋設計，但整體的立體輪廓更鮮明、更有結構感。最大特點是內部空間寬敞實用，輕鬆收納手機、銀包、化妝品、甚至文件、外套等上班上學必需品。

BESACE SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

BESACE SOFT TRIOMPHE（HK$27,000）

無論是搭配西裝外套展現幹練形象，還是配上風衣塑造率性風格，就連週末的休閒打扮也完全合適。隨手一背，立刻展現出那種不費力的法式休閒態度！

