Celine新版「笑臉包」令秀智愛不釋手！經典Luggage手袋的升級細節，從「微笑」已充滿高級感

韓國「國民初戀」秀智近日親自示範Celine全新New Luggage系列「笑臉包」，完美展現法式優雅，高級時尚感十足，讓人忍不住想了解這款新包的獨特魅力！

秀智的搭配充分體現Celine的品牌風格：上身是棉質圓領Celine撞色T恤（HKD 5,600），印有UNIVERSITY印花，下身則選用JOLENE金藍色牛仔褲（HKD 8,700），經典中腰五口袋款式，飾以標誌性TRIOMPHE鈕扣。

Photo from Instagram@skuukzky

而最搶眼的絕對是她腳上那雙紅色CELINE ABBY BALLERINA芭蕾舞鞋（HKD 9,300）！採用羊駝毛與初剪羊毛打造的襯裡，配上羊皮革杏仁形鞋頭，加上編織滾邊與TRIOMPHE流蘇，整體造型休閒中見精緻，質感滿分！

Photo from Instagram@skuukzky

這次的主角「笑臉包」New Luggage Smile系列，是2010年Phoebe Philo推出的Luggage經典款的升級版。在Michael Rider 2025年7月的Printemps 2026首秀系列中，這款包以New Luggage之名回歸，以更現代的輪廓與「微笑」設計連接品牌的過去與現在。

全新笑臉包採用柔軟亮面小羊皮，手感光滑、帶光澤與精緻紋理；背面縫合結構與滾邊經過改良，形狀更柔軟圓潤，攜帶更方便。橫向袋形與標誌性弧形拉鍊，勾勒出討喜的「微笑」線條，中性設計男女都適合，兼具優雅格調與日常實用性。

與秀智份屬好友的男神朴寶劍，也在IG 帥氣演繹Celine笑臉包！

SMILING LUGGAGE系列備有大號（HKD 41,000）與中號（HKD 34,000）可選，而FLAT CABAS LUGGAGE系列 （HK$ 16,500）暫時只推出了一個size。

Photo from Instagram@skuukzky

Photo from Instagram@skuukzky

全新New Luggage系列將於9月26日起在指定專賣店發售，11月將陸續推出更多款式、尺寸與顏色，fans務必留意！

