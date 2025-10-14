焦點

港大揭數百宗懷疑假學歷入讀申請

Yahoo Style HK

「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計

Yahoo Style
Yahoo Style
「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計
「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計

Celine 迎來新任創意總監 Michael Rider，發佈首個系列後，突然上任創意總監 Hedi Slimane 於社交媒體控訴 Celine 仍在走他的舊路，甚至「濫用」他的舊有設計。剛完結的 Celine 2026 春夏時裝展中，Michael Rider 再度展現他眼中的「巴黎慵懶隨性」時尚，除了「Celine 王子」BTS 成員金泰亨搶盡鏡頭，很久不見的「窄腳褲」又再於天橋上出現，一起來看看 Celine 的新季焦點吧。

廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

「Celine 王子」金泰亨帥出新高度 復古穿搭又帥又叛逆

Celine 的品牌大使 V 金泰亨盛裝出席 Celine 的春夏 2026 大騷，斯文秀氣的高顏值，配上焦糖啡色長版外套、白恤衫及豹紋領呔，帥氣中帶點年輕叛逆，帥出了新的高度。 穿得帥帥的他，突然拿起開心果牛角包吃起來，又帥又萌的模樣讓人心內瘋狂尖叫。

Instagram: @thv
Instagram: @thv
Instagram: @thv
Instagram: @thv

另一套啡色針織毛衣穿搭，配上豹紋恤衫更具流行韓星的氣息，配上太陽眼鏡同樣是帥翻天的完美穿搭。

Instagram: @thv
Instagram: @thv

Celine SS26 焦點1）窄腳褲要回來了？

Image: Celine
Image: Celine
Image: Celine
Image: Celine
Image: Celine
Image: Celine

近年闊腳褲成為了主流，Gen Z 更喜愛從容又舒適的闊版剪裁，窄腳褲已再不復再。Celine 2026 春夏展場上再度出現窄腳褲，配上長版外套及靴子，物料是讓「有點懷舊」的彈性布料。在追捧闊腳褲的新世代，又真的會引起熱潮嗎？讓我們拭目以待。

Celine SS26 焦點2）雙面手袋成新潮流

Image: Celine
Image: Celine
(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Chanel SS26 系列出現的雙面手袋，Celine 也有帶來此項設計。Celine 的雙面手袋有點像近年大流行的 Hermes Birkin，鬆弛柔軟皮質配上長肩帶，簡約中見奢華高級感，至於會成為新任的「親民版Birkin」嗎？同樣讓人期待。

Celine SS26 焦點3）帥氣電單車頭盔

Image: Celine
Image: Celine
Image: Celine
Image: Celine
(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

新季出現率最高的竟是電單車頭盔！比起 New Luggage 「微笑包」出現率更高，更備有白、紅、黑多個配色，為造型添上更真實的巴黎生活感。看來這款頭盔將於春夏有售，大家又會想入手一個 Celine 頭盔嗎？

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎

「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷

BV騷場外「Effortless女孩」超美！鬆弛感氣質必備這3件單品，舒淇、孫藝珍同款手袋是這些

Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏

AMa

其他人也在看

暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因

暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因

美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。

鉅亨網 ・ 17 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋

金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋

金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。

Yahoo Style HK ・ 15 小時前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購

UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購

UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！

Yahoo Style HK ・ 18 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克

黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克

英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。

鉅亨網 ・ 15 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步　揭夫家地產背景　可轉行曬長腿賣樓？

葉劉淑儀傳政壇行人止步　揭夫家地產背景　可轉行曬長腿賣樓？

葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。

Yahoo財經 ・ 23 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo

東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo

《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚　晒婚照放閃

劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚　晒婚照放閃

男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情

45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情

45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題

加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題

在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。

Bloomberg ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨

港股25000勢危 大行籲分段撈貨

美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。

信報財經新聞 ・ 2 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友

姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友

現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」

50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」

碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀

何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀

何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易

幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易

中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。

BossMind ・ 18 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程

93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程

93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男　本尊唔否應7字回應...

離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男　本尊唔否應7字回應...

【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿

東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析

告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析

獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。

BossMind ・ 1 天前
鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說

鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說

國際金價上周二 (7 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元大關，年內累計漲幅超 50%、飆升近 1400 美元，創下幾十年來最強勁牛市。這波黃金熱潮不僅推高成品金飾價格，更意外帶火了鑽石​​市場，「金鑲鑽」飾品因性價比優勢走俏，外界也因此想說鑽石能否跟著黃金重回巔峰。

鉅亨網 ・ 1 天前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋

萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋

一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？

51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？

鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前