「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計

Celine 迎來新任創意總監 Michael Rider，發佈首個系列後，突然上任創意總監 Hedi Slimane 於社交媒體控訴 Celine 仍在走他的舊路，甚至「濫用」他的舊有設計。剛完結的 Celine 2026 春夏時裝展中，Michael Rider 再度展現他眼中的「巴黎慵懶隨性」時尚，除了「Celine 王子」BTS 成員金泰亨搶盡鏡頭，很久不見的「窄腳褲」又再於天橋上出現，一起來看看 Celine 的新季焦點吧。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

「Celine 王子」金泰亨帥出新高度 復古穿搭又帥又叛逆

Celine 的品牌大使 V 金泰亨盛裝出席 Celine 的春夏 2026 大騷，斯文秀氣的高顏值，配上焦糖啡色長版外套、白恤衫及豹紋領呔，帥氣中帶點年輕叛逆，帥出了新的高度。 穿得帥帥的他，突然拿起開心果牛角包吃起來，又帥又萌的模樣讓人心內瘋狂尖叫。

Instagram: @thv

Instagram: @thv

另一套啡色針織毛衣穿搭，配上豹紋恤衫更具流行韓星的氣息，配上太陽眼鏡同樣是帥翻天的完美穿搭。

Instagram: @thv

Celine SS26 焦點1）窄腳褲要回來了？

Image: Celine

Image: Celine

Image: Celine

近年闊腳褲成為了主流，Gen Z 更喜愛從容又舒適的闊版剪裁，窄腳褲已再不復再。Celine 2026 春夏展場上再度出現窄腳褲，配上長版外套及靴子，物料是讓「有點懷舊」的彈性布料。在追捧闊腳褲的新世代，又真的會引起熱潮嗎？讓我們拭目以待。

Celine SS26 焦點2）雙面手袋成新潮流

Image: Celine

(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Chanel SS26 系列出現的雙面手袋，Celine 也有帶來此項設計。Celine 的雙面手袋有點像近年大流行的 Hermes Birkin，鬆弛柔軟皮質配上長肩帶，簡約中見奢華高級感，至於會成為新任的「親民版Birkin」嗎？同樣讓人期待。

Celine SS26 焦點3）帥氣電單車頭盔

Image: Celine

Image: Celine

(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

新季出現率最高的竟是電單車頭盔！比起 New Luggage 「微笑包」出現率更高，更備有白、紅、黑多個配色，為造型添上更真實的巴黎生活感。看來這款頭盔將於春夏有售，大家又會想入手一個 Celine 頭盔嗎？

「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷

BV騷場外「Effortless女孩」超美！鬆弛感氣質必備這3件單品，舒淇、孫藝珍同款手袋是這些

Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏