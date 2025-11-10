Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Celine Romy手袋高質平替可以找「Lemaire」？Berlingot成為靜奢享新寵，直接比Celine平一萬

Celine近期的大手袋都相當吸引，Romy手袋更是IG時尚KOL常見的款式，也看到「Celine王子」之一的朴寶劍加持。這手袋本身都要$25,500起，現在有款手袋新寵出現，跟Celine Romy的袋型有異曲同工之妙，同時又有靜奢感，正是Lemaire Berlingot。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

Lemaire繼牛角包袋、Gear Bag之後，又來燒靜奢迷的銀包，這次Lemaire Berlingot，軟皮單肩設計款，垂墜感十足，肩包起來也很有版型，加上大容量很實用，軟皮也不會像Gear Bag那麼厚重，日常拿起來大方又好看，很實用耐看的款式。

LEMAIRE Berlingot leather zip shoulder bag $10,900

SHOP NOW

廣告 廣告

LEMAIRE Berlingot leather zip shoulder bag $10,900

LEMAIRE Berlingot leather zip shoulder bag $10,900

LEMAIRE Berlingot Hobo shoulder bag $10,036

SHOP NOW

LEMAIRE Berlingot Hobo shoulder bag $10,036

LEMAIRE Berlingot Hobo shoulder bag $10,036

Lemaire這幾年的熱度火大，款式也成為很多明星也愛的品牌。在沒有特別地賣廣告的情況下，Jennie、Jisoo都已經不停拿著Lemaire的牛角包袋，讓品牌人氣度有增無減。現在看到這款Berlingot有著Celine Romy的氣質，價錢卻是Celine的一半，直接減一萬，確是令人心動。假如一直想入手Celine卻遲遲未下手的話，也許Lemaire也是個高級的平替Celine，趁聖誕前好好買一份聖誕禮物送給自己吧！

「Celine王子」V金泰亨美圖集請收藏！焦糖啡色穿搭秋冬鎖定，拿的是「這款」Boston手袋

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款

Lisa同款Hermès「房子包」炒價破3百萬？Faubourg Birkin手袋3大原因被譽「最強投資黑馬手袋款」

張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦