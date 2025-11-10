Celine Romy手袋高質平替可以找「Lemaire」？Berlingot成為靜奢享新寵，直接比Celine平一萬

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
Celine近期的大手袋都相當吸引，Romy手袋更是IG時尚KOL常見的款式，也看到「Celine王子」之一的朴寶劍加持。這手袋本身都要$25,500起，現在有款手袋新寵出現，跟Celine Romy的袋型有異曲同工之妙，同時又有靜奢感，正是Lemaire Berlingot。
Lemaire繼牛角包袋、Gear Bag之後，又來燒靜奢迷的銀包，這次Lemaire Berlingot，軟皮單肩設計款，垂墜感十足，肩包起來也很有版型，加上大容量很實用，軟皮也不會像Gear Bag那麼厚重，日常拿起來大方又好看，很實用耐看的款式。
LEMAIRE Berlingot leather zip shoulder bag $10,900
LEMAIRE Berlingot Hobo shoulder bag $10,036
Lemaire這幾年的熱度火大，款式也成為很多明星也愛的品牌。在沒有特別地賣廣告的情況下，Jennie、Jisoo都已經不停拿著Lemaire的牛角包袋，讓品牌人氣度有增無減。現在看到這款Berlingot有著Celine Romy的氣質，價錢卻是Celine的一半，直接減一萬，確是令人心動。假如一直想入手Celine卻遲遲未下手的話，也許Lemaire也是個高級的平替Celine，趁聖誕前好好買一份聖誕禮物送給自己吧！
