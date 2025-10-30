基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
「Celine王子」V金泰亨美圖集請收藏！焦糖啡色穿搭秋冬鎖定，拿的是「這款」Boston手袋
Celine全球大使BTS V（金泰亨），日前於Instagram釋出最新秋冬造型照，焦糖啡色皮褸剪裁俐落，肩線挺拔，配上寬鬆直筒版型同色調格紋長褲勾勒修長腿線，加上濕潤髮絲微捲，貴公子式的慵懶與銳利氣場全開！
V這次穿的Celine造型，整體以美拉德暖棕色系為主，如烘焙咖啡般醇厚，復古優雅中藏野性張力，完美地駕馭「優雅不費力」的美學精髓。
V所穿的皮褸加格仔褲造型也不難駕馭，也有不少衣櫃單品可以穿出這身的風格。手上拿著的是本年度很多品牌都大推的手袋款式，Boston Bag。Celine男裝這次推出的焦糖棕Celine Boston Bag，是以像洗水般復古設計做紋理，更顯低調貴氣。各位想成為如V一樣的「貴族公子」氣場，來試試他的Celine穿搭吧！
LARGE BOSTON IN SUEDE CALFSKIN WAXED EFFECT $25,000
Bomber Jacket IN CALFSKIN $49,500
Pyjama tTrousers IN CHECKED WOOL $12,100
