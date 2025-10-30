「Celine王子」V金泰亨美圖集請收藏！焦糖啡色穿搭秋冬鎖定，拿的是「這款」Boston手袋

【動物專訊】流浪動物除過著餐風露宿的生活，許多時更慘被人類欺凌或虐待。浪浪之家創辦人April表示，早前收到熱心義工轉介，接收了兩隻來自龍鼓灘約十個月大的狗狗，令人心痛的是兩狗狗均嚴重驚人驚狗，當有人步行，兩狗狗立即進入靜止狀態及嚇至立即失禁，April坦言他們是多年來救回來的浪浪中最驚青的狗狗，相信他們需要較長時間才可療癒心理創傷。 April表示，兩狗狗為同胎姊弟，浪浪之家替他們取名紅茶和綠茶，兩狗狗均沒有狗父母照顧，性格膽小怕人，亦是狗群中最低層遭欺凌的對象；義工認為他們如繼續流浪，生活一定很苦，於是義工在龍鼓灘進行「T N R 」放置捕狗籠，兩狗狗肚餓難熬，自己走進入籠，過程裏並無追捕。 浪浪之家接收兩小狗後，April發現他們的心理陰影較預期差很多，長期繃緊的身體及情緒，猶如驚弓之鳥，就算一丁點聲音或身影晃動，都會令他們嚇至四處逃竄及失禁，兩小狗不知之前有何經歷，對人類的抗拒及驚恐，April表示紅茶和綠茶是她多年來之最嚴重「驚青」的狗狗，不知道年僅十個月大的他們在流浪期間經歷過什麼樣的遭遇，相信他們心理創傷及陰影、對人類社會的恐懼，需要很長時間來洗滌。 「兩小狗非常緊張，一

香港動物報 ・ 20 小時前