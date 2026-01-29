CERN 大型強子對撞機為法國家庭供熱，助力減少傳統能源依賴

全球最大的粒子加速器自一月中以來，已為法國數千個家庭提供熱能，這一舉措旨在減少對傳統能源的依賴並降低二氧化碳排放。歐洲核子研究組織的巨大強子對撞機（LHC），作為地球上最強大的粒子加速器，過去兩周為法國小鎮 Ferney-Voltaire 的家庭和商業提供了供暖。這一切得益於瑞士核研究機構啟用了新熱交換系統，該系統從長達 27 公里（約 16 英里）的加速器冷卻電路中捕獲熱水，然後將回收的廢熱直接供應給鎮上的區域供熱網絡，該網絡於 12 月 12 日啟用。該網絡可為數千個家庭提供熱能，並預防數千噸的二氧化碳（CO2）排放。

這個系統的啟用標誌著巨大強子對撞機首次被用作可再生熱源。該加速器在其地下環形結構周圍設有八個表面接點，其中第 8 號接點位於法瑞邊界附近，距 Ferney-Voltaire 鎮大約 2.7 公里（約 1.6 英里）。這裡是熱回收系統的連接點。第 8 號接點的設施，特別是低溫系統，需要用水進行冷卻。當水在設備中循環時，設備降溫，水則加熱。這棟建築物連接著 CERN 的熱交換系統和 Ferney-Voltaire 新商業及住宅區的供熱系統。

廣告 廣告

通常情況下，熱水會通過冷卻塔，將熱量釋放到大氣中，以便冷卻的水能夠重新注入設備中。然而，根據新的設置，熱水首先會流經兩個各五兆瓦（MW）的熱交換器，將熱能轉移到 Ferney-Voltaire 的區域供熱網絡中。

作為區域供熱網絡的一部分，CERN 在不影響其研究運作的情況下，隨時提供熱量。Ferney-Voltaire 利用來自 CERN 的最多五兆瓦的熱量。該系統在加速器完全運行時，潛在地可以提供兩倍的熱量。這一時機尤其引人注目，因為 LHC 將進入第三次長期停機（LS3），進行即將到來的高亮度 LHC 的重大升級。儘管對撞機的運行將暫停數年，但第 8 號接點的多個系統仍將繼續被冷卻。CERN 在 LS3 期間能夠向網絡提供 1 至 5 MW 的熱量，除了在這個多年的過程中有五個月的例外。

CERN 官員在新聞稿中表示，出於對環境責任的承諾，CERN 實施了許多舉措，以幫助減少其活動對環境的影響。熱回收項目是研究機構更廣泛的能源效率戰略的一部分，符合 ISO 50001 的要求。CERN 系統地重新設計其基礎設施，以捕獲和重用廢熱，而不是僅僅將其丟棄。其他項目包括 Prévessin 數據中心，該中心配備了熱回收系統，預計將在 2026/2027 冬季為大多數建築物提供供暖。CERN 還計劃從 LHC 的第 1 號冷卻塔回收熱量，以供應位於 Meyrin 的建築物。這些舉措合計將從 2027 年起每年節省 25 至 30 GWh（千兆瓦時），顯示出 CERN 在負責任的能源管理方面的顯著進展。

推薦閱讀