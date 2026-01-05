宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
CES 2026 在拉斯維加斯啟幕，聚焦 AI 和電動車技術創新
拉斯維加斯的氣氛熱鬧非凡，全球最大的科技盛會正式拉開帷幕。2026 年消費電子展（CES 2026）由消費科技協會（CTA）主辦，聚集了全球頂尖企業，展出將塑造未來一年的創新產品。Interesting Engineering（IE）團隊將於 1 月 4 日至 9 日在拉斯維加斯現場報導，涵蓋人工智能（AI）、電動車（EV）等領域的最新進展。三星、LG 和 AMD 等科技巨頭預計將發佈從未來概念到即將上市的設備，包括可摺疊手機、下一代顯示器、機器人技術以及先進的計算硬件。CES 被認為是全球最具影響力的科技盛會，為突破性技術和全球創新者提供了驗證平台，提供品牌商務和合作機會。
筆記本電腦和處理器再次成為 CES 的焦點。大多數製造商預計會揭曉更新型號和實驗設計，唯獨 Apple 可能不會參展。重點處理器包括英特爾的 Panther Lake、高通的 Snapdragon X2，以及 AMD 據傳的 Gorgon Point。英特爾和高通強調效率和圖形改進，而 AMD 已經展示了其 Strix Halo 處理器的集成圖形能力。預計不會有新的 Nvidia 筆記本 GPU 發佈，焦點主要集中於 CPU 性能和電池效率。除了規格，CES 2026 亦將展示新型態的創新設計：可捲式螢幕、可摺疊設備和雙螢幕設計都有望亮相，但將這些概念轉變為市場產品仍然是一大挑戰。
智能家居技術正在快速演變，機器人技術引領著這一潮流。從吸塵器、游泳池清潔器到草坪修剪機，CES 2026 將展示自動化如何從新奇變得實用。計算機視覺的進步使機器人助手更具能力，儘管完全自主的人形機器人仍然在未來的願景之中。AI 也在改變家庭安全，智能攝影機提供上下文感知的監控，並更深入地整合到自動化平台中。對 Matter 標準的支持正在擴展，幫助設備之間更無縫地協作，儘管採用情況仍然不均衡。智能鎖也是一個關鍵增長領域，新型的掌紋、面部識別和超寬頻解鎖系統提供了更安全且更具消費者友好設計的解決方案。
在 CES 2026，遊戲的焦點比往年要低調。隨著 Nvidia 和 AMD 的旗艦產品缺席，英特爾的桌面 GPU 計劃也不明朗，主要的遊戲硬體揭示有限。傳統的遊戲展位，包括 Razer，在展會上不再見到。相反，遊戲創新出現在手持設備、內建圖形處理器的 CPU，以及實驗性顯示技術如視頻眼鏡中。聯想預計將揭曉一款可捲式遊戲筆記本電腦和一款搭載 SteamOS 的 Legion Go 2 手持設備，強調其對便攜式、靈活遊戲解決方案的重視。
RGB LED 技術在電視類別中將主導未來的趨勢。CES 2026 將廣泛推出 RGB Mini LED 和 Micro RGB 電視，三星和 LG 提供新的更小面板尺寸，TCL 和 Hisense 也在中國以外市場擴展。超大 RGB 電視的價格，之前在 $20,000 至 $30,000 之間，隨著技術進步和競爭加劇，可能會變得更具可負擔性。
CES 依然是展示非常規智能手機的舞台。預期不會有標準的旗艦機型，而是一些實驗性設備，如三星的 Galaxy Z Trifold，一款最近在韓國推出的雙鉸鏈可摺疊手機。這些多摺設計模糊了平板電腦與手機之間的界線，突顯出對重新思考傳統移動形態的推動。
可穿戴設備也在發展中，從簡單的健身追蹤器演變為 XR 和 AI 驅動的設備。智能眼鏡預計將再次成為焦點，範圍從輕便的 AI 助手到集成顯示的模型，功能接近頭戴式顯示器。健康科技專注於長壽，設備監測代謝和荷爾蒙健康，有時通過血液或尿液分析，基於 Whoop、Oura 和 Withings 的趨勢。
2026 年消費電子展正逐漸呈現出不再是單一的重磅產品發佈，而是各類別的漸進式創新。從實驗性筆記本電腦和可摺疊手機，到更智能的家居、沉浸式遊戲和以健康為重點的可穿戴設備，這次盛會強調了科技如何穩步演變，讓日常生活變得更加智能、互聯和富有創意。CTA 亦宣佈將在 CES 2026 主辦 America250，以正式開始美國 250 周年的慶祝活動，利用全球最具影響力的科技盛會作為首個主要國家聚會，反思創新。
推薦閱讀
其他人也在看
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 2 小時前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
54歲陳松伶「松松姐姐」下巴尖尖亮相萬千星輝頒獎禮！「美魔女」半年甩肉20kg，減肥靠3招變纖瘦體態
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，大家關注獎項花落誰家之餘，頒獎嘉賓亦見回不少熟悉面孔，當中有就來做演唱會的陳松伶與米雪同台做頒獎嘉賓。「松松姐姐」下巴尖尖狀態大勇亮相，原來她下了不少苦工減肥，分享在半年裡減走20kg，以熟齡體態保養逆齡外貌與身材，瞬間引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
萬千星輝｜羅子溢大熱倒灶失落視帝 太太楊茜堯贈花安慰：我心中的No.1
《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）舉行，佘詩曼四度封視后，黃宗澤首度登上視帝寶座。另一位賽前視帝大熱羅子溢憑《金式森林》備受讚賞，早前更於「Fairchild TV 2025」網上觀眾票選獎項中先拔頭籌，成為「北美最喜愛男主角」，不過於《萬千星輝頒獎典禮2025》卻大熱倒灶，失落視帝。羅子溢太太楊茜堯（前名：楊怡）昨晚雖然未有現身，不過在頒獎典禮後發文為羅子溢送花兼高呼：「你已經是我們心中的No.1 」。Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
35歲張曦雯萬千星輝頒獎典禮紅地毯Deep V加美背性感亮相！23吋螞蟻腰身段全靠「長短棍餐單」維持纖瘦身型
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日完美落幕。紅地毯盛況當中，張曦雯（Kelly）以黑色Deep V加露背晚裝示人。張曦雯以Deep V開至肚臍的晚裝踏上紅地毯，角逐最佳女主角，令身旁與她同行的男藝員都不敢亂望。Yahoo Style HK ・ 56 分鐘前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
林明禎目睹幼弟結婚感動落淚：一定要幸福 網民催婚：幾時到妳？
35歲「大馬女神」林明禎繼前年三弟結婚後，最年幼的弟弟亦於前日（1月3日）結婚，林明禎在社交平台上載片段，當她目睹弟弟行禮時忍不住感動落淚，向一對新人送上深深的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 57 分鐘前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 2 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 9 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 18 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 1 小時前
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
歌手羅啟聰涉製毒被捕 參加《全民造星》被指態度差 為做音樂負債6位數 曾與許靖韻拍拖3年
ViuTV《全民造星6》尋日舉行決賽之際，多間傳媒報導指，警方於上周六（3日）喺元朗一間村屋單位搗破懷疑製毒工場，並以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕3名男女Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
奪權？阿摩廉：我係領隊非教練
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉在戰平列斯聯賽後，公開向球會要求擁有更大的權力，表示前年入「魔」就是想來做領隊非教練。1:1打和列斯聯後，阿摩廉（Ruben Amorim）談到自己在曼聯的職責時說：「我來這裡是為了擔任曼聯的領隊，而不是教練，這一點很明確。我知道，我不是杜曹、干地或摩連奴這些鼎鼎大名的人物，但我是曼聯的領隊，在未來18個月內或者直到董事會決定改變前，都會如此。」他隨後還督促高層要做好他們份內的工作：「我會做好我的，而每個部門，包括球探部門和體育總監，都需要做好他們的工作。這就是我的意思，我想做到合約結束，不會辭職，直到有人接替我。」阿摩廉之所以在記者會上談到這些，是因為上周五被問到紅魔會否在1月增兵，他似乎已表明球隊不會有新援，令人覺得他有越權之嫌，代替足球總監韋確斯來回答，但這位領隊似乎毋懼得罪高層，還澄清自己的角色就是領隊，在隊內擁有部份控制權。now.com 體育 ・ 4 小時前
曾志偉卸任總經理︳與四大唱片公司破冰建功 未夠半年升職 曾被阿叻踢爆為炒余詠珊入TVB
正式宣布退任TVB總經理曾志偉，於2021年應邀加入TVB成為管理層，出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行，34歲的王敏奕憑《新聞女王2》劉艷一角，奪「最佳女配角」。早在16歲就出演電影《烈日當空》，到後來轉戰電視界的王敏奕，於2014年因為TVB劇集《女人俱樂部》備受關注。其後在《婚後事》演繹的「最美小三」角色令人看得熱血沸騰，到了《新聞女王2》更奪「最佳女配角」，在這裡恭喜王敏奕！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 1 小時前