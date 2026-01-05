CES 2026 在拉斯維加斯啟幕，聚焦 AI 和電動車技術創新

拉斯維加斯的氣氛熱鬧非凡，全球最大的科技盛會正式拉開帷幕。2026 年消費電子展（CES 2026）由消費科技協會（CTA）主辦，聚集了全球頂尖企業，展出將塑造未來一年的創新產品。Interesting Engineering（IE）團隊將於 1 月 4 日至 9 日在拉斯維加斯現場報導，涵蓋人工智能（AI）、電動車（EV）等領域的最新進展。三星、LG 和 AMD 等科技巨頭預計將發佈從未來概念到即將上市的設備，包括可摺疊手機、下一代顯示器、機器人技術以及先進的計算硬件。CES 被認為是全球最具影響力的科技盛會，為突破性技術和全球創新者提供了驗證平台，提供品牌商務和合作機會。

筆記本電腦和處理器再次成為 CES 的焦點。大多數製造商預計會揭曉更新型號和實驗設計，唯獨 Apple 可能不會參展。重點處理器包括英特爾的 Panther Lake、高通的 Snapdragon X2，以及 AMD 據傳的 Gorgon Point。英特爾和高通強調效率和圖形改進，而 AMD 已經展示了其 Strix Halo 處理器的集成圖形能力。預計不會有新的 Nvidia 筆記本 GPU 發佈，焦點主要集中於 CPU 性能和電池效率。除了規格，CES 2026 亦將展示新型態的創新設計：可捲式螢幕、可摺疊設備和雙螢幕設計都有望亮相，但將這些概念轉變為市場產品仍然是一大挑戰。

智能家居技術正在快速演變，機器人技術引領著這一潮流。從吸塵器、游泳池清潔器到草坪修剪機，CES 2026 將展示自動化如何從新奇變得實用。計算機視覺的進步使機器人助手更具能力，儘管完全自主的人形機器人仍然在未來的願景之中。AI 也在改變家庭安全，智能攝影機提供上下文感知的監控，並更深入地整合到自動化平台中。對 Matter 標準的支持正在擴展，幫助設備之間更無縫地協作，儘管採用情況仍然不均衡。智能鎖也是一個關鍵增長領域，新型的掌紋、面部識別和超寬頻解鎖系統提供了更安全且更具消費者友好設計的解決方案。

在 CES 2026，遊戲的焦點比往年要低調。隨著 Nvidia 和 AMD 的旗艦產品缺席，英特爾的桌面 GPU 計劃也不明朗，主要的遊戲硬體揭示有限。傳統的遊戲展位，包括 Razer，在展會上不再見到。相反，遊戲創新出現在手持設備、內建圖形處理器的 CPU，以及實驗性顯示技術如視頻眼鏡中。聯想預計將揭曉一款可捲式遊戲筆記本電腦和一款搭載 SteamOS 的 Legion Go 2 手持設備，強調其對便攜式、靈活遊戲解決方案的重視。

RGB LED 技術在電視類別中將主導未來的趨勢。CES 2026 將廣泛推出 RGB Mini LED 和 Micro RGB 電視，三星和 LG 提供新的更小面板尺寸，TCL 和 Hisense 也在中國以外市場擴展。超大 RGB 電視的價格，之前在 $20,000 至 $30,000 之間，隨著技術進步和競爭加劇，可能會變得更具可負擔性。

CES 依然是展示非常規智能手機的舞台。預期不會有標準的旗艦機型，而是一些實驗性設備，如三星的 Galaxy Z Trifold，一款最近在韓國推出的雙鉸鏈可摺疊手機。這些多摺設計模糊了平板電腦與手機之間的界線，突顯出對重新思考傳統移動形態的推動。

可穿戴設備也在發展中，從簡單的健身追蹤器演變為 XR 和 AI 驅動的設備。智能眼鏡預計將再次成為焦點，範圍從輕便的 AI 助手到集成顯示的模型，功能接近頭戴式顯示器。健康科技專注於長壽，設備監測代謝和荷爾蒙健康，有時通過血液或尿液分析，基於 Whoop、Oura 和 Withings 的趨勢。

2026 年消費電子展正逐漸呈現出不再是單一的重磅產品發佈，而是各類別的漸進式創新。從實驗性筆記本電腦和可摺疊手機，到更智能的家居、沉浸式遊戲和以健康為重點的可穿戴設備，這次盛會強調了科技如何穩步演變，讓日常生活變得更加智能、互聯和富有創意。CTA 亦宣佈將在 CES 2026 主辦 America250，以正式開始美國 250 周年的慶祝活動，利用全球最具影響力的科技盛會作為首個主要國家聚會，反思創新。

