CES 2026：日常生活中的未來科技概覽

在 CES 2026 上，人工智能產品層出不窮，但有一種較為靜謐的趨勢在展位間悄然浮現。這些引人注目的技術並不是為了顯示器或生產力儀表板而設計，而是為了更貼近我們的個人空間，例如浴室、臥室、桌子，甚至是我們的思維。這些設備能夠測量面部血流、追蹤腦部活動、存檔日常對話、分析生物廢物，甚至模擬情感陪伴。許多這些技術已經準備好進入消費市場，並附有定價、訂閱服務和近期可用性。每一項技術都針對健康追蹤、專注、記憶或聯繫等熟悉的需求，而綜合觀之，它們讓人聯想到科幻電視劇《黑鏡》中所探討的主題，只是這次，技術已經實現。

在 CES 2026 中，以下七項技術脫穎而出，它們並非因為最強大或最精緻，而是因為它們的熟悉感，彷彿科幻作品早已為我們做好準備。

廣告 廣告

NuraLogix 的「Longevity Mirror」初看似乎是高級的浴室升級，實際上，它能將用戶的反射轉化為持續的健康預測。這款鏡子的售價約為 $900 / 約 HK$ 7,020，利用 NuraLogix 專利的經皮光學成像技術，在 30 秒內掃描面部血流模式。經過數十萬患者記錄訓練的 AI 模型，將這些信號轉換為壽命指數，預測心血管風險、代謝健康、心理壓力及生理年齡，甚至可預測 20 年後的情況。該鏡子支持最多六個用戶檔案，並配備 AI 助手實時解釋結果。

Neurable 和 HyperX 的「Mind-Reading Headset」原型耳機不僅追蹤遊戲過程，還能追蹤玩家的腦部活動。通過將 EEG 感測器嵌入耳罩中，該設備能在不需要凝膠或臨床硬件的情況下，監測腦電活動。系統衡量認知通量，反映大腦處理信息的速度，以及一個名為「Brain Battery」的即時心理疲勞指示器。內置的生物反饋功能 PRIME 促使用戶保持專注，實際上是在監控的同時訓練大腦。Neurable 宣稱這款耳機可以將反應時間縮短平均 38 毫秒，公司的 CEO 將這一增益比喻為「子彈時間」。

Vinabot 的 AI 圖像框架使照片變得不再靜止。用戶可以上傳圖像以及文字或語音樣本，生成的 AI 能夠將面孔轉化為一個能進行實時對話的數位角色。該產品不僅能保存回憶，還能重新激活它們，從而在記憶與模擬之間造成混淆。儘管公司推廣其創意與情感的應用，這項技術生成的虛擬伴侶卻引發了一些關於倫理的討論。

IgniteTech 的「MyPersonas」平台則通過創建數位克隆來應對職場的倦怠。該系統通過分析電子郵件、錄製的會議和語音備忘錄，生成能夠模擬專業知識、溝通風格和決策模式的 AI 人物。這些數位克隆不僅可以參加會議，還能回答人力資源問題，並在多達 160 種語言中進行培訓。名為「Owner Joining」的功能允許實際用戶監控其 AI 克隆並在必要時介入。

Lepro 的「Ami」並不是一個助理、日程安排工具或生產力工具，而是專門為了陪伴而存在。這款設備配備了一個 8 吋的曲面 OLED 顯示屏，能夠渲染出一個模擬情感親密的全息 3D 伴侶。雙前置攝像頭可實現持續的眼動追蹤，後置攝像頭則利用擴增實境將虛擬形象固定在實體空間中。Ami 的 AI 能夠根據情緒和社交線索進行自我調整，學習如何以及何時與用戶互動。

Throne 的「Toilet Computer」將健康追蹤推向最私密的極限。該設備可夾在馬桶側邊，利用電腦視覺和麥克風實時分析排便和排尿情況。系統追蹤頻率、體積、質地及模式，建立個人化的消化基線，檢測腸道健康、補水狀況及藥物副作用，甚至包括與 GLP-1 藥物相關的影響。這款售價約為 $340 / 約 HK$ 2,652 的設備強調本地處理和加密數據。

Sharp 的「Poketomo」旨在幫助用戶記住那些他們無法記住的事情。這款小巧的 AI 伴侶形狀如小獴，使用內置攝像頭和對話 AI 記錄日常互動和上下文瞬間。它是那一集《黑鏡》中可以重播每個記憶的真實版本，但不是腦植入，而是一個可愛的小玩具。通過伴隨應用，用戶可以根據人員、對話或事件搜索或重播過去的經歷。Poketomo 把記憶視為最好外包的東西，自動且持續地捕捉瞬間，反映出對於完全回憶的長期反烏托邦觀念。

這些新興技術不僅在 CES 2026 上引起了廣泛關注，更引發了對未來生活方式的思考。如何平衡科技進步與個人隱私與情感的需求，仍然是未來需要持續探索的議題。

推薦閱讀