【CES 2026 深度觀察】 從指尖到星際：藍思科技首秀航太級 UTG，重塑低軌衛星"能源天幕"

拉斯维加斯，美國 - Media OutReach Newswire - 2026年1月7日 - 在被AI和人形機器人佔據頭條的 CES 2026 現場，藍思科技（Lens Technology）展臺的一角卻意外成為商業航太分析師駐足的焦點。



沒有華麗的 RGB 燈效，只有一張薄如蟬翼、像卷尺一樣被反復捲繞展開的玻璃——這是藍思科技首次公開展示的航太級 UTG光伏封裝解決方案。這項技術標誌著這家以"果鏈"巨頭聞名的製造企業，正式將其在消費電子領域積累的精密製造能力，平移至人類下一個萬億級市場：太空基建。



隨著全球頭部衛星公司的第三代衛星大規模部署，低軌衛星互聯網正進入"重載荷、長壽命、低成本"的下半場競爭。藍思科技的入局，正是為了解開困擾航太界已久的"柔性與耐久不可兼得"的死結。



告別"塑膠感"：太空環境下的材料博弈



在藍思科技的展臺上，工程師向觀眾展示了這一核心矛盾：傳統的航太太陽能電池蓋板要麼是厚重的抗輻射玻璃（CMG），要麼是昂貴的熔融石英，厚度通常在 100μm-500μm 之間。它們堅固，但太重且不可彎折。



為適應新一代衛星巨大的功率需求（如支持手機直連業務），衛星太陽翼的設計正迅速從剛性板向卷迭式/折疊式柔性太陽翼（ROSA類結構）演進。這迫使設計師們一度轉向透明聚醯亞胺（CPI）等高分子材料。



"但高分子材料在太空中有一個致命弱點，"藍思科技現場負責人解釋道，"低軌環境充斥著高能原子氧（AO）和強紫外線。長期暴露下，聚合物分子鏈會斷裂，導致材料發黃、變脆，透光率大幅下降。這對於設計壽命只有5-7年的早期衛星尚可忍受，但對於追求更高商業回報的新一代巨型衛星來說，這是無法接受的效率衰減。"



藍思科技給出的答案是：航太級 UTG。作為無機材料，玻璃天生具備抗原子氧和抗紫外老化的"免疫力"，能保證衛星全生命週期內的高透光率。更重要的是，其緻密的結構能有效阻隔水汽和微隕石，為嬌貴的超薄 HJT 或未來的鈣鈦礦電池提供物理防護。



30微米的"護城河"：為何完美適配新一代衛星？



在展示區，一塊厚度僅 30μm-50μm 的玻璃被彎折成 R1.5mm 的驚人弧度，這種柔韌性讓現場觀眾歎為觀止。



這正是目前全球衛星頭部公司最渴望的特性。為了降低單次發射成本，新一代巨型衛星在發射整流罩內必須像折紙一樣極致收納。藍思科技的 UTG 方案，使得太陽翼在發射時能像卷尺一樣緊密捲繞，入軌展開後又能瞬間恢復平整。



然而，把玻璃做薄只是第一步，難的是讓它在火箭發射的劇烈震動中不碎。



分析人士指出，藍思科技的核心競爭力在於其獨有的化學強化工藝和鐳射/金剛線切割技術。玻璃的斷裂往往源於肉眼不可見的微裂紋。藍思利用在折疊屏手機上磨練出的工藝，顯著降低了玻璃邊緣和表面的微缺陷密度。這意味著，即便在巨大的張力和震動下，這層"玻璃皮膚"依然堅韌。



降維打擊：用"消費級"產能重塑航太成本



如果說技術指標是門票，那麼產能和成本控制則是藍思科技最大的殺手鐧。



"商業航太的邏輯已經變了，現在是工業化量產時代。"現場的一位行業分析師評論道。相比傳統航太玻璃廠商的小批量、實驗室級定制模式，藍思科技帶來的是消費電子級別的規模化製造能力。



面對全球頭部衛星公司計畫每年發射上萬顆衛星的宏大目標，供應鏈的彈性至關重要。藍思科技表示，公司具備將現有的中試線快速擴張，甚至靈活改造量產線的能力。這種"萬星級"的交付潛力和良率控制，能夠顯著降低單星的 BOM（物料清單）成本，這正是目前商業航太巨頭們最敏感的痛點。



展望：下一代航太能源的新基石



在 CES 現場，藍思科技還"劇透"了未來的技術路線圖。



隨著鈣鈦礦/晶矽疊層電池被視為下一代衛星電源的主流，UTG 將不僅僅是蓋板，更是封裝基底。藍思科技透露，正在研發集成了抗靜電（ESD）塗層和選擇性輻射塗層的新一代複合 UTG，不僅能保護晶片免受靜電放電損害，還能協助調節電池溫度。



雖然目前該業務在藍思科技龐大的營收版圖中占比尚小，且處於向全球頭部光伏元件廠商（Tier 2）和頂級商業航太客戶（Tier 1）的密集驗證期，但其信號意義不容忽視。



從手機螢幕到衛星機翼，藍思科技正在證明，在太空基建規模化擴張的時代，擁有極致工藝和大規模製造能力的地面工業巨頭，將是星際征程中不可或缺的"鋪路人"。







