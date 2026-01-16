年度科技界盛事CES 2026 | 十大矚目革新產品與概念技術登場

每年一月在美國拉斯維加斯舉行的CES 消費電子展（Consumer Electronics Show），不僅是全球矚目的大型國際展覽之一，也是全年首個科技產業的盛事。各大廠商及品牌不但在此發表即將上市的最新產品，更會展示尚在開發的前瞻性概念與技術，揭示未來科技發展的最新趨勢。

1. 專門處理家頭細務：LG CLOiD

LG CLOiD每隻手的手指均可獨立運作，所以能夠握持物品和處理微細動作。PHOTO / LG

AI以外，近年許多廠商正在開發民用機械人，其中LG的CLOiD便在今屆CES首度亮相。它能與LG的旗下ThinQ智能家電系列連接，協助處理家中烹飪、洗衣、收納取物等大小家務，減輕用家的體力負擔並節省時間。它的活動能力不遜於人類，無論是摺衣服或切菜等細微動作也能應付自如，同時透過AI技術不斷適應用家的生活習慣與居住環境，提供更合心意的服務。

2. 新一代工業藍領：Boston Dynamics Atlas

隨著Boston Dynamics Atlas越來越聰明，在某些工種上會否取代人類是值得深思的議題。PHOTO / Boston Dynamics

旗下機械人以靈活和平衡度見稱的Boston Dynamics，今年在CES宣佈與Google DeepMind合作，把後者的Gemini Robotics模型整合至新一代機械人Atlas，藉此強化它們的感知、推理、判斷、工具使用和適應環境等能力。Atlas將於母公司Hyundai Motor Group的汽車工廠進行測試，預計在2028年能夠處理組件排序等工序，直至2030年甚至可以執行更複雜的任務，並可大量生產和推及至其他工商業用途。

3. 積木活化：Lego SMART Play

Lego即將在3月正式推出的SMART Play，引領品牌踏入智能化年代。細小體積卻內藏感應器、加速儀、微型喇叭、專用晶片，以及多項專利技術，配合SMART Tags或Minifigures能根據積木不同的組裝形態、玩法或玩家動作，發出對應的燈光、聲效和其他有趣反應。Lego更聯同一直維持夥伴關係的《Star Wars》合作，推出X-Wing、TIE Fighter和A-Wing三款套裝，重現電影中經典的場面。

Lego SMART Brick所產生的聲效、光效和其他互動元素，有助小孩更投入遊玩和發揮想像力。PHOTO / Lego

4. 鍵盤型電話回歸：Clicks Communicator / Power Keyboard

Android智能電話Communicator（左）；電話鍵盤配件Power Keyboard（右）PHOTO / Clicks

數年前曾為智能電話推出鍵盤配件的Clicks，今年發表旗下首部Android Phone：Communicator。外形似足昔日的Blackberry型號，上方是4吋OLED螢幕，下方則為實體QWERTY鍵盤，能夠應付基本的通訊功能。此外，Clicks還會推出新配件Power Keyboard，其支架設計能透過MagSafe或Qi2磁吸在電話背部，方便用家將電話以橫或直向模式使用；內置2150mAh容量電池，打字同時為電話無線充電。

5. 讓座駕學懂思考：NVIDIA Alpamayo

由NVIDIA開發的Alpamayo項目，有望令汽車能夠「獨立思考」。PHOTO / NVIDIA

由NVIDIA開發的Alpamayo項目，是個令汽車自我思考及邏輯推理的開源模型；當面對異常交通情況、極端天氣，或是複雜的道路環境，車內電腦能即時分析來自感測器和攝影機的訊號，再把資訊整合後提供貼近人類判斷力的解決方案或預測建議，從而提升駕駛安全。NVIDIA亦預告將與Mercedes-Benz合作，開發能在公路上自動行駛的CLA車款。

6. SHM電動車第二回：Afeela Prototype 2026

屬於SUV類別的Afeela Prototype 2026，預計在2028年正式上市。PHOTO / Sony

Sony自2020年起涉足電動車領域，往後更聯同Honda出席每年CES公佈最新動向，今年更公開第二款原型車Afeela Prototype 2026。這款SUV的內部空間，較預定在今年先在加州推出的Afeela 1更適合家庭需要，整體設計則貫徹系列的簡約與高科技兼備的風格。除了提升Afeela Intelligent Drive系統的輔助駕駛功能，Sony Honda Mobility也計劃將新型號打造成流動娛樂平台，包括直接在車內遊玩PlayStation 5的遊戲，預計2028年正式上市。

7. 模擬171吋巨屏效果：ASUS ROG Xreal R1

內置Full HD micro-OLED顯示器的ROG Xreal R1 AR眼鏡，可產生仿如在四米距離觀賞171吋巨型螢幕的效果。PHOTO / ASUS

ASUS與智能眼鏡品牌XReal開發專為電競打機而設的ROG Xreal R1 AR眼鏡，內置的Full HD micro-OLED顯示器具備流暢的240Hz畫面刷新率，而且能夠產生仿如在四米距離觀賞171吋巨型螢幕的效果，還可根擬環境光線自動調整鏡片的透明度。隨眼鏡附設ROG Control Dock擴充座，方便同時連接遊戲主機、手提遊戲裝置與競爭電腦，並快速切換顯示畫面。

8. 全球首款130吋Micro RGB電視：Samsung R95H

在今年CES發表的Samsung R95H，是全球首款130吋Micro RGB智能電視。PHOTO / Samsung

Samsung R95H的Timeless Frame設計不但令電視更似藝術品，同時把音響系統整合在邊框裡，能在觀看畫面時大幅減少干擾。微米級RGB光源提供前所未有的畫質，每顆紅、綠、藍二極體均能獨立發光，帶來最純淨和自然的畫面色彩。電視亦支援升級版Vision AI Companion，支援對話式搜尋、主動式推薦，以及多項AI功能與應用程式，包括AI Football Mode Pro、AI Sound Controller Pro、Live Translate、AI生成桌布（Generative Wallpaper）、Microsoft Copilot與Perplexity等。

9. 拾級而上：Roborock Saros Rover

由Roborock開發的Saros Rover，是全球首款採用雙輪足結構的智能吸塵機械人，透過AI演算法不但在行走打掃路徑時更精準，相比舊款設計的同類產品還擁有更靈活的移動能力，可以自動上落樓梯或攀登斜坡前往其他樓層，或是跨越門檻和其他障礙物，大大提升可清潔的範圍。

10. 螢幕向上延伸：Lenovo ThinkPad XD Rollable

總是嘗試打破laptop常規的Lenovo，在今年CES公開了概念型號ThinkPad XD Rollable。它本是一台13.3吋laptop，但其柔性OLED面板能自動向上廷伸至16吋，令顯示範圍擴闊50%，方便用家同時開啟不同軟件視窗工作。有趣是，部份螢幕更從機身上方向後包覆，變成把主畫面內容同步外向顯示的副螢幕，或觸控使用小工具。不過由於玻璃物料的比例較多，重量比一般laptop重，Lenovo目前尚未有量產計劃。