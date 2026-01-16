渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
年度科技界盛事CES 2026 | 十大矚目革新產品與概念技術登場
每年一月在美國拉斯維加斯舉行的CES 消費電子展（Consumer Electronics Show），不僅是全球矚目的大型國際展覽之一，也是全年首個科技產業的盛事。各大廠商及品牌不但在此發表即將上市的最新產品，更會展示尚在開發的前瞻性概念與技術，揭示未來科技發展的最新趨勢。
1. 專門處理家頭細務：LG CLOiD
AI以外，近年許多廠商正在開發民用機械人，其中LG的CLOiD便在今屆CES首度亮相。它能與LG的旗下ThinQ智能家電系列連接，協助處理家中烹飪、洗衣、收納取物等大小家務，減輕用家的體力負擔並節省時間。它的活動能力不遜於人類，無論是摺衣服或切菜等細微動作也能應付自如，同時透過AI技術不斷適應用家的生活習慣與居住環境，提供更合心意的服務。
2. 新一代工業藍領：Boston Dynamics Atlas
旗下機械人以靈活和平衡度見稱的Boston Dynamics，今年在CES宣佈與Google DeepMind合作，把後者的Gemini Robotics模型整合至新一代機械人Atlas，藉此強化它們的感知、推理、判斷、工具使用和適應環境等能力。Atlas將於母公司Hyundai Motor Group的汽車工廠進行測試，預計在2028年能夠處理組件排序等工序，直至2030年甚至可以執行更複雜的任務，並可大量生產和推及至其他工商業用途。
3. 積木活化：Lego SMART Play
Lego即將在3月正式推出的SMART Play，引領品牌踏入智能化年代。細小體積卻內藏感應器、加速儀、微型喇叭、專用晶片，以及多項專利技術，配合SMART Tags或Minifigures能根據積木不同的組裝形態、玩法或玩家動作，發出對應的燈光、聲效和其他有趣反應。Lego更聯同一直維持夥伴關係的《Star Wars》合作，推出X-Wing、TIE Fighter和A-Wing三款套裝，重現電影中經典的場面。
4. 鍵盤型電話回歸：Clicks Communicator / Power Keyboard
數年前曾為智能電話推出鍵盤配件的Clicks，今年發表旗下首部Android Phone：Communicator。外形似足昔日的Blackberry型號，上方是4吋OLED螢幕，下方則為實體QWERTY鍵盤，能夠應付基本的通訊功能。此外，Clicks還會推出新配件Power Keyboard，其支架設計能透過MagSafe或Qi2磁吸在電話背部，方便用家將電話以橫或直向模式使用；內置2150mAh容量電池，打字同時為電話無線充電。
5. 讓座駕學懂思考：NVIDIA Alpamayo
由NVIDIA開發的Alpamayo項目，是個令汽車自我思考及邏輯推理的開源模型；當面對異常交通情況、極端天氣，或是複雜的道路環境，車內電腦能即時分析來自感測器和攝影機的訊號，再把資訊整合後提供貼近人類判斷力的解決方案或預測建議，從而提升駕駛安全。NVIDIA亦預告將與Mercedes-Benz合作，開發能在公路上自動行駛的CLA車款。
6. SHM電動車第二回：Afeela Prototype 2026
Sony自2020年起涉足電動車領域，往後更聯同Honda出席每年CES公佈最新動向，今年更公開第二款原型車Afeela Prototype 2026。這款SUV的內部空間，較預定在今年先在加州推出的Afeela 1更適合家庭需要，整體設計則貫徹系列的簡約與高科技兼備的風格。除了提升Afeela Intelligent Drive系統的輔助駕駛功能，Sony Honda Mobility也計劃將新型號打造成流動娛樂平台，包括直接在車內遊玩PlayStation 5的遊戲，預計2028年正式上市。
7. 模擬171吋巨屏效果：ASUS ROG Xreal R1
ASUS與智能眼鏡品牌XReal開發專為電競打機而設的ROG Xreal R1 AR眼鏡，內置的Full HD micro-OLED顯示器具備流暢的240Hz畫面刷新率，而且能夠產生仿如在四米距離觀賞171吋巨型螢幕的效果，還可根擬環境光線自動調整鏡片的透明度。隨眼鏡附設ROG Control Dock擴充座，方便同時連接遊戲主機、手提遊戲裝置與競爭電腦，並快速切換顯示畫面。
8. 全球首款130吋Micro RGB電視：Samsung R95H
Samsung R95H的Timeless Frame設計不但令電視更似藝術品，同時把音響系統整合在邊框裡，能在觀看畫面時大幅減少干擾。微米級RGB光源提供前所未有的畫質，每顆紅、綠、藍二極體均能獨立發光，帶來最純淨和自然的畫面色彩。電視亦支援升級版Vision AI Companion，支援對話式搜尋、主動式推薦，以及多項AI功能與應用程式，包括AI Football Mode Pro、AI Sound Controller Pro、Live Translate、AI生成桌布（Generative Wallpaper）、Microsoft Copilot與Perplexity等。
9. 拾級而上：Roborock Saros Rover
由Roborock開發的Saros Rover，是全球首款採用雙輪足結構的智能吸塵機械人，透過AI演算法不但在行走打掃路徑時更精準，相比舊款設計的同類產品還擁有更靈活的移動能力，可以自動上落樓梯或攀登斜坡前往其他樓層，或是跨越門檻和其他障礙物，大大提升可清潔的範圍。
10. 螢幕向上延伸：Lenovo ThinkPad XD Rollable
總是嘗試打破laptop常規的Lenovo，在今年CES公開了概念型號ThinkPad XD Rollable。它本是一台13.3吋laptop，但其柔性OLED面板能自動向上廷伸至16吋，令顯示範圍擴闊50%，方便用家同時開啟不同軟件視窗工作。有趣是，部份螢幕更從機身上方向後包覆，變成把主畫面內容同步外向顯示的副螢幕，或觸控使用小工具。不過由於玻璃物料的比例較多，重量比一般laptop重，Lenovo目前尚未有量產計劃。
其他人也在看
HK$6,999 就可以入手大摺，HONOR Magic V3 巨減
文章來源：Qooah.com HONOR Magic V3 5G（12GB/512GB）現正超值促銷，僅需 HK$6,999 即可入手，較建議零售價 HK$9,999 直降 30%，以 7 折價格就能擁有旗艦級體驗，性價比拉滿！ 這款摺疊屏在輕薄與耐用性上表現亮眼，摺疊態厚度僅 9.2mm，與普通直板手機厚度相近，攜帶毫無負擔；外屏搭載金剛巨犀玻璃，抗摔耐磨能力出眾，配合 IPX8 級防水機身，日常使用無懼水濺與輕微磕碰，耐用性遠超同價位產品。 性能與續航同樣強勁，搭載 Snapdragon 8 Gen3 旗艦處理器，無論是多任務處理還是運行大型應用，都能保持流暢體驗；內置 5150mAh 大容量電池，搭配 50W 無線快充，輕鬆滿足全天使用需求，告別續航焦慮。 影像方面更是亮點十足，配備 50MP F1.6 大光圈主鏡，支援鷹眼對焦技術，抓拍速度快、成像清晰，再加上專業的 Harcourt 人像模式，隨手就能拍出質感大片。 此次購買還附贈首年兩次內屏幕貼膜服務（價值 HKD$699），進一步降低使用成本。此外，使用DBS信用卡“一扣即享”還可額外享受 HK$100 折扣，優惠疊加更划Qooah.com ・ 5 小時前
中國擬停用 10 多家美國、以色列網絡安全軟件，Broadcom、Cisco 恐失巨額訂單
根據 Reuters 引述知情人士的最新報導，中國政府已指示國內企業及政府相關機構，準備進一步收緊對外國技術的依賴，預計將停用超過 10 家來自美國與以色列的網絡安全軟件供應商。這項大規模的設備替換行動，將對全球科技巨頭如 Broadcom 博通 及 Cisco 思科等帶來沉重的業績壓力。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
千問App接入阿里生態 實現AI購物 上線逾400辦事能力 同步推任務助理
阿里巴巴（9988.HK）在全球率先推出AI購物功能，旗下AI助手「千問App」昨天上線400多項辦事能力，正式從「聊天對話」邁入「AI辦事」時代。千問App接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，首次實現點外賣、購物、訂機票、訂酒店等AI購物功能，向所有用戶開放測試。同步推出的「任務助理」功能，則針對多步驟、複雜任務，開始定向邀測。信報財經新聞 ・ 1 天前
VPN優惠｜Surfshark 訂閱方案新升級，One 方案增加 5 項服務內容，月費低至 HK$15
上網睇片、網購、搶機票、用公共 Wi‑Fi 幾乎已經變成日常，但這些平平無奇的上網動作，其實早就暴露了你的地點、裝置、甚至瀏覽習慣。不少人以為用 VPN 要好貴或者好複雜， Surfshark 直接化解了這兩大障礙。而且 Surfshark 更將訂閱方案升級，用同一個價錢即享有更多服務內容。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
8.9mm 機身塞入 7000mAh 電池，HUAWEI nova 14i 香港發佈，年輕人靚仔實用機
文章來源：Qooah.com HUAWEI nova 14i 專為追求時尚與實用兼備的年輕用戶設計，完美結合強勁續航、沉浸視覺與智能便利。 在 8.9mm 纖薄機身內塞入 7,000mAh 超大容量電池，在持久電力與輕巧手感間取得出色平衡。 手機配備 6.95 吋 HUAWEI FullView Display 屏幕，支援 90Hz 刷新率與 270Hz 觸控採樣率，超窄邊框帶來沉浸觀影與流暢遊戲體驗。創新的 X Button 快捷鍵，可一鍵開啟常用工具、快速啟動應用，緊急時更能瞬間撥號，實用而安心。 在儲存與影像方面，HUAWEI nova 14i 提供 256GB 大容量空間，滿足各種儲存需求。其 5,000 萬像素主鏡頭搭配獨立景深鏡頭，能細膩捕捉光影層次；800 萬像素前置鏡頭結合 AI 美顏，則讓每張自拍都自然動人，輕鬆記錄生活精彩瞬間。 HUAWEI nova 14i 備有藍色及黑色配色，提供 8GB + 256GB 版本，建議零售價為HK$1,588， 將於 2026 年 2 月 6 日正式發售；有關銷售詳情請留意官方專頁公佈。 凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEQooah.com ・ 1 天前
蘋果調整以舊換新折抵價 華為、小米等安卓機被納內地折抵範圍
蘋果(AAPL.US)近日調整iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新折抵價，而華為、小米(01810)等Android手機也被納入折抵範圍。蘋果發布的Apple Trade In換購計劃顯示，iPhone 16 Pro Max中國區最高可抵5800元人民幣(下同)；iPad Pro最高可抵5800元，iPad Air最高可抵3500元；MacBook Pro最高可抵6050元，Mac Pro最高可抵14000元。此外，Huawei Mate X5最高可抵2850元；Huawei Mate 70 Pro+ 最高可抵2750元；Oppo Find X8 Pro最高可抵1700元；Vivo iQOO 13最高可抵1600元；Xiaomi 15 Pro最高可抵1600元。#蘋果 #華為 #小米 (CW)infocast ・ 1 天前
微信小程序去年跨境與境外用戶使用次數突破50億次
在1月15日舉行的2026微信公開課 PRO 版上,微信跨境生態數據顯示,2025年跨境交流加速。境內用戶出境遊,馬來西亞、新西蘭、英國等地微信支付筆數增長最快。全球越來越多的商家正通過小程序、微信支付等科技推動「智慧場景升級」,小程序服務已覆蓋全球100個國家和地區,全年跨境及境外用戶使用小程序次數突破50億次,下半年通過小程序完成的交易金額同比增長超過7成。入境遊同樣迅猛增長,「外卡內綁」消費筆數增長超過100%。 2025年,微信跨境支付已覆蓋78個國家和地區,支持36個幣種。馬來西亞、新西蘭、英國、澳洲、韓國為筆數增長最快國家。小程序方面,境外活躍小程序商戶數年同比增長超3成,2025年下半年,三類用戶交易金額均實現高速增長:中國出境用戶同比增長逾60%,境外本地用戶同比增長逾70%,入境用戶同比增長逾50%。行業場景方面,小程序服務已橫跨108個細分行業,其中交通出行小程序月均交易筆數增長逾140%,餐飲服務增長逾50%,微信生態正在逐步深入各類本地生活場景。區域表現方面,馬來西亞、新加坡、意大利、法國等多區域表現亮眼,馬來西亞月均交易筆數激增逾90%,新加坡增長逾 80%,infocast ・ 1 天前
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前
越南漢遭開槍擊斃 生前寄居友人住所 疑經常吸食依托咪酯
【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔on.cc 東網 ・ 1 天前
馮盈盈健身8年效果顯著 前凸後翹應有盡有
【on.cc東網專訊】前港姐冠軍馮盈盈有樣有身材，擁有營養學一級榮譽碩士學歷的她，除了飲食均衡，亦不斷勤力做運動保持弗爆身形。盈盈日前於社交網晒靚相，發文感謝自己的健身教練多年來的幫助，表示自己自2018年開始接觸健身，雖然期間曾中斷過，但每次重新出發，都是由同東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
好人好事｜移加夫婦雪地遺失婚戒 網民自攜金屬探測器尋獲 相認發現三人同為香港醫護
【Yahoo 新聞報道】一隻在雪地遺失的求婚戒指，意外地將幾位移民加拿大多倫多的香港人連結起來。日前一對移加夫婦在社交平台發文求助，指在茫茫雪地中遺失了戒指，無法尋回。怎料一日後，竟有網民貼出戒指的照片，並詢問「點樣俾返你」，意指成功尋獲。《Yahoo新聞》聯絡到該名熱心網民，原來她也是移民港人，「我都希望件事可以安慰到大家，等大家喺個混亂嘅世界入邊有少少喘息空間。」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的
李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
180天內打破中國稀土壟斷！特朗普下令：全球供應商都得跟美國簽約
美國總統特朗普於 1 月 14 日簽署了一項公告，旨在減少對中國稀土的依賴，並威脅全球供應商必須與美國達成協議，否則將面臨高關稅和配額限制。公告中指出，美國對外國加工關鍵礦產的依賴已成為「國家安全威脅」，截至 2024 年，美國有 12 種關鍵礦物完全依賴進口，另有 29 種關鍵礦物的淨進口依賴度超過 50%。鉅亨網 ・ 1 天前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 10 小時前
神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳 16歲清純素顏讓人戀愛
近日，一組劉亦菲2003年就讀北京電影學院時期的舊照在網路上流傳，引起不少討論。照片拍攝時她年僅16歲，素顏入鏡仍顯得膚況清透，其中一張坐雲霄飛車的畫面尤其受到關注，即使在高速晃動下，五官仍完全沒被醜化，令網友感嘆「天生明星美貌」。姊妹淘 ・ 1 天前
特朗普買進逾1億美元債券！布局Netflix、華納兄弟引爆利益衝突疑慮
美國總統川普最新財務揭露顯示，去年 11 月至 12 月期間買進約 1 億美元市政債與公司債，投資標的涵蓋 Netflix、華納兄弟探索、波音與通用汽車。部分資產可能受惠於其政策立場，引發外界對潛在利益衝突的關注。鉅亨網 ・ 7 小時前
馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單
《路透》周五 (16 日) 報導，在伊朗政府加強鎮壓異議人士、全面限縮網路通訊之際，馬斯克旗下的衛星網路服務星鏈 (Starlink) 正面臨成立以來最受矚目的資安與地緣政治考驗之一。自俄烏戰爭期間成為突破政府斷網的重要通訊工具後，星鏈如今再度被推上國際焦點，成為伊朗對抗示威活動中的關鍵資訊生命線。鉅亨網 ・ 1 天前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
油塘曦臺三房四年貶值四成 放盤一年累劈705萬終賣出 勁蝕803萬
二手樓市持續錄得大幅蝕讓個案，部分單位樓價在數年內明顯回落。最新成交顯示，油塘曦臺一個3房單位，約4年帳面貶值逾4成，累蝕超過800萬元離場，反映個別屋苑在高位入市的業主，現時面對頗大調整壓力。閱讀更多：油塘親海駅突爆撻訂潮 單日錄11宗終止交易 涉樓價逾7,800萬 料沒收逾780萬訂金全港首個港鐵通風樓上蓋項目 油塘柏景峰樓書寫明鐵路設施會引塵埃同氣味？據土地註冊處資料，油塘曦臺1座高層B室，實用面積795平方呎，屬3房間隔。單位早於2024年初已放盤，當時叫價約1,800萬元，其後多次下調叫價，最終上月以約1,095萬元成交，實用呎價約13,774元。原業主於2021年年中以約1,898.5萬元購入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約803.5萬元，期內樓價累計跌幅約42%，屬近期較為顯眼的大額蝕讓個案之一。 延伸閱讀: 柏景峰 親海駅 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！
比起刻意追求凍齡，孫藝珍現在呈現的，更像是一種很多女生都嚮往的狀態：身體自在、線條有力量，臉上沒有勉強，卻看得出被好好照顧著。這樣的狀態，和她近年來投入健身有很大關係！她的訓練重點放在背部與上半身線條，像是高位下拉、繩索下拉等動作，能有效鍛鍊背闊肌與上背...styletc ・ 1 天前