CES2025｜LG 新 UltraGear evo 電競螢幕出場！5K 330Hz 加 AI 升頻，仲有 52 吋曲面「巨獸」

就在 CES 2026 開展前夕，LG 搶先公佈了 UltraGear evo 系列的全新電競螢幕。新品主打 5K、330Hz 加 AI 升頻，還有 52 吋的超大型號適合飛行模擬、賽車等沉浸式體驗。

OLED 型號主打 5K、2K 雙模式

39GX950B

首先是 39 吋的 OLED 機型 39GX950B，它具備 5K、2K 雙模式，更新率最高 330Hz 且能利用 AI 升頻提高清晰度。螢幕的反應時間僅 0.03ms，採用 21:9 曲面設計，非常適合追求速度感的玩家。

Mini LED 型號亮度達 1,250 nit 對抗光暈表現更出色

27GM950B

另一款是 27 吋 Mini LED 型號 27GM950B，重點在於「顯著改善光暈問題」。它內建有多達 2,304 個調光分區，能改善暗部與高亮細節的平衡。這款產品同樣支援 AI 升頻，並可在 165Hz（5K）及 330Hz（QHD）間自由切換。其反應速度為 1ms，峰值亮度能達到 1,250 nite。

「巨獸級」52 吋，1000R 曲面環繞視野

52G930B

最後是「巨獸級」的 52 吋大型電競螢幕 52G930B，它擁有 5K 解析度和 240Hz 更新率達，曲率為 1000R 能提供環繞視野。LG 表示這款顯示器非常適合用於飛行模擬、賽車遊戲等沉浸式體驗，感興趣的玩家可以關注。

目前 LG 尚未透露三款型號的售價和發售日期，不過以規格來推測銀包壓力應該不低啦。

