CES2025｜LG 新 UltraGear evo 電競螢幕出場！5K 330Hz 加 AI 升頻，仲有 52 吋曲面「巨獸」
發售資訊有待確認。
就在 CES 2026 開展前夕，LG 搶先公佈了 UltraGear evo 系列的全新電競螢幕。新品主打 5K、330Hz 加 AI 升頻，還有 52 吋的超大型號適合飛行模擬、賽車等沉浸式體驗。
OLED 型號主打 5K、2K 雙模式
首先是 39 吋的 OLED 機型 39GX950B，它具備 5K、2K 雙模式，更新率最高 330Hz 且能利用 AI 升頻提高清晰度。螢幕的反應時間僅 0.03ms，採用 21:9 曲面設計，非常適合追求速度感的玩家。
Mini LED 型號亮度達 1,250 nit 對抗光暈表現更出色
另一款是 27 吋 Mini LED 型號 27GM950B，重點在於「顯著改善光暈問題」。它內建有多達 2,304 個調光分區，能改善暗部與高亮細節的平衡。這款產品同樣支援 AI 升頻，並可在 165Hz（5K）及 330Hz（QHD）間自由切換。其反應速度為 1ms，峰值亮度能達到 1,250 nite。
「巨獸級」52 吋，1000R 曲面環繞視野
最後是「巨獸級」的 52 吋大型電競螢幕 52G930B，它擁有 5K 解析度和 240Hz 更新率達，曲率為 1000R 能提供環繞視野。LG 表示這款顯示器非常適合用於飛行模擬、賽車遊戲等沉浸式體驗，感興趣的玩家可以關注。
目前 LG 尚未透露三款型號的售價和發售日期，不過以規格來推測銀包壓力應該不低啦。
