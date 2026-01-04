復刻 BlackBerry？Clicks Communicator 實體鍵盤新機不為追劇，只為打字！

由知名科技 YouTuber MrMobile 參與創立的新創品牌 Clicks 再度登上 CES 舞台，此番其帶來兩款充滿懷舊情況的新品，其中更矚目的當屬品牌首款智能手機 Clicks Communicator。廠方強調，這款手機設計理念是「溝通而非消費」（communication, not consumption），即主打通訊用途，而不是讓人沉迷於社交平台或影音內容。

配備實體鍵盤、4 吋 OLED 屏幕、支援加密功能

Clicks Communicator 配有 BlackBerry 風格的實體 QWERTY 鍵盤，同時有 4.03 吋 AMOLED 顯示屏、3.5mm 耳機插口，以及 256GB 內建儲存和最高 2TB microSD 卡擴充。手機採用基於 Android 16、Niagara Launcher 的客製系統，並內置硬體級加密技術，加強私隱保護。

儘管定位為「副機」，Communicator 仍然搭載了 24MP 及 50MP 的前後相機 ，同時支援 NFC（可用於 Google Pay）、藍牙及 Wi-Fi。手機電量達 4,000mAh，支援 USB-C 和 Qi 2 無線充電。

空白鍵藏指紋辨識，可自訂提示燈 Signal LED

Clicks Communicator 外觀看似 BlackBerry 或 Palm 回歸，但內裏藏有不少現代設計。例如空白鍵內置指紋辨識模組，方便快速解鎖。機身側面亦設有 Signal LED 指示燈，用戶可自訂提示效果，比如只為特定聯絡人或應用程式顯示通知。除此之外，裝置的三圍是 130.5x78.63x12mm，重量僅為 170g。

極簡風手機新潮流，早鳥價 US$399

這款新品延續近年興起的「極簡手機」潮流，不少用家希望遠離資訊過載及社交媒體帶來的壓力。不過，Clicks 瞄準的「副機」市場能有多大反響尚待檢驗，畢竟兩部手機代表兩個電話號碼及收費計劃，未必適合所有人。

Clicks Communicator 現已開放預訂，早鳥價 US$399（約 HK$3,110），並將於 2 月 27 日調升至 US$499（約 HK$3,890）。

Clicks Power Keyboard

同場加推 Power Keyboard，支援 iOS／Android

除了手機外，Clicks 亦同步發表 Power Keyboard —— 一款可配合多款手機使用的外接鍵盤。產品採用完整 QWERTY 佈局，設有方向鍵及數字列，並支援 MagSafe 或 Qi2 吸附連接。它內置 2,150mAh 電池，可為手機反向充電。用加可選擇橫向或直向安裝手機，用法相當靈活，外形亦頗有當年 T-Mobile Sidekick 的味道。

Power Keyboard 兼容 iOS 及 Android 裝置，並可透過藍牙連接平板電腦、智能電視及 VR 頭戴裝置。產品目前也已開放預售，春季正式開賣，零售價為 US$110（約 HK$860），現在的早鳥價是 US$80（約 HK$620）。

