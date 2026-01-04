焦點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

Yahoo Tech HK

復刻 BlackBerry？Clicks Communicator 實體鍵盤新機不為追劇，只為打字！

2 月 27 日前早鳥價 US$399。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
復刻 BlackBerry？Clicks Communicator 實體鍵盤新機不為追劇，只為打字！
復刻 BlackBerry？Clicks Communicator 實體鍵盤新機不為追劇，只為打字！

由知名科技 YouTuber MrMobile 參與創立的新創品牌 Clicks 再度登上 CES 舞台，此番其帶來兩款充滿懷舊情況的新品，其中更矚目的當屬品牌首款智能手機 Clicks Communicator。廠方強調，這款手機設計理念是「溝通而非消費」（communication, not consumption），即主打通訊用途，而不是讓人沉迷於社交平台或影音內容。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

配備實體鍵盤、4 吋 OLED 屏幕、支援加密功能

Clicks Communicator 配有 BlackBerry 風格的實體 QWERTY 鍵盤，同時有 4.03 吋 AMOLED 顯示屏、3.5mm 耳機插口，以及 256GB 內建儲存和最高 2TB microSD 卡擴充。手機採用基於 Android 16、Niagara Launcher 的客製系統，並內置硬體級加密技術，加強私隱保護。

廣告

儘管定位為「副機」，Communicator 仍然搭載了 24MP 及 50MP 的前後相機 ，同時支援 NFC（可用於 Google Pay）、藍牙及 Wi-Fi。手機電量達 4,000mAh，支援 USB-C 和 Qi 2 無線充電。

空白鍵藏指紋辨識，可自訂提示燈 Signal LED

Clicks Communicator 外觀看似 BlackBerry 或 Palm 回歸，但內裏藏有不少現代設計。例如空白鍵內置指紋辨識模組，方便快速解鎖。機身側面亦設有 Signal LED 指示燈，用戶可自訂提示效果，比如只為特定聯絡人或應用程式顯示通知。除此之外，裝置的三圍是 130.5x78.63x12mm，重量僅為 170g。

極簡風手機新潮流，早鳥價 US$399

這款新品延續近年興起的「極簡手機」潮流，不少用家希望遠離資訊過載及社交媒體帶來的壓力。不過，Clicks 瞄準的「副機」市場能有多大反響尚待檢驗，畢竟兩部手機代表兩個電話號碼及收費計劃，未必適合所有人。

Clicks Communicator 現已開放預訂，早鳥價 US$399（約 HK$3,110），並將於 2 月 27 日調升至 US$499（約 HK$3,890）。

Clicks Power Keyboard
Clicks Power Keyboard

同場加推 Power Keyboard，支援 iOS／Android

除了手機外，Clicks 亦同步發表 Power Keyboard —— 一款可配合多款手機使用的外接鍵盤。產品採用完整 QWERTY 佈局，設有方向鍵及數字列，並支援 MagSafe 或 Qi2 吸附連接。它內置 2,150mAh 電池，可為手機反向充電。用加可選擇橫向或直向安裝手機，用法相當靈活，外形亦頗有當年 T-Mobile Sidekick 的味道。

Power Keyboard 兼容 iOS 及 Android 裝置，並可透過藍牙連接平板電腦、智能電視及 VR 頭戴裝置。產品目前也已開放預售，春季正式開賣，零售價為 US$110（約 HK$860），現在的早鳥價是 US$80（約 HK$620）。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

親子教育

其他人也在看

馬其頓王國起源日期修訂，新研究推翻百年歷史觀點

馬其頓王國起源日期修訂，新研究推翻百年歷史觀點

最近的一項研究顛覆了超過一世紀以來被視為事實的重要日期，指出馬其頓王國並非在公元前 7 世紀中期崛起，而是在 75 年後的時間。這項跨學科的研究由一位歷史學家和一位考古學家共同主導，他們重新檢視了書面資料，並結合了日益增加的實物證據，以挑戰阿爾蓋德王朝或泰美尼德王朝的開始時間。過去長期被視為事實的日期，是根據凱撒利亞的尤西比烏斯編寫的編年史，該編年史列出了馬其頓的國王及其統治年限。 研究的作者威...

TechRitual ・ 15 小時前
AI吃掉記憶體產能！華碩開第一槍調整售價，玩家升級電腦將更傷荷包

AI吃掉記憶體產能！華碩開第一槍調整售價，玩家升級電腦將更傷荷包

從 2025 年年中開始，由於全球人工智慧（AI）市場熱潮興起，讓記憶體等電腦零組件需求激增，價格也隨之水漲船高，就連微軟 XBOX 與 Sony 旗下 PlayStation 都傳出正在研擬對策，討論次世代主機的推出該不該延後以因應這一波市場問題。而現在，旗下同時有著遊戲主機 Ally X 與電腦零組件業務的華碩已經率先宣布，將進行旗下部分產品的價格調整，也代表未來玩家想選擇華碩與 ROG 的電腦零組件來升級電腦的話就得要付出更多了。

Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
「AI改圖」亂象失控！Coser遭惡改裸露檢舉無效、驚現兒童色情惹全球政府關切

「AI改圖」亂象失控！Coser遭惡改裸露檢舉無效、驚現兒童色情惹全球政府關切

去年 12 月，全球最大社群平台之一 X 推出新功能，讓用戶登入後就能透過 Grok AI 隨意編輯圖片、進行修改。並且更誇張的是這個功能還能修改 X 上看到的大多數圖片，即便不是自己上傳的也一樣。而在幾個禮拜之後，現在的 X 上似乎已經變成了「群魔亂舞」，許多用戶上傳的圖片都被惡搞，甚至還出現許多女性裸露、兒童色情等絕對不被允許的圖像，就連受到亂改圖影響的日本 Coser 「あまつぷくぷ」本人送出檢舉也沒用，被判定不違規。種種亂象現在也引起各國政府注意，法國政府向檢察官告發、印度則要求 X 限時 72 小時必須做出改善。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
竟然有人「玩」iPhone Fold？獨特設計，摺疊屏的終極形態？

竟然有人「玩」iPhone Fold？獨特設計，摺疊屏的終極形態？

文章來源：Qooah.com 近期博主 @i冰宇宙 發文，向網友展示了 BenGeskin 製作的 Apple iPhone Fold 在手渲染圖。可以看到該設備為獨特的書本式闊摺疊設計，展開之後類似 iPad。 有趣的是，評論區有網友詢問博主「這是真的還是 AI」。博主回應表示「也不是真的，也不是 AI，是 PS」。 近期關於 Apple iPhone Fold 手機的消息愈加頻繁，Apple 內部評估過許多種折疊方案，最終選擇書本式摺疊設計。有傳言稱 Apple 解決了困擾摺疊屏裝置許久的「摺痕」問題。 規格方面，Apple iPhone Fold 手機採用 7.8吋內屏 + 5.5吋外屏，摺疊厚度為 9mm，僅比 iPhone 17 Pro Max 的 8.75mm 厚一點。裝置共配備4個鏡頭，分別為內外屏前置單鏡和後置雙鏡。預計售價在 2000-2500 美元。 HUAWEI Nova 14 Pro 評測：旗艦影像系統下放，3X 長焦同價位拍攝利器

Qooah.com ・ 14 小時前
名媛望族 劇情懶人包︳楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典

名媛望族 劇情懶人包︳楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典

楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Apple M5 Max GPU 性能大漲 50%，略超 RTX 5070 Ti，可惜沒遊戲

Apple M5 Max GPU 性能大漲 50%，略超 RTX 5070 Ti，可惜沒遊戲

文章來源：Qooah.com Apple 在去年發佈標準版的 M5 處理器，今年將會帶來性能更強的 M5 Pro、M5 Max 和 M5 Ultra 等更高定位版本。有最新消息顯示，M5 Max 處理器的遊戲性能有著大幅度提升，甚至有望與 NVIDIA 最新的 RTX 5070 Ti mobile 版顯示卡進行對抗。 近期一位 Reddit 用戶結合多款 NVIDIA 桌面及 mobile 版 GPU 與 Apple M4 Max 處理器的數據，從而推測 M5 Max 在遊戲中的表現。對比的數據來自於 Notebookcheck，結合了以往 Apple Silicon 代際性能增幅幅度進行評估。 對比結果為，《CyberPunk 2077》在開啓 1080p 解像度和最高畫質設定的場景下，M5 Max 處理器的幀率為 125fps，比 M4 Max 處理器的 85fps 高出 47%，對比 RTX 5070 Ti mobile 版高出 4%。 另一款遊戲《刺客教條：暗影者》，M5 Max 處理器的幀率達到了 51fps，比 M4 Max 處理器的 33fps 高出54.5%，稍微低於

Qooah.com ・ 14 小時前
台北Chiikawa首間常設店＋Baby系列快閃店同步登場！即睇地點/時間/周邊商品/整理券申請方式

台北Chiikawa首間常設店＋Baby系列快閃店同步登場！即睇地點/時間/周邊商品/整理券申請方式

近年CHIIKAWA紅遍東南亞，CHIIKAWA Baby香港期間限定店將於2026年1月23日登場，而鄰近的台北，已搶先一步推出「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」首間常設店及「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」華山快閃店，2026年2月更有Sanrio聯名快閃店，找到台北店限定的垂耳兔公仔吊飾、再販仍被一掃而空的招福小八、超萌的椰菜兔等，立即往下看看活動詳情及整理券申請方式！

Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
國家補貼教學2026｜港人有回鄉證就能買！最高享 1,500 人民幣折扣，附申請教學和五大國產手機推薦

國家補貼教學2026｜港人有回鄉證就能買！最高享 1,500 人民幣折扣，附申請教學和五大國產手機推薦

為繼續刺激消費，國家發改委在 2026 年仍舊推出了包含數碼產品、家電在內的加力補貼計畫。除內地居民外，持有回鄉證的港人其實也可受惠，最高可享 1,500 人民幣補貼。

Yahoo Tech HK ・ 22 分鐘前
塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招

塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招

塔斯曼尼亞車厘子2026｜塔斯曼尼亞車厘子（Tasmanian Cherries）向來是港人農曆新年的送禮首選。每逢農曆新年前夕，塔斯曼尼亞車厘子各大品牌如金袋鼠、T.R紅鑽石亦相繼應市，由於今年農曆新年較遲（2月17日），車厘子的當造期與辦年貨的黃金檔期完美重疊，這意味著今年大家有機會吃到質素最頂級、糖度最高的「中尾期」品種！今次Yahoo Food就為各位探查塔斯曼尼亞車厘子最新行情，講解一下三大品牌價錢、當造季節、品種推介，並教大家應該如何揀選塔斯曼尼亞車厘子，及認清各大廠商的防偽新招！

Yahoo Food ・ 5 小時前
電視廣播曾志偉轉任為諮詢委員會召集人

電視廣播曾志偉轉任為諮詢委員會召集人

電視廣播(0511.HK)公布，曾志偉將於1月21日起由現任總經理(節目內容營運)一職，轉任為新成立且專責向董事局提出新節目內容及策略方向的諮詢委員會召集人。

AASTOCKS ・ 5 小時前
甲流與手足口病防不勝防？揭秘「防護新技術」減低感染風險

甲流與手足口病防不勝防？揭秘「防護新技術」減低感染風險

甲型流感與手足口病每年在社區反覆爆發，對兒童和長者的威脅尤其嚴重，家庭更成為病毒交叉傳播的重災區！據衛生防疫數據顯示，這些病毒往往能在物品表面存活數小時甚至更久，經手部接觸而傳播，令家人輪流受感染。對於家長與長者照顧者而言，如何在居家環境中建立更穩固的健康防線，成為近年極需關注的問題。

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
跨越26年的驚喜！《寶可夢》粉絲開箱時光膠囊驚現初代卡包，市值破10萬！

跨越26年的驚喜！《寶可夢》粉絲開箱時光膠囊驚現初代卡包，市值破10萬！

當我們小時候時，有時往往會因為某些契機，而在一個地方埋下自己的時光膠囊，靜待未來的某一天會有機會能夠打開。而國外有一位自小就很喜歡《精靈寶可夢》的粉絲近日打開了家族中這個已經保存了超過 26 年的時光膠囊，結果卻意外發現，當中竟有著三個《精靈寶可夢》的初代卡包，每一包卡包還被很完善的保存在泡泡袋中，現在在國外拍賣網站 ebay 上的售價已經每包超過 1000 美元（約 30000 新台幣），並且如果能夠開出閃卡等特殊卡片，那麼就有機會獲得更高的收益。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」特別影片搶先公開

「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」特別影片搶先公開

卡普空有限公司宣布，已搶先公開「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Sy []

Saiga NAK ・ 1 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時55折起！人均$2XX起豪食時令生蠔/慢煮西班牙杜洛克黑豚豬/榴槤海綿蛋糕

佐敦恆豐酒店自助餐限時55折起！人均$2XX起豪食時令生蠔/慢煮西班牙杜洛克黑豚豬/榴槤海綿蛋糕

恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、海陸珍饈．「澳洲和牛．生蠔．龍蝦」自助晚餐，自助晚餐最平只是55折，而自助午餐折後人均才$298起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤甜品，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上Klook入手優惠！

Yahoo Food ・ 3 小時前
鼓起前進的勇氣！越南出品的能量飲料「Compact Energy Drink Red Cherry Flavor」評測

鼓起前進的勇氣！越南出品的能量飲料「Compact Energy Drink Red Cherry Flavor」評測

新年的前三天結束後，把錄好的新年特別節目也看得差不多，接下來就只剩下一段空閒時間……。 真希望這樣的時光能一直 []

Saiga NAK ・ 2 小時前
配速是什麼？為什麼要看配速？如何找出適合的配速？設定好配速跑出好成績！

配速是什麼？為什麼要看配速？如何找出適合的配速？設定好配速跑出好成績！

在上馬拉松賽場前，大家進行路跑訓練會觀察多項指標，其中一項衡量快慢的關鍵衡量就是「配速」（Pace）。本篇就來跟大家介紹「配速」是什麼？多少算快？女生跑半馬的配速又是多少？以下為大家揭曉。

Yahoo 體育 ・ 5 小時前
蘋果中國AI功能未上線

蘋果中國AI功能未上線

內地「21財經．南財快訊」報道，有博主稱蘋果公司已在近期針對部分國行設備啟動「Apple智能與Siri」功能的灰度測試，獲得測試資格的使用者可在設備設置中查看相關選項。有內地網友評論，也收到蘋果AI智能升級提醒，但在使用過程中發現，AI的回答都是基於百度現有答案，疑似部分功能被閹割。

信報財經新聞 ・ 9 小時前

蘋果公司:中國未正式推出蘋果 AI

內地《21財經.南財快訊》報道,有博主稱蘋果公司(AAPL.US)已在近期針對部分國行設備啟動「Apple智能與Siri」功能的灰度測試,獲得測試資格的使用者可在設備設置中查看相關選項。有內地網友評論,也收到蘋果 AI 智能升級提醒,但在使用過程中發現,AI 的回答都是基於百度(09888.HK/BIDU.US)現有答案,疑似部分功能被閹割。《21財經.南財快訊》致電蘋果公司,接線的技術顧問表示,截至今天蘋果 AI 還未正式上線,後續上線將在官網上進行發布。預計 iPhone 15 Pro 及更新版本的手機型號才能相容蘋果 AI,因為 AI 的算法對硬體的要求非常高,iPhone 15 的硬體還沒有達到那個要求。 (BC)#蘋果 #AI #美股

infocast ・ 16 小時前

數字人民幣App煥新升級2.0版本

據數字人民幣營運管理中心微信公眾號表示，數字人民幣App 於元旦日(1日)煥新升級，迎來2.0版本，正式從「數字現金時代」邁入「數字存款貨幣」時代。 據《上海證券報》報道，數字人民幣App是個人用戶使用數字人民幣的主要載體，聚合各營運機構的錢包入口，方便用戶統一管理數字人民幣資產。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 6 小時前
內地男女行山途經西貢心朗村　明渠旁紮營驚動村民報警

內地男女行山途經西貢心朗村　明渠旁紮營驚動村民報警

近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。 警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體

am730 ・ 3 小時前