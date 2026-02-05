Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

平價入手Cetaphil護膚品！嬰兒沐浴洗髮露低至$47／濕疹配方保濕霜不用$200／香港未有發售產品都有！

近排香港天氣時冷時熱，皮膚最容易出現問題。想穩定皮膚狀態，可以用低致敏成分護膚品，Yahoo購物專員發現iHerb有為敏感肌膚而設的Cetaphil護膚品優惠，產品本身定價都比香港市價平，再趁iHerb全網75折入手，可以更平入手Cetaphil護膚品，如嬰兒沐浴洗髮露平市價一半、專為濕疹人士設計配方面霜都有平，還有部分產品是香港少見，甚至沒有發售的產品都有，即睇Yahoo購物專員抵買推介！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

iHerb優惠/優惠碼Promo Code（更新自2026年2月4日）

1. 農曆新年優惠｜SHOP NOW

付款前輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

優惠日期：即日起至2月7日晚上10時59分

2. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折

優惠日期：即日起至12月31日

iHerb平買Cetaphil產品

iHerb買Cetaphil產品比市價平一半！仲有香港沒有發售的護膚品

iHerb除了可以買supplement，還有不少抵買護膚品，今次推介入手轉季必買的Cetaphil護膚品，平時最多人買的Cetaphil潤膚膏，只需$141就可以買到一大罐裝。不過數到最抵買，一定是Cetaphil嬰兒二合一沐浴洗髮露，市價價位大約$105，iHerb折後最平低至$47，平了一半有多！

此外，iHerb亦有不少市面少見的Cetaphil產品，如濕疹人士必買Cetaphil濕疹配方保濕霜，無類固醇成分，大人小朋友都可以用，折後低至$120。值得推介Cetaphil Hydrating & Firming Cream，含杏仁酸AHA和積雪草CICA成分，有助撫平細紋和為肌膚補水，現時iHerb限時75折優惠，折後低至$125！此外，iHerb有香港市面還未見到的Cetaphil吸油保濕霜，可以舒緩乾燥的皮膚，同時減少面部油光，還有SPF 30成分，有助阻擋太陽紫外線對皮膚的傷害，非常適合油性皮膚人士使用。還有不少Cetaphil產品是香港市面少見，重點是折後全部都不用$200，快用優惠碼平價買護膚品回家！

Cetaphil Moisturizing Cream (453g)

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$141｜ 原價：$188 ｜ 市價：$160

SHOP NOW

Cetaphil Moisturing Cream (453g)

Cetaphil Baby Wash & Shampoo (230mL)

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$47｜ 原價：$62 ｜ 市價：$105

SHOP NOW

Cetaphil Baby Wash & Shampoo (230mL)

Cetaphil Daily Facial Cleanser（237mL）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$73｜ 原價：$97 ｜ 市價：$171

SHOP NOW

Cetaphil Daily Facial Cleanser（237mL）

Cetaphil ECZEMA Restoraderm® Soothing Moisturizer (296mL)

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$120｜ 原價：$161 ｜ 市價：$199

SHOP NOW

Cetaphil ECZEMA Restoraderm® Soothing Moisturizer

Cetaphil Derma Control™ Oil Absorbing Moisturiser SPF 30

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$152｜ 原價：$203 ｜ 市價：$238

SHOP NOW

Cetaphil Derma Control™ Oil Absorbing Moisturiser SPF 30

Cetaphil Hydrating & Firming Cream (340g)

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$125｜ 原價：$166

SHOP NOW

Cetaphil Hydrating & Firming Cream (340g)

Cetaphil Healthy Renew Face Serum (28g)

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$168｜ 原價：$224

SHOP NOW

Cetaphil Healthy Renew Face Serum (28g)

