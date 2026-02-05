馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
平價入手Cetaphil護膚品！嬰兒沐浴洗髮露低至$47／濕疹配方保濕霜不用$200／香港未有發售產品都有！
iHerb現時有限時全網75折優惠，即睇轉季必買Cetaphil抵買產品推介！
近排香港天氣時冷時熱，皮膚最容易出現問題。想穩定皮膚狀態，可以用低致敏成分護膚品，Yahoo購物專員發現iHerb有為敏感肌膚而設的Cetaphil護膚品優惠，產品本身定價都比香港市價平，再趁iHerb全網75折入手，可以更平入手Cetaphil護膚品，如嬰兒沐浴洗髮露平市價一半、專為濕疹人士設計配方面霜都有平，還有部分產品是香港少見，甚至沒有發售的產品都有，即睇Yahoo購物專員抵買推介！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
iHerb優惠/優惠碼Promo Code（更新自2026年2月4日）
1. 農曆新年優惠｜SHOP NOW
付款前輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
優惠日期：即日起至2月7日晚上10時59分
2. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折
優惠日期：即日起至12月31日
iHerb買Cetaphil產品比市價平一半！仲有香港沒有發售的護膚品
iHerb除了可以買supplement，還有不少抵買護膚品，今次推介入手轉季必買的Cetaphil護膚品，平時最多人買的Cetaphil潤膚膏，只需$141就可以買到一大罐裝。不過數到最抵買，一定是Cetaphil嬰兒二合一沐浴洗髮露，市價價位大約$105，iHerb折後最平低至$47，平了一半有多！
此外，iHerb亦有不少市面少見的Cetaphil產品，如濕疹人士必買Cetaphil濕疹配方保濕霜，無類固醇成分，大人小朋友都可以用，折後低至$120。值得推介Cetaphil Hydrating & Firming Cream，含杏仁酸AHA和積雪草CICA成分，有助撫平細紋和為肌膚補水，現時iHerb限時75折優惠，折後低至$125！此外，iHerb有香港市面還未見到的Cetaphil吸油保濕霜，可以舒緩乾燥的皮膚，同時減少面部油光，還有SPF 30成分，有助阻擋太陽紫外線對皮膚的傷害，非常適合油性皮膚人士使用。還有不少Cetaphil產品是香港市面少見，重點是折後全部都不用$200，快用優惠碼平價買護膚品回家！
Cetaphil Moisturizing Cream (453g)
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$141｜
原價：$188｜ 市價：$160
Cetaphil Baby Wash & Shampoo (230mL)
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$47｜
原價：$62｜ 市價：$105
Cetaphil Daily Facial Cleanser（237mL）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$73｜
原價：$97｜ 市價：$171
Cetaphil ECZEMA Restoraderm® Soothing Moisturizer (296mL)
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$120｜
原價：$161｜ 市價：$199
Cetaphil Derma Control™ Oil Absorbing Moisturiser SPF 30
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$152｜
原價：$203｜ 市價：$238
Cetaphil Hydrating & Firming Cream (340g)
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$125｜
原價：$166
Cetaphil Healthy Renew Face Serum (28g)
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
75折特價：$168｜
原價：$224
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章： iHerb優惠碼2026｜2月最新Promo Code：限時全網75折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
換季必睇！2026最新「衣物收納大法」 做錯等於慢性毀衣！必學收納5招 解決衣櫃爆棚、讓衣物更耐穿
情人節2026全攻略！情人節禮物/餐廳/手作/食譜/好去處推薦
其他人也在看
【惠康】堅係正優惠 維達衛生紙$55/2條＋送萬用廚紙、抽取式面紙（即日起至05/02）
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
萬寧買3件產品滿$188 送罐頭豬LuLu枕頭套
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian消毒系列及紙巾產品！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！
長者超市優惠2026｜18大連鎖店折扣合集！樂悠咭/長者咭適用 低至88折/HKTVmall送$50
2026年物價持續上漲，長者日常生活開支更要精打細算！香港各大超市集團包括百佳、惠康、HKTVmall 及日式百貨等，今年繼續為銀髮族提供多項專屬優惠。為了方便各位「老友記」查閱，Yahoo Food 特別將18大商戶按品牌分類整理，只要持有長者咭或樂悠咭，買自家品牌或急凍食品低至88折，HKTVmall更送$50迎新禮券！即睇以下各大品牌優惠詳情。
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送風筒等總值$420.7禮品（即日起至10/02）
由即日起至2月10日，去屈臣氏網店買4支舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質牙膏，即送總值$420.7禮遇！
KK園挫敗旅遊業 泰國實行「貓經濟」 救市 又一個國家確認貓咪有貢獻！
去年泰國受「KK園」與泰銖強勢雙重打擊，旅遊業以至整體經濟持續低迷，為了提振市場，原來泰國政府正從推動「貓經濟」著手，希望可以從貓咪咖啡館、寵物食品、寵物旅館等產業鏈，增加內需消費。無獨有偶，中國與日本的貓咪都開始扮演重要經濟角色，相關市場規模上千億美元，甚至超越了「狗經濟」；內地農曆新年上門餵貓需求亦激增，曲線反映貓咪的貢獻愈來愈大
六合彩今期頭獎兩注中！即睇2月3日攪珠結果
今期六合彩頭獎兩注中，下期估計頭獎基金達8百萬。以下為2月3日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！
7-11買油/米/罐頭/卷紙/廚紙/抹手紙滿$100即享8折、美心食品網店全店9折｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！
【百佳】日清合味道大杯麵買2送1 平均低至$7.27/件（即日起至05/02）
百佳多款精選產品買2送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有東東雲吞皇3件折實價 $18.34/包、日清合味道大杯麵3件折實價 $7.27/杯、卡樂B蝦條40克3件折實價$5/包、維他錫蘭/青檸/蜜糖/Supricy檸檬茶250毫升6包裝每排低至$10！
【八達通】嘟滿 $100隨時贏價值$28獎賞（14/02-19/02）
於2月14日至19日期間，以手機八達通或樂悠咭於參與商戶門市消費滿$100，就可以參加抽獎，有機會贏到價值$28、$8或$2獎賞！
政府擬准狗隻入食肆 首階段 500 至 1000 名額 顧客須牽狗帶 即睇相關要求｜Yahoo
政府擬准許狗隻進入食肆，預計今年中批出首輪申請，首階段擬設 500 至 1000 個名額。如收到超額申請，會以抽籤作分配。政府指出，基於安全考慮，不會接受火鍋店和烤肉店申請，包括鐵板燒、韓式燒烤等。
本地｜容許狗隻進入食肆首階段擬設500至1000個名額
政府將推出新措施讓食肆經營者申請容許顧客攜帶狗隻進入食肆，預計今年中會批出首輪申請，首階段擬設約500至1000個名額，基於安全考慮，不會接受火鍋店和烤肉店申請。 環境及生態局及食環署向立法會提交文件，建議透過修訂《食物業規例》第132X章，容許獲食環署署長批准的食肆讓狗隻進入。政府建議禁止「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」進入餐廳，而其他可進入餐廳的狗隻須以長度不超過1.5米的牽引帶控制，由成人握持或綁在固定附着物。違反上述規定的罰則與現行違法攜帶狗隻進入食物業處所的安排相同，即罰款1萬元、每天另加300元罰款及監禁3個月。 食環署會向容許狗隻進入的食肆施加額外牌照條件，包括獲批准的食肆須在入口當眼處張貼食環署指定樣式的標示；不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物，該些食物只可用預先包裝的方式提供或售賣；不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具；亦不得容許狗隻上餐桌。如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不得容許顧客攜狗就座。 為減低狗隻一旦失控時可造成的安全風險，獲批准餐廳在任何時段和座位區域均不得在餐桌上烹煮或加熱食物。如要設置自助餐食物加熱或翻熱區，須與座位區或餐桌間保持最少3米距離，並確保
准狗進入食肆牌照今年中批出 首階段名額500至1000間
【動物專訊】准許狗狗進入食肆的新政策安排出爐，政府今年年中將批出首輪申請，名額為500至1000間，並列明多項牌照要求，包括狗隻必須以不超過1.5米狗繩控制，狗隻不可使用餐廳的可重用餐具，亦不准踏上餐桌，另因安全考慮，火鍋店和烤肉店不可申請該牌照。政府發言人表示，首階段名額只佔全港1.7萬間餐廳的3%至5%，市民仍有不同的餐廳選擇。 政府早前在《施政報告》宣布設新牌照供食肆申請，可容許狗隻進入食肆內，獲批食肆會有明確標識。政府今年首季會向立法會提交修例建議，並在今年年中批出首輪申請，獲批食肆需付140元費用，在食物業牌加入狗隻進入食肆的批註。首階段申請名額為500至1000間，政府會視乎社會接受程度，推出下一輪申請。 政府列出多項要求，包括獲准進入的狗隻，必須以不超過1.5米長的牽引帶控制，由人握持或綁在固定物件上，而「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」均不准進入食肆。 牌照條件還包括食肆須將人和狗的食物及餐具明確區分，不得在餐廳內煮製或準備狗用食物，只可以預先包裝的方式提供或售賣，亦不准狗隻使用餐廳的可重用餐具，不准狗隻走上餐桌。如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不准狗隻就座。如
新年優惠2026｜大掃除新幫手！LG CordZero A9L 折上折省高達 HK$1,632！其他熱賣產品同步 8% 折扣
還在為年末大掃除煩惱？LG 2026 新年優惠強勢來襲，由即日起至 2 月 12 日，精選產品均可享額外 8% 折扣！其中新型號 CordZero A9L Max 無線吸塵機直接狂減 HK$1,410，官網結帳再疊加額外 92 折，總共下來折扣高達 HK$1,632，實現真正的折上折優惠！
狗隻友善食肆｜有食肆歡迎新例 惟憂執行細節與客易生爭執(車軒珩報道)
【Now新聞台】有食肆負責人指，狗隻進入食肆的規定合理，但就擔心執行細節上可能會與顧客發生爭執。 荃灣這一個寵物友善的商場，每日都吸引不少狗主帶毛孩來消費，他們都歡迎這個新政策。盧先生：「是好事來的，終於可以與自己的寵物一起入餐廳當然最開心，大家都有多些不同的選擇，不是只有室外，室內都可以進，夏天不用那麼曬及熱。」蔡小姐：「方便些，帶牠出來玩完，可以食完飯再回家。(開放500至1000牌照你覺得足夠？)我想是不太夠，應該很少，500至1000，全港，我想是很少。」這間餐廳在這裡開業7年，一直都希望可以正式成為狗隻友善餐廳。他們認為，政府訂的大部分規則都可行及合理，但就擔心保險問題及會否增加與客人的爭執。食肆負責人ZAC：「萬一狗隻可能有時弄傷人，或是撞到一碗很熱的湯倒瀉在旁邊的客人身上，保險會否規限？這有少少問題，有狗糞或是其他東西要必須即時清潔，到底我們做老闆或員工會否幫他們清潔？又是否叫得動顧客清潔，可能又會有『鬥爭』在這兒。」他指，如果申請獲批，會在餐廳內預備一些寵物尿墊及消毒液，供來餐廳用膳的狗主使用，鼓勵他們保持餐廳環境衞生。#要聞
狗隻友善食肆｜政府料年中批出食肆牌容許狗隻進入 格鬥犬不得內進(高詩敏報道)
【Now新聞台】政府計劃修例放寬食肆申請牌照，容許狗隻進入餐廳，首階段會推出約500至1000個名額，食環署最快在今年年中批出首輪申請。 不少主人假期都會帶狗狗出外逛逛，但要找地方一起用餐就比較麻煩。日後就可能有多些選擇，政府計劃修例，容許狗隻進入獲食環署批准的食肆。考慮到餐廳一般較窄，又有熱食熱飲，狗隻一旦失控有較大風險，為了保障顧客及員工安全，新法例訂明食肆經營者和攜帶狗隻的顧客均有責任管控狗隻。狗主入餐廳時，必須以不超過1.5米長的牽引帶控制狗隻，已知危險狗隻及格鬥狗隻不得進入食肆，違例者可被判罰款1萬元，每日另加300元，以及監禁3個月。至於獲批的餐廳要時刻在入口當眼處張貼指定樣式標示，讓顧客知情選擇是否光顧。餐廳亦不得容許狗隻上餐桌、使用處所提供的可重用餐具，或者在處所內烹煮或準備狗隻食物。考慮到安全問題，餐廳在任何時段和座位區域均不得在餐桌上，烹煮或加熱食物。如有自助餐食物加熱或翻熱區，就必須與座位保持最少3米距離，是開放式廚房的話、相連吧枱位亦不准顧客攜狗入座。狗隻可觸及的位置不得放置任何捕捉蟲鼠設施，一旦餐廳多次違反上述規定，有機會被取消資格，一年內不得再申請相關牌
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。