CETTIRE網購教學必讀！2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/免費退貨/香港免運費攻略

想在2025年以最划算價格入手精品手袋、設計師服裝以及潮牌波鞋嗎？來自澳洲的精品電商CETTIRE絕對是值得一逛的寶藏平台。Yahoo購物專員將詳細介紹CETTIRE的購物特點、退貨詳情、免運費條件、推薦入手的品牌，以及一步步教大家如何在CETTIRE買到心儀商品，並享受香港免運費優惠，即看以下網購教學！
CETTIRE是什麼？為什麼這麼受歡迎？
CETTIRE是一家總部位於澳洲的名牌網購平台，販售超過2,500個設計師品牌的商品，從一線奢侈品牌到小眾設計師品牌應有盡有，包括Prada、Gucci、Saint Laurent、Balenciaga 和 Valentino等。與其他時尚網購平台相比，CETTIRE最大的特色就是價格優勢明顯，常常有一些品牌比香港定價要便宜。
推介必逛品牌：
奢侈品牌
Prada｜👉按此獲得驚喜抵價
Gucci｜👉按此獲得驚喜抵價
Valentino｜👉按此獲得驚喜抵價
Balenciaga｜👉按此獲得驚喜抵價
Saint Laurent｜👉按此獲得驚喜抵價
Bottega Veneta｜👉按此獲得驚喜抵價
輕奢品牌
Furla｜👉按此獲得驚喜抵價
Ganni｜👉按此獲得驚喜抵價
Coach｜👉按此獲得驚喜抵價
Tory Burch｜👉按此獲得驚喜抵價
Longchamp｜👉按此獲得驚喜抵價
Michael Kors｜👉按此獲得驚喜抵價
CETTIRE 三大購物特點
簡單介紹CETTIRE的網站頁面，如果選擇香港地區，會有三種語言，英文、繁體中文和簡體中文，大家可以按自己的語言偏好來選擇。往下看，從左到右分別是探索新品、品牌手袋推介、還有精選的設計師品牌，如果實在沒有靈感想買什麼品牌就可以在首頁逛逛。然後再往下，就發現鞋履、服裝、包袋、配飾四大種類，再往下才分男裝和女裝選購，非常簡潔、一目了然。
驚人的定價：CETTIRE定價很吸引人，就算新季貨品都有優惠價格，很多品牌如Longchamp、Balenciaga和Tory Burch等名牌，在此入手常常比香港品牌官網划算。
品牌齊全款式新：CETTIRE引進的品牌齊全，有超過2,500個設計師品牌，款式琳琅滿目，更新速度很快。平台提供來自Prada、Gucci、Saint Laurent、Balenciaga 和 Valentino等知名精品大牌，也有Birkenstock、Melissa、Puma、New Balance、Salomon、Veja等球鞋品牌。
全球配送服務：CETTIRE支持直郵全球多個國家和地區，香港就是買滿$2,000即可免運，入手輕奢手袋輕鬆就可免運。
按此入手心動鞋履 按此入手心動衣服 按此入手心動手袋 按此入手心動配飾、小皮具
CETTIRE購物教學
首先，大家可以通過品牌、分類品項搜索想要購買的商品，也可以根據男女、兒童類別篩選。網站設計簡潔，能高效找到目標單品。小編以這款Longchamp Le Pliage Xtra XS手提包為例，來開始教學。
步驟1：加入購物袋
選中商品後進入商品詳情頁，選擇顏色、數量等，點擊「加入購物袋」，確認無誤後點擊「繼續支付」進行結帳。
步驟2：填寫送貨地址與選擇郵寄方式
CETTIRE支持直接運送到香港，直接填寫送貨地址即可，標準運輸方式通常為DHL、FedEx和Startrack Express。
步驟3：選擇付款方式
CETTIRE支持多種付款方式，包括Visa、Mastercard、American Express、Alipay等，選擇適合的支付方式完成付款。
步驟4：訂單確認與收貨
下單後，一般確認發貨時間約為3-10個工作日。你可以通過帳號查看訂單狀態，並會收到物流追蹤信息。
CETTIRE滿$2,000免運費＋14日退貨
CETTIRE買滿$2,000免運費，如果收到的貨品不合尺寸、不是自己喜歡的款式等，大家可以安排退貨（退貨會收取$200的取消費用）。網站通常在收貨後14天內可申請退貨，退貨流程如下。
首先登入帳戶，如果以訪客身分下單，請按此處輸入「訂單編號」、「郵件地址」處理退貨。
點擊帳戶按鈕並選擇我的訂單頁面。
找到想要退貨的訂單，並點擊查看訂單詳情。
點擊訂單下方的「退貨」按鈕，並依照指示安排退貨。
請注意，退貨需要滿足以下條件：
退貨安排必須要在包裹收到之日起14日內到達CETTIRE的地址。
所有退回的商品必須是全新的、未使用過的，並且附有所有品牌的原包裝及吊牌等。
「Final Sale」商品不支持退貨。
所有的退貨需在CETTIRE網站或APP上操作，並使用CETTIRE提供的退貨標籤。
推介超抵必買名牌手袋！$5XXX買BV
相信大家看完以上教學已經對CETTIRE非常熟悉，可以開始盡情購物了！一些在其他網站沒有那麼多款式的品牌，Gen Z世代最愛的Miu Miu、最近換上人氣藝術總監Demna的Gucci，以及工藝與設計都很出色的Bottega Veneta等都有非常吸引的價格。以新季Miu Miu Aventure標誌壓花單肩包為例，官網價格$33,300，CETTIRE入手只需$29,475，減價幅度很大。而Gucci Ophidia GG迷你肩背包只需要$6,665，超便宜的價格買來搭配夏季服飾也很合適。Bottega Veneta的迷你水桶包更低至$5,895即可入手，實在令人很心動！
Miu Miu Aventure標誌壓花單肩包
特價：$29,475｜
原價：$31,026
Miu Miu Arcadie拉鍊手提包
特價：$17,860｜
原價：$18,780
Miu Miu標誌貼花手提包
特價：$14,621｜
原價：$19,258
Gucci Ophidia GG迷你肩背包
特價：$6,665｜
原價：$7,795
Bottega Veneta Cassette 迷你水桶包
價格：$5,895
Bottega Veneta小號卡式抽繩肩包
價格：$8,575
Bottega Veneta Intreccio繫帶水桶包
價格：$12,415
