CETTIRE網購教學必讀！2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/免費退貨/香港免運費攻略

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

CETTIRE網購教學｜2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/14日退貨政策/香港免運費攻略

想在2025年以最划算價格入手精品手袋、設計師服裝以及潮牌波鞋嗎？來自澳洲的精品電商CETTIRE絕對是值得一逛的寶藏平台。Yahoo購物專員將詳細介紹CETTIRE的購物特點、退貨詳情、免運費條件、推薦入手的品牌，以及一步步教大家如何在CETTIRE買到心儀商品，並享受香港免運費優惠，即看以下網購教學！

立刻按此查看CETTIRE

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

CETTIRE是什麼？為什麼這麼受歡迎？

CETTIRE是一家總部位於澳洲的名牌網購平台，販售超過2,500個設計師品牌的商品，從一線奢侈品牌到小眾設計師品牌應有盡有，包括Prada、Gucci、Saint Laurent、Balenciaga 和 Valentino等。與其他時尚網購平台相比，CETTIRE最大的特色就是價格優勢明顯，常常有一些品牌比香港定價要便宜。

廣告 廣告

Cettire網站

推介必逛品牌：

奢侈品牌

Prada｜👉按此獲得驚喜抵價

Gucci｜👉按此獲得驚喜抵價

Valentino｜👉按此獲得驚喜抵價

Balenciaga｜👉按此獲得驚喜抵價

Saint Laurent｜👉按此獲得驚喜抵價

Bottega Veneta｜👉按此獲得驚喜抵價

輕奢品牌

Furla｜👉按此獲得驚喜抵價

Ganni｜👉按此獲得驚喜抵價

Coach｜👉按此獲得驚喜抵價

Tory Burch｜👉按此獲得驚喜抵價

Longchamp｜👉按此獲得驚喜抵價

Michael Kors｜👉按此獲得驚喜抵價

CETTIRE 三大購物特點

簡單介紹CETTIRE的網站頁面，如果選擇香港地區，會有三種語言，英文、繁體中文和簡體中文，大家可以按自己的語言偏好來選擇。往下看，從左到右分別是探索新品、品牌手袋推介、還有精選的設計師品牌，如果實在沒有靈感想買什麼品牌就可以在首頁逛逛。然後再往下，就發現鞋履、服裝、包袋、配飾四大種類，再往下才分男裝和女裝選購，非常簡潔、一目了然。

按此入手心動鞋履 按此入手心動衣服 按此入手心動手袋 按此入手心動配飾、小皮具

首頁設計一目了然

CETTIRE購物教學

首先，大家可以通過品牌、分類品項搜索想要購買的商品，也可以根據男女、兒童類別篩選。網站設計簡潔，能高效找到目標單品。小編以這款Longchamp Le Pliage Xtra XS手提包為例，來開始教學。

步驟1：加入購物袋

選中商品後進入商品詳情頁，選擇顏色、數量等，點擊「加入購物袋」，確認無誤後點擊「繼續支付」進行結帳。

步驟2：填寫送貨地址與選擇郵寄方式

CETTIRE支持直接運送到香港，直接填寫送貨地址即可，標準運輸方式通常為DHL、FedEx和Startrack Express。

步驟3：選擇付款方式

CETTIRE支持多種付款方式，包括Visa、Mastercard、American Express、Alipay等，選擇適合的支付方式完成付款。

步驟4：訂單確認與收貨

下單後，一般確認發貨時間約為3-10個工作日。你可以通過帳號查看訂單狀態，並會收到物流追蹤信息。

首先加入購物袋

然後填寫地址

最後付款即可完成

CETTIRE滿$2,000免運費＋14日退貨

CETTIRE買滿$2,000免運費，如果收到的貨品不合尺寸、不是自己喜歡的款式等，大家可以安排退貨（退貨會收取$200的取消費用）。網站通常在收貨後14天內可申請退貨，退貨流程如下。

請注意，退貨需要滿足以下條件：

退貨安排必須要在包裹收到之日起14日內到達CETTIRE的地址。

所有退回的商品必須是全新的、未使用過的，並且附有所有品牌的原包裝及吊牌等。

「Final Sale」商品不支持退貨。

所有的退貨需在CETTIRE網站或APP上操作，並使用CETTIRE提供的退貨標籤。

輸入「訂單編號」、「郵件地址」處理退貨

推介超抵必買名牌手袋！$5XXX買BV

相信大家看完以上教學已經對CETTIRE非常熟悉，可以開始盡情購物了！一些在其他網站沒有那麼多款式的品牌，Gen Z世代最愛的Miu Miu、最近換上人氣藝術總監Demna的Gucci，以及工藝與設計都很出色的Bottega Veneta等都有非常吸引的價格。以新季Miu Miu Aventure標誌壓花單肩包為例，官網價格$33,300，CETTIRE入手只需$29,475，減價幅度很大。而Gucci Ophidia GG迷你肩背包只需要$6,665，超便宜的價格買來搭配夏季服飾也很合適。Bottega Veneta的迷你水桶包更低至$5,895即可入手，實在令人很心動！

Miu Miu Aventure標誌壓花單肩包

特價：$29,475｜ 原價：$31,026

心動按此入手

Miu Miu Aventure標誌壓花單肩包

Miu Miu Arcadie拉鍊手提包

特價：$17,860｜ 原價：$18,780

心動按此入手

Miu Miu Arcadie拉鍊手提包

Miu Miu標誌貼花手提包

特價：$14,621｜ 原價：$19,258

心動按此入手

Miu Miu標誌貼花手提包

Gucci Ophidia GG迷你肩背包

特價：$6,665｜ 原價：$7,795

心動按此入手

Gucci Ophidia GG迷你肩背包

Bottega Veneta Cassette 迷你水桶包

價格：$5,895

心動按此入手

Bottega Veneta Cassette 迷你水桶包

Bottega Veneta小號卡式抽繩肩包

價格：$8,575

心動按此入手

Bottega Veneta小號卡式抽繩肩包

Bottega Veneta Intreccio繫帶水桶包

價格：$12,415

心動按此入手

Bottega Veneta Intreccio繫帶水桶包

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

MR PORTER香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至3折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

凱特王妃愛用「護唇油」是這個品牌，長效保濕零唇紋！71折起入手好用護唇油

adidas大減價低至五折+買二送一！最平$87買到運動T恤、$279入手復古波鞋 會員額外再9折！