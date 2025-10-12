CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包

張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！
1. CHANEL 經典 2.55 手袋全新形態
天橋上最搶眼的定必是革新 2.55 手袋，價格連年攀升的經典手袋，除了經典黑金、酒紅配色，更有前衛的金屬配色，不經意的仿舊、皺褶設計更具隨性感。
2. CHANEL 延續大手袋熱潮
熱愛 Chanel 22 大手袋的話，2026 春夏為大家帶來更多實用好選擇。簡約而具「復古奶奶」風格的翻蓋手袋，刪走「皮穿鏈」變得平易近人，當然重量亦同時減輕不少，更貼近日常都市生活。另外翻蓋醫生包、水桶包、保齡球包同樣時尚與實用性兼備，散發巴黎獨有的低調奢華感。
3. 復刻 Gen Z 大愛郵差包
Gen Z 大愛的翻蓋郵差包，2026 春夏將強勢回歸。簡約的全黑翻蓋設計，壓印上具標誌性的雙 C 標誌，中性廓型男女也可使用，高級感與實用性兼備，相信已在不少手袋控的願望清單。
4. 雙面設計 2.55
除了仿舊 2.55 外，2026 春夏將推出雙面設計的 2.55。形態有點像兩摺手袋，可雙面使用一袋擁有兩個款式，配以經典的皮穿鏈，看來即將爆紅一個難求。
5. 入門級復古口金包
口金包一向是較易入門的 Chanel 小手袋，簡約精緻又具復古氛圍感的設計，配上經典皮穿鏈肩帶，肩揹、斜揹、手拿備有多種用法，就是可用上多年也不過時的經典手袋。
6. 壓軸「地球儀」手袋
還記得那些年「老佛爺」Karl Lagerfeld 的天馬行空手袋設計嗎？Matthieu Blazy 也有帶來一個壓軸袋款，就是呼應整個「宇宙系列」的地球儀手袋。圓球設計精緻如藝術品，就是收藏級的限量精品。
