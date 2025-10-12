CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包

焦點

CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！

1. CHANEL 經典 2.55 手袋全新形態

天橋上最搶眼的定必是革新 2.55 手袋，價格連年攀升的經典手袋，除了經典黑金、酒紅配色，更有前衛的金屬配色，不經意的仿舊、皺褶設計更具隨性感。

Chanel 2026 春夏 2.55 手袋（GETTY)
Chanel 2026 春夏 2.55 手袋（GETTY)
Chanel 2026 春夏 2.55 手袋（GETTY)
Chanel 2026 春夏 2.55 手袋（GETTY)
Chanel 2026 春夏 2.55 手袋（GETTY)
Chanel 2026 春夏 2.55 手袋（GETTY)
Chanel 2026 春夏 2.55 手袋（GETTY)
Chanel 2026 春夏 2.55 手袋（GETTY)

2. CHANEL 延續大手袋熱潮

熱愛 Chanel 22 大手袋的話，2026 春夏為大家帶來更多實用好選擇。簡約而具「復古奶奶」風格的翻蓋手袋，刪走「皮穿鏈」變得平易近人，當然重量亦同時減輕不少，更貼近日常都市生活。另外翻蓋醫生包、水桶包、保齡球包同樣時尚與實用性兼備，散發巴黎獨有的低調奢華感。

CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)
CHANEL 2026 春夏時尚大尺寸手袋 (GETTY)

3. 復刻 Gen Z 大愛郵差包

Gen Z 大愛的翻蓋郵差包，2026 春夏將強勢回歸。簡約的全黑翻蓋設計，壓印上具標誌性的雙 C 標誌，中性廓型男女也可使用，高級感與實用性兼備，相信已在不少手袋控的願望清單。

CHANEL 2026 春夏復古郵差包 (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
CHANEL 2026 春夏復古郵差包 (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

4. 雙面設計 2.55

除了仿舊 2.55 外，2026 春夏將推出雙面設計的 2.55。形態有點像兩摺手袋，可雙面使用一袋擁有兩個款式，配以經典的皮穿鏈，看來即將爆紅一個難求。

CHANEL 2026 春夏雙面設計 2.55 手袋 (Getty)
CHANEL 2026 春夏雙面設計 2.55 手袋 (Getty)
CHANEL 2026 春夏雙面設計 2.55 手袋 (Getty)
CHANEL 2026 春夏雙面設計 2.55 手袋 (Getty)

5. 入門級復古口金包

口金包一向是較易入門的 Chanel 小手袋，簡約精緻又具復古氛圍感的設計，配上經典皮穿鏈肩帶，肩揹、斜揹、手拿備有多種用法，就是可用上多年也不過時的經典手袋。

CHANEL 2026 春夏復古口金包（GETTY)
CHANEL 2026 春夏復古口金包（GETTY)
CHANEL 2026 春夏復古口金包（GETTY)
CHANEL 2026 春夏復古口金包（GETTY)

6. 壓軸「地球儀」手袋

還記得那些年「老佛爺」Karl Lagerfeld 的天馬行空手袋設計嗎？Matthieu Blazy 也有帶來一個壓軸袋款，就是呼應整個「宇宙系列」的地球儀手袋。圓球設計精緻如藝術品，就是收藏級的限量精品。

CHANEL 2026 春夏壓軸「地球儀」手袋 (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)
CHANEL 2026 春夏壓軸「地球儀」手袋 (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

