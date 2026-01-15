焦點

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽　即睇首班車時間

Yahoo Style HK

Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾

Yahoo Style
Yahoo Style
Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾
Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾

Chanel Coco Crush新廣告太有型了！找來Jennie之外，還有新生代當紅歌手Gracie Abrams同框演繹Coco Crush首飾。兩分鐘左右的片段，Jennie邀請Gracie一起玩捉迷藏，場內每位香奈兒都氣場盡開，又美又有型，難怪廣告在Threads成為熱話！

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

這次Coco Crush 2026系列的廣告大片，由Jennie與Gracie Abrams兩位品牌大使演繹，Gracie身旁的是00後丹麥籍國際超模Mona Tougaard，同場亦有一眾生新代超模，包括Lulu Tenney、Akon Changkou、Mathilda Gvarliani以及葉日群一起演繹Coco Crush系列。

廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告

Jennie以白色Chanel造型走出來，一句「Wanna play a game」就來帶大家投入Coco Crush捉迷藏遊戲。Jennie戴著Coco Crush柔軟短項鏈，是系列的焦點，18K Beige Gold頸鏈價位達港幣240,700，真的是女王氣場盡開，行路是有風的。

Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告
Chanel Coco Crush廣告

除了看Jennie與Gracie帥氣演繹Coco Crush之外，廣告背景音樂都令片段增添靈魂，是Suzanne Vega, DNA〈Tom's Diner〉，大家也可以去聽聽看！

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa也加持這款Chanel手袋！復古黑金長肩幼帶手袋，不費力地走進手袋迷的心

「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa也加持這款Chanel手袋！復古黑金長肩幼帶手袋，不費力地走進手袋迷的心
「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa也加持這款Chanel手袋！復古黑金長肩幼帶手袋，不費力地走進手袋迷的心

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

2026金球獎紅地毯上的「香奈兒」：出爐影后Rose Byrne、Selena Gomez都穿上Chanel晚裝

Jung Kook成為CHANEL Beauty大使，好期待購買這位新任「人間香奈兒」同款香水

2026大勢眼影妝原來是銀色！SUQQU、CHANEL、3CE...從開架到名牌百搭眼影盤，閃令令極高級而且日常也用得著

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光

《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光

呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地

康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地

康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀　星光熠熠

Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀　星光熠熠

前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉　傳台灣場虧損超7千萬

蔡依林大蛇騷內地遭檢舉　傳台灣場虧損超7千萬

【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎

疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎

現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜麗文美國求生1年　星二代光環盡失堅持爭取試鏡

姜麗文美國求生1年　星二代光環盡失堅持爭取試鏡

【on.cc東網專訊】資深藝人秦沛愛女、歌手姜麗文（Lesley）移居美國1年，經常透過社交網向粉絲及友人分享近況，踏入2026年望有新開始的她，昨日上載兩輯靚相，表情冷酷十足天橋上的模特兒，當中白色Deep V及高衩裙更挑戰性感極限，胸前「南北半球」大放送，還

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《尋秦記》慰勞宴｜「雅夫人」雪梨驚喜現身母子團聚 被指與白百何相似：唔覺似囉！

《尋秦記》慰勞宴｜「雅夫人」雪梨驚喜現身母子團聚 被指與白百何相似：唔覺似囉！

《尋秦記》電影版火熱上映中，日前票房更已衝破6000萬，向億萬票房邁進，一班演員昨晚（13日）舉行慰勞宴，於劇版飾演「雅夫人」的雪梨亦與於電影版飾演反派Dan的囝囝徐偉棟驚喜現身，與劇版「囝囝」林峯三母子重聚。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！

《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！

《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新手爸爸蕭正楠爆囝囝甜蜜瞬間 大讚BB易湊 被親戚「戥慘」：得咁少玩具

新手爸爸蕭正楠爆囝囝甜蜜瞬間 大讚BB易湊 被親戚「戥慘」：得咁少玩具

新手爸爸蕭正楠今日（13日）出席公開活動時透露囝囝近況，更大讚囝囝「易湊」，以及分享多個溫馨瞬間。再加上農曆新年將至，阿蕭一家更為囝囝準備適合BB的新年菜式，一家迎新春。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」　她霸氣親自留言反駁

IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」　她霸氣親自留言反駁

歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。

姊妹淘 ・ 1 天前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生　3女兒玩餐飽好開心

陳嘉寶一家五口Staycation慶生　3女兒玩餐飽好開心

【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心

東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
古天樂、黎明顏值巔峰期片段被瘋傳　網民驚嘆：遲30年出道可擊敗韓國男團

古天樂、黎明顏值巔峰期片段被瘋傳　網民驚嘆：遲30年出道可擊敗韓國男團

《尋秦記》電影版熱潮令古天樂受到網民熱烈關注，其年輕時俊俏樣貌不斷被「考古」翻出，連帶90年代香港歌手藝人亦被回帶，其中有網民上載古天樂與黎明年輕時期合作拍攝的電視劇《阿Sir早晨》，以及各自主演的影視作品片段，留言指兩人「遲30年出道的話，可以擊敗成個韓國男團樂壇」。帖文勁吸逾萬網民認同讚好，更有逾三千個轉載。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段

內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段

近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港電影金像獎公布年度片目　《不赦之罪》、《送院途中》等多部電影疑被抽走　據了解內部會議未參與討論︱Yahoo

香港電影金像獎公布年度片目　《不赦之罪》、《送院途中》等多部電影疑被抽走　據了解內部會議未參與討論︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港電影金像獎近日公布年度「香港電影正式公映片目」，名單一出即引起電影界關注，多部曾於去年上映、並被視為具競逐力的作品疑未被列入片目，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、游學修主演的《送院途中》、《今天應該很高興》，相關作品因此不具備今屆香港電影金像獎提名資格。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
《魔髮奇緣》真人版「尤金」網民超心動！24歲191cm高Milo Manheim，「壞男孩」不羈氣質直接封神

《魔髮奇緣》真人版「尤金」網民超心動！24歲191cm高Milo Manheim，「壞男孩」不羈氣質直接封神

《魔髮奇緣》真人版官宣選角，長髮公主樂佩（Rapunzel）由21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演，而壞壞的盜賊「尤金」則由24歲美國男星Milo Manheim當上。兩位選角都得到網民喜愛，擁有191cm身高、「壞男孩不羈氣質」的Milo Manheim更成為少女們心動的選角，一起來認識這位男星吧！

Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生　網民爆笑問：結咗婚未？

麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生　網民爆笑問：結咗婚未？

「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2026金球獎「DIOR公主」是她們：原創歌曲獎《Golden》主唱EJAE、金球獎史上第2位愛爾蘭影后Jessie Buckley

2026金球獎「DIOR公主」是她們：原創歌曲獎《Golden》主唱EJAE、金球獎史上第2位愛爾蘭影后Jessie Buckley

第83屆金球獎完美落幕。今屆紅地毯服飾有很多黑色裙子亮相，低調優雅亦各有細節特色。之前跟大家分享了金球獎紅地毯上的Chanel，這裡就來看金球獎紅地毯上的「Dior公主」，當中包括憑《Golden》一曲奪原創歌曲獎的主唱EJAE，還有擊敗兩大影后爆冷奪影后的Jessie Buckley，還有幾位女明星也變身「Dior公主」亮相金球獎，一起來看！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌

張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭健樂Rocky鬧市被貼街招唱衰 遭指控食軟飯欠債唔還

鄭健樂Rocky鬧市被貼街招唱衰 遭指控食軟飯欠債唔還

現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅港男冠軍Rocky鄭健樂，上月喺社交網站宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳志雲電視城留影被誤會離開商台返TVB 長文解釋原因兼自爆試過向商台遞信

陳志雲電視城留影被誤會離開商台返TVB 長文解釋原因兼自爆試過向商台遞信

早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前