Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾

Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新 Coco Crush 首飾

Chanel Coco Crush新廣告太有型了！找來Jennie之外，還有新生代當紅歌手Gracie Abrams同框演繹Coco Crush首飾。兩分鐘左右的片段，Jennie邀請Gracie一起玩捉迷藏，場內每位香奈兒都氣場盡開，又美又有型，難怪廣告在Threads成為熱話！

這次Coco Crush 2026系列的廣告大片，由Jennie與Gracie Abrams兩位品牌大使演繹，Gracie身旁的是00後丹麥籍國際超模Mona Tougaard，同場亦有一眾生新代超模，包括Lulu Tenney、Akon Changkou、Mathilda Gvarliani以及葉日群一起演繹Coco Crush系列。

Jennie以白色Chanel造型走出來，一句「Wanna play a game」就來帶大家投入Coco Crush捉迷藏遊戲。Jennie戴著Coco Crush柔軟短項鏈，是系列的焦點，18K Beige Gold頸鏈價位達港幣240,700，真的是女王氣場盡開，行路是有風的。

除了看Jennie與Gracie帥氣演繹Coco Crush之外，廣告背景音樂都令片段增添靈魂，是Suzanne Vega, DNA〈Tom's Diner〉，大家也可以去聽聽看！

「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa也加持這款Chanel手袋！復古黑金長肩幼帶手袋，不費力地走進手袋迷的心

