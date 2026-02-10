CHANEL手袋春夏系列太迷人！Jennie同款翻蓋包、Top Handle朱古力啡翻蓋包請鎖定

CHANEL手袋迷，最近是不是有被Jennie同款長肩帶的翻蓋包迷倒呢～小編看看官網，CHANEL手袋2026春夏新款還有很多美到不行的款式，都要被Matthieu Blazy的設計吸引住了，一起來看新款CHANEL手袋吧！

（IG@jennierubyjane）

CHANEL春夏2026手袋有Jennie、Dua Lipa兩位人間香奈兒帶領拿著長肩帶款的翻蓋包，一改以往Chanel翻蓋包的肩帶設計，直接把近年大熱的長肩幼帶加進來，配以簡約設計的荔枝皮，把Quiet Luxury的不張揚奢華感發揮極致，用來配搭恤衫牛仔褲，或是小洋裝都很好看。

Small Flap Bag Grained Shiny Calfskin & Gold-Tone Metal Dark Blue $38,900

除了這款Jennie、Dua也拿的首季皇牌手袋之外，Top Handle都有新設計，是近期超流行的朱古力啡色，以及修長形的翻蓋包手袋，可以手拿或肩背，也被視為這季大熱的一款手袋。

Maxi Flap Bag With Top Handle Goatskin & Gold-Tone Metal Dark Brown $52,700

另一款深棕翻蓋包，粗肩帶設計加上是軟皮設計，令手袋有種很從容奢華的感覺，加上容量夠大，用來做上班手袋都不錯，拿出去見客、出席晚宴也很有體面。這款翻蓋包有兩個尺寸，正常款以及Maxi大手袋款，正常款的酒紅色也很高級，想要不誇張的紅色手袋可以考慮。

Maxi Flapbag Lambskin Dark Brown $56,100

Flap Bag Lambskin Dark Burgundy $48,400

再來就是CHANEL 25都有新款，有編織款以及通花款，而且都是迷你、小號最搶手尺寸，各位之前搶不到黑金款的話，新款上架也要密密鎖定！

CHANEL 25 Mini Handbag Braided Raffia, Calfskin & Gold-Tone Metal White & Black $46,600

CHANEL 25 Small Handbag Perforated Calfskin & Gold-Tone Metal Dark Brown $56,100

