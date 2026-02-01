應該是Chanel近年「最輕薄」的手袋，Chanel 11.12「薄紗包」高訂舞台亮相

Chanel 2026春夏高訂秀化身仙境森林，新總監Matthieu Blazy將經典11.12包幻化成薄紗仙子，真絲雪紡輕裹包身，金鍊肩帶閃耀流光，宛如森林仙子御用魔法羽袋，輕盈飄逸令人屏息。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

（Getty Images）

粉紅柳枝蘑菇環繞的夢幻秀場中，這款透明羽紗11.12散發呼吸般靈動氣息，手工刺繡羽翼細節完美融合高訂精髓與Matthieu Blazy戲劇美學，每個角度皆是仙氣流轉的藝術結晶。從斜紋軟呢薄紗到羽翼幻彩，這季配件將高訂靈魂輕盈昇華，11.12仙紗版勢必成為仙氣ICON，香奈兒女性由此展開屬於自己的森林傳奇。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

這款薄紗手袋隨即在網上大流行，有網民指這麼輕薄的手袋，裝的應該是「奢華感」吧～不過如此議劇化的設計，Matthieu Blazy背後的設計原因是一個關於為女生披上輕盈自由翅膀的故事，這樣看回輕紗包又好像別具意義了！而今次除了手袋，在服裝上都有很多薄如雲霧的設計，也可以看看作品吧！

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

