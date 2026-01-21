CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？

CHANEL新款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？

「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！

Jennie的獨特隨性優雅魅力與Chanel風格高度契合，每次上身的item都能引發一輪搶購熱潮！

Coco Crush系列自2015年問世，靈感源自Chanel經典的菱格紋圖騰，將品牌標誌性符號轉化為日常可佩戴的高級珠寶語言。系列擁有四大核心設計元素：圓角方形輪廓、鐫刻於K金上的菱格紋切線、細膩扇形飾邊，以及圓潤造型，極具辨識度且適合自由疊戴。

2026年新款最大的亮點在於首度引入「柔軟」概念。柔軟的頸鏈採用靈活材質與特殊鉸接結構，並配備可自由滑動調整的搭扣，讓珠寶能隨動作輕盈擺動，在保持經典菱格紋圖案的同時，兼顧了舒適與活動自由度。

且設計簡約大氣，百搭屬性超強，無論日常休閒、職場上、還是正式場合，都能在低調中盡顯高級質感。

當中，Jennie同款的18K BEIGE米色金Coco Crush柔軟短項鏈，售價HKD240,700， 但在Jennie的影響力和系列本身的經典設計加持下，預計仍將吸引眾多時尚藏家入手！

