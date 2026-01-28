錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
Chanel牛仔藍系列預告斷貨！10大「仙氣藍」美妝推介：Dior藍色底霜去黃顯白、Prada冰藍潤唇膏必收
Chanel近期推出全新牛仔藍彩妝系列，延續早年掀起的藍色美妝風潮！這次整理了10款不同品牌的藍色美妝單品，一起看看有哪些：
2026春夏妝容關鍵字是「牛仔藍」！藍色美妝的熱潮依然持續升溫，從清新粉藍到深邃牛仔藍，這股色彩魅力早已成為時尚圈與美妝界的焦點。不同品牌紛紛推出藍色單品，為妝容注入獨特個性與潮流感。Chanel最近釋出了2026年春季彩妝「Denim Makeup Collection」預告，牛仔藍彩妝系列展現經典與前衛的融合，更附上專屬精美的牛仔收納袋！這次我們精選9款不同品牌的大熱藍色美妝，帶你一次看盡藍色系的百變魅力，無論是底妝、唇妝還是眼妝，都能找到專屬於你的潮流選擇。
日本率先上架Chanel 2026年春季彩妝「Denim Makeup Collection」
全部都屬限量版，有著Chanel的牛仔包裝袋，每件單品計算成港幣價錢也沒有過千，吸引著各位Chanel忠粉搶購！小編已經預想到，上架不久就被搶購一空了。
藍色美妝1.Dior Snow Brightening Makeup UV Blue Base SPF 50
這是一款兼具防曬、妝前打底與膚色修飾的多效產品，特別針對亞洲肌膚設計，能有效抵禦紫外線並改善暗黃膚色。擁有SPF 50 PA+++的高效防曬力，質地輕盈水凝，清爽不黏膩，適合作為妝前底霜使用。藍色調能修飾膚色不均，令肌膚更顯清透亮澤，打造自然冷白感。配方中加入雪絨花精萃、維他命C及日本當歸根萃取，能減淡色素沉澱，提升肌膚明亮度，讓肌膚全天保持透亮自然。
Dior Snow Brightening Makeup UV Blue Base SPF 50 (30ml)
價錢：$570
藍色美妝2.Prada Lip Balm
Prada變色潤唇膏以冰藍色外型成為熱搜焦點，它的特點在於塗抹後會因應唇部的水分與溫度而自然變色，呈現專屬於個人的粉嫩或自然紅潤效果，既保濕滋潤又能打造清新妝感。質地輕盈不黏膩，內含護唇成分，能長效修護乾燥雙唇，同時帶來光澤感。這款潤唇膏不僅是日常護唇的好選擇，更因其獨特的藍色外觀與變色效果，成為美妝迷必收的「斷貨王」。
Prada Lip Balm U001
價錢：$375
藍色美妝3.Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Corrector
這是一款結合護膚與修飾功效的校色產品，專為改善膚色不均與細緻妝效而設計。藍色調帶來日系清新透明感，讓肌膚呈現均勻明亮的自然妝感。質地輕盈水潤，能自然貼合肌膚，提供即時的遮瑕與提亮效果，同時蘊含護膚成分，持續滋養肌膚。這款校色產品不僅能作為妝前打底，亦可單獨使用，打造清透裸肌效果。
Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Corrector (Blue)
價錢：$340
藍色美妝4.Gucci Stylo Contour Des Yeux Kohl Eyeliner
專為打造深邃迷人眼妝而設計的眼線筆，柔滑的膏狀質地能輕鬆描繪眼線，顯色度高且持久不易暈染，適合用來勾勒精緻線條或暈染成煙燻效果。006色號呈現典雅的深藍調，既能突顯眼神，又帶來低調卻獨特的個性魅力。筆身設計精緻，方便攜帶與使用，無論是日常妝容還是派對造型都能輕鬆駕馭，為整體妝容增添一抹高級感。
Gucci Stylo Contour Des Yeux Kohl Eyeliner 006
價錢：$230
藍色美妝5.Clé de Peau Beauté Eye Colour Shadow Quad
以藍色調為主的奢華眼影盤，融合深邃藍、柔和灰藍與高雅珠光色彩，能輕鬆打造從清新日常到華麗晚宴的多變眼妝。粉質細緻柔滑，延展性佳，上色均勻且不易飛粉，並蘊含護膚成分，能在修飾眼妝的同時呵護眼周肌膚。藍色系的配色既能突顯眼神深邃感，又帶來獨特的時尚氛圍，讓妝容更顯高級。
Clé de Peau Beauté Eye Colour Shadow Quad 11
價錢：$460
藍色美妝6.Dior Forever Glow Luminizer Highlighter
這款高光產品以細緻閃耀的粉質打造自然光澤妝效，05號色調呈現柔和冷調的藍粉光澤，能為肌膚增添清透亮感，特別適合用於提亮顴骨、眉骨或鼻梁，令五官更立體。質地輕盈細膩，延展性佳，輕輕一抹即可呈現持久的光澤效果，不易飛粉或顯毛孔。
Dior Forever Glow Luminizer Highlighter 05 Blue Strobe
價錢：$520
藍色美妝7.Victoria Beckham’s Beauty Eye Wardrobe
以深邃海軍藍為主題的眼影盤，融合多種藍色調與百搭中性色，能打造從低調優雅到高調時尚的多變眼妝。眼影粉質細緻柔滑，顯色度高且易於暈染，既可勾勒精緻線條，也能疊加暈染出煙燻效果。海軍藍色調比傳統黑色更柔和，卻同樣能突顯眼神深邃感，為妝容增添獨特的高級氛圍。
Victoria Beckham’s Beauty Eye Wardrobe Navy Noir
價錢：$445
藍色美妝8.Dolce&Gabbana Mint Oil Lip Plumper
兼具護唇與豐唇效果的唇部產品，以清新薄荷油為主要成分，能即時帶來冰涼感受並促進唇部微循環，令雙唇看起來更加飽滿立體。質地輕盈水潤，塗抹後能長效滋潤乾燥唇部，同時提升唇色的自然紅潤度。薄荷的清爽香氣讓使用過程更添愉悅感。而優雅的午夜藍色搭配精緻包裝設計，更展現品牌一貫的奢華格調。
Dolce&Gabbana Mint Oil Lip Plumper
價錢：$315
藍色美妝9.Guerlain Ombres G Eyeshadow Quad
Guerlain 與 Nona Source 攜手合作，推出 Blooming Denim 花綻丹寧系列限定版 Ombres G 鎏金深邃丹寧花影四色眼影。眼影盒以升級再造的丹寧布製成，布料來源自頂級奢華品牌的閒置紡織物，並飾以優雅花卉與金色細節，體現永續奢華理念。眼影包含四種和諧色調：花卉霧粉色可打造明亮底色；璀璨古銅色能加深輪廓；金屬金色可提亮眼頭；閃亮牛仔藍色則帶來鑽光效果。配方顯色濃郁、妝效持久，並蘊含冬日玫瑰精油萃取，質地柔軟舒適。每盒附有雙頭眼影刷，海綿端適合大範圍上色，尖頭端用於精準描繪，刷頭則可輕鬆暈染。此系列將環保材質與精緻妝效結合，為日夜眼妝增添立體深邃與迷人光彩。
Guerlain Ombres G Eyeshadow Quad
價錢：$625
藍色美妝10.Dior Diorshow Waterproof Mascara
Dior防水搶眼睫毛膏的Catwalk Blue以極致的防水配方打造XXL豐盈、捲翹與持久造型，打造充滿戲劇效果的豐盈妝感。配方添加棉花精華護理睫毛，幫助滋養和強韌睫毛，讓雙眸展現深邃、鮮明的迷人風采。充滿時裝秀感的深藍色，賦予睫毛自然卻獨特的色彩，適合想在防水基礎上追求鮮明色彩與立體眼妝的使用者。具備防水抗汗功能，不易暈染，能全天候保持捲翹。包裝精緻，採用全新的高訂設計，瓶身帶有Dior字母標誌，盡顯品牌格調。
Dior Diorshow Waterproof Mascara
價錢：$370
