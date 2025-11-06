iHerb雙11優惠全網限時74折
CHANEL聖誕美妝「藍金」禮盒靚到犯規！限定眼影、唇膏、香水全預覽
CHANEL今年的聖誕限定系列實在太美了！整個系列以夜空繁星為靈感，色調用深藍色配搭閃耀金色，將品牌經典的獅子、山茶花、彗星、麥穗和珍珠元素融入設計，光是看到精緻的包裝就讓人心動，想馬上收藏！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
CHANEL聖誕美妝1. 必收九色眼影盤
由三位國際彩妝師聯手設計的LES 9 OMBRES九色眼影盤是這次的最大亮點！一盤就集齊九種不同質地，包含啞光、緞光和金屬閃爍等效果，可以隨心打造各種節日妝容，無論日常或派對都非常適合！
CHANEL聖誕美妝2. 星空主題四色眼影 $570
LES 4 OMBRES Nuit Astrale四色眼影以夜空為主題，配色充滿夢幻感。內有啞光藍灰色、閃爍深紫銀色和緞光淡紫色，還有一個特別的閃光水藍色，輕輕一抹就能畫出如星空般的迷人眼妝。
CHANEL聖誕美妝3. 兩用胭脂光影粉
LES SIGNES DE CHANEL這款產品很實用，既可當胭脂也能作光影粉。壓紋是CHANEL五大標誌的浮雕，精緻得像藝術品。#Rose Lumière是帶藍調的粉紅色配珠光粉紅光影，#Pêche Lumière是橙木色配金色光影，老實說兩款都很值得入手！
CHANEL聖誕美妝4. 限定版唇膏與唇釉
ROUGE ALLURE VELVET啞緻唇膏推出兩款新色，#Abstrait是深邃檀木色，#Rouge Vie是經典紅木色。同系列的ROUGE ALLURE LAQUE鏡面唇釉也推出了新色，#Incandescent是粉紅藍調洋紅色，#Nebuleuse是深紅紫色，讓人選擇困難症大爆發！
CHANEL聖誕美妝5. 隨身香水系列
節日限定香水同樣精彩，N°5和COCO MADEMOISELLE都換上珍珠白配金銀細節的特別包裝，更特別的是隨身香水噴霧設計成可佩戴的飾物，N°5款帶有數字「5」和彗星吊飾，COCO款則是可拆戴的珍珠手鏈，讓妳隨時優雅地補香，香水控絕對不能錯過！
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物推薦：
聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版
Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾
其他人也在看
2025白裇衫推薦｜衣櫃裡總缺一件白襯衫？買這6件白色裇衫就足夠！
白裇衫是衣櫃內的必備良物，但為何要穿起上來的時候總是不合心意？又或者衣櫃內太多白裇衫，眼花撩亂很多時候不知穿哪件好？今次編輯為你精選了6件白裇衫，或許能給你一點穿搭/購物靈感！ZZHollywood To You/Star Max/GC Images對於編輯來說，Oversized的裇衫是最百搭的，尤其是材質較軟身的，垂墜感較重的裇衫予人隨性的感覺，不論是dress down配搭牛仔闊褲、或是像圖中dress up配上同樣垂墜的西褲都很合適。Net-A-PorterBalenciaga Oversized裇衫 (HK$9,900)解開鈕扣露出頸鏈又是一個細節位，還可以參考圖中攝一半衣襬，把衣袖抽起露出手鏈、戒指等首飾，隨性得來又充滿時尚感。初秋更可以當作外套，內搭背心、T裇、甚至是Bra top都無問題，十分百搭。按此購買 Christian Vierig/Getty ImagesCropped 裇衫能夠拉高腰線，拉長身體的比例之外，比起一般的裇衫少了一份正裝感，但配搭型格的半截裙，則多了一份時尚感；簡單利落，卻又能突顯個人魅力。Net-A-PorterAlaïa cropped白裇衫ELLE.com.hk ・ 1 天前
ROSÉ「無鼻樑妝」修容術爆紅！4大減齡修容技巧 秒縮中庭、視覺顯年輕（附韓國高人氣鼻影推薦）
高鼻樑不再是美的唯一標準，最近韓系妝容掀起「無鼻樑」風潮。有別於過去強調立體的修容技巧，改以「低鼻樑」手法打造自然童顏，不僅讓臉型更柔和，還能瞬間縮短中庭比例，看起來減齡又有初戀感。到底是哪幾個步驟能讓臉蛋瞬間變年輕？馬上參考以下的「無鼻樑妝」減齡修容技巧吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至33折！超抵$2,500入手25件貴婦級護膚品、限時送11件小禮物
聖誕倒數月曆Advent Calendar 2025陸續出爐！英國貴婦護膚品牌Elemis也帶着多款聖誕套裝登場了！Elemis聖誕倒數月曆2025為大家帶來25款皇牌護膚品，包括骨膠原海洋面霜，皇牌骨膠原系列、大溪地雞蛋花系列和超能量滋養系列等，禮物總值$7,685的產品，現在入手只需港幣$2,500，相當於33折入手。當中有貨裝，還限時贈送11件小禮物，非常划算！此外，更有一系列節日限定套裝，低至$580入手男士全效活膚套裝，骨膠原全效抗衰老保濕套裝最高勁減$2,735，即看內文了解更多吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
商務部：確保外企平等參與政府採購
商務部日前召開外資企業圓桌會議，會上提到，將推進重點外資專案建設，保障外資企業平等參與政府採購。中新社引述與會外資企業表示，希望擴大在華長期投資和開展研發創新，提升當地化水平，以先進技術、高品質產品服務，積極參與中國高品質發展。信報財經新聞 ・ 2 天前
Sephora減價85折11.9開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜雙11優惠2025
雙11優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$500即享85折，由11月9日開始。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
niko and…愛心手錶Threads爆紅！幾百元就擁有，無法抗拒的少女感
有喜歡日本品牌niko and...的朋友嗎？這間集時裝好物以及小家品的品牌，近日推出的心形手錶在Threads上爆紅！Yahoo Style HK ・ 1 天前
福岡平機票優惠$599起！不怕熊出沒：11月紅葉、12月聖誕燈飾、1及2月浸溫泉 ｜雙11優惠2025
Trip.com將於11月11日至14日舉行「雙11狂賞」Mega Sale，活期期間每晚9點推出$111起日本來回機票+優惠碼，11月11日首日除有東京一口價機票，同步9點準時推出福岡一口價機票，每位連稅只需$599，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
女星都愛百搭鍊帶包！蔡依林、林志玲同款「不挑身」女神包、BV、DIOR默默熱賣
當提到近期名人熱議的It Bag，Valentino Garavani Panthea絕對是時尚圈的焦點。由創意總監Alessandro Michele打造的這款包自FW25亮相後便氣勢驚人，無論在林女人我最大 ・ 1 天前
西環城巴撞地盤鐵架爆玻璃窗 六旬男乘客受傷送院
西環一輛巴士發生爆玻璃事故。 今日（7日）早上7時46分，一輛4P線雙層城巴沿西環域多利道上斜、往香港仔方向行駛，駛至70號對開時撞到路邊斜坡地盤的鐵架，巴士上層左邊兩塊玻璃窗應聲碎裂，一名六旬男乘客閃避不及受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，為男乘客包紮，再由救護車將他送往瑪麗醫院治理。巴士公司及警方正在調查事am730 ・ 1 天前
2025最療癒香氛推薦！從日本新進正念香SINN PURETÉ到嬌蘭百年香與Jo Malone聖誕派對香，一次收藏冬季紓壓香
年底派對與交換禮物季節又來了，今年如果不想再送杯子或毯子，用「香氣」傳遞心意最不會出錯。無論是能撫慰情緒的療癒系香氛，或是充滿節慶氣息的派對香氣，每一瓶香都是一份溫柔的祝福。以下 3 款話題香氛，是今年冬季最值得入手與送禮的選擇。1.日本正念香氣SINN...styletc ・ 1 天前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 12 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 16 小時前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前