CHANEL聖誕美妝「藍金」禮盒靚到犯規！限定眼影、唇膏、香水全預覽

CHANEL今年的聖誕限定系列實在太美了！整個系列以夜空繁星為靈感，色調用深藍色配搭閃耀金色，將品牌經典的獅子、山茶花、彗星、麥穗和珍珠元素融入設計，光是看到精緻的包裝就讓人心動，想馬上收藏！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（IG@chanelofficial）

CHANEL聖誕美妝1. 必收九色眼影盤

由三位國際彩妝師聯手設計的LES 9 OMBRES九色眼影盤是這次的最大亮點！一盤就集齊九種不同質地，包含啞光、緞光和金屬閃爍等效果，可以隨心打造各種節日妝容，無論日常或派對都非常適合！

廣告 廣告

LES 9 OMBRES HIGH-INTENSITY EYESHADOW PALETTE $1,305

CHANEL聖誕美妝2. 星空主題四色眼影 $570

LES 4 OMBRES Nuit Astrale四色眼影以夜空為主題，配色充滿夢幻感。內有啞光藍灰色、閃爍深紫銀色和緞光淡紫色，還有一個特別的閃光水藍色，輕輕一抹就能畫出如星空般的迷人眼妝。

（IG@chanelofficial）

（IG@chanelofficial）

（IG@chanelofficial）

CHANEL聖誕美妝3. 兩用胭脂光影粉

LES SIGNES DE CHANEL這款產品很實用，既可當胭脂也能作光影粉。壓紋是CHANEL五大標誌的浮雕，精緻得像藝術品。#Rose Lumière是帶藍調的粉紅色配珠光粉紅光影，#Pêche Lumière是橙木色配金色光影，老實說兩款都很值得入手！

LES SIGNES DE CHANEL ILLUMINATING POWDER BLUSH​ $600 997 - ROSE LUMIÈRE

LES SIGNES DE CHANEL ILLUMINATING POWDER BLUSH​ $600 998 - PÊCHE LUMIÈRE

CHANEL聖誕美妝4. 限定版唇膏與唇釉

ROUGE ALLURE VELVET啞緻唇膏推出兩款新色，#Abstrait是深邃檀木色，#Rouge Vie是經典紅木色。同系列的ROUGE ALLURE LAQUE鏡面唇釉也推出了新色，#Incandescent是粉紅藍調洋紅色，#Nebuleuse是深紅紫色，讓人選擇困難症大爆發！

（IG@chanelofficial）

（IG@chanelofficial）

CHANEL聖誕美妝5. 隨身香水系列

節日限定香水同樣精彩，N°5和COCO MADEMOISELLE都換上珍珠白配金銀細節的特別包裝，更特別的是隨身香水噴霧設計成可佩戴的飾物，N°5款帶有數字「5」和彗星吊飾，COCO款則是可拆戴的珍珠手鏈，讓妳隨時優雅地補香，香水控絕對不能錯過！

N°5 EAU DE PARFUM REFILLABLE PURSE SPRAY $1,815

COCO MADEMOISELLE EAU DE PARFUM INTENSE REFILLABLE PURSE SPRAY $1,815

聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物推薦：

聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版

Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾

Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？