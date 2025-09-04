Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點

由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！

1. Jennie同款畫家帽（HKD 7,500）

由黑色縐綢製成，帽型挺立卻柔軟舒適，微微蓬起的帽頂與精緻抓褶，復古中帶點俏皮，正是Jennie在預告片中搭配一頭氣質長髮的關鍵單品，隨手一戴就有濃濃的法式文藝感。

Chanel25/26 畫家帽（HKD 7,500）

2. 千金感羊毛頭箍（HKD 6,400）

Chanel25/26秋冬 羊毛頭箍（HKD 6,400）

雙面剪羊毛材質以乳白與黑色拼接，觸感蓬鬆柔軟，戴上瞬間增添甜美貴氣。簡約弧形設計能讓頭部線條顯得更完美，無論搭配慵懶捲髮或俐落馬尾，都能低調展露名媛氛圍。

3. 百搭方形圍巾（HKD 5,400）

Chanel25/26秋冬 方形圍巾（HKD 5,400）

自從G-Dragon帶起頭巾潮流，愈來愈多人想挑戰頭巾造型。若想輕鬆駕馭，選黑白主調準沒錯！像這條Chanel提花織絲綢圍巾，以黑、白為基底，細緻融入金邊，低調光澤一圍上就讓質感升級！隨意繞頭、頸或繫上手袋，經典又顯品味。

4. 優雅窄頭巾（HKD 2,900）

Chanel25/26秋冬 窄頭巾（HKD 2,900）

窄身線條輕巧靈動，可發揮創意打造多種造型：如纏繞於髮髻變復古髮帶、繫於腰間點綴褲裝，或裝飾手袋提把亦可，用法多變CP值超高！

5. 型格鴨嘴帽（HKD 15,100）

Chanel25/26秋冬 鴨嘴帽（HKD 15,100）

經典的菱格紋壓線細節，加上帽沿點綴了金色雙C標誌，低調卻有辨識度，無論配襯裙裝或皮外套，都能展現率性風格。

6. 法式優雅髮圈（HKD 4,200）

Chanel25/26秋冬 髮圈（HKD 4,200）

縐綢與真絲烏干紗層疊出如花瓣般的立體效果，簡約又優雅，隨手一紮就能展現法式慵懶精緻。

Jennie Chanel香奈兒魅力全開！秋冬季廣告照釋出，那自信與鬆弛感魅力穿搭馬上按讚兼收藏

