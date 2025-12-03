「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？

CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？

CHANEL

CHANEL

CHANEL創意總監Matthieu Blazy首場的高級工坊系列Métiers d’art 2026，這次選了紐約的地下鐵場景發布。Matthieu Blazy將高級華麗的香奈兒與城市聯繫，有著香奈兒的優雅經典，同時融入了設計師本身擅長的靜奢簡約俐落的剪裁、配色與物料。

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

近期討論度相當高的「Quarter Zip」也出現在這次系列當中，Matthieu Blazy自己也是穿著Quarter Zip出來跟大家謝幕，相信Quarter Zip又會成為一眾Gen Z、靜奢迷的穿搭靈感。

CHANEL

CHANEL

這次CHANEL工坊大騷有不少「人間香奈兒」大人物到場，GD剛完成MAMA頒獎禮就飛到紐約現場看騷。香港代表有美麗的陳法拉、新出爐2025威尼斯影展榮獲最佳女主角辛芷蕾、「精靈女王」Tilda Swinton、有份演出今次系列預告的A$AP Rocky也來看騷。各位喜歡穿起Matthieu Blazy執掌下系列的「人間香奈兒」嗎？

G-Dragon

陳法拉

辛芷蕾

A$AP Rocky

Tilda Swinton

Sarah Pidgeon

Riley Keough

Kristen Stewart

王一博

Gemini

Jenny Slate