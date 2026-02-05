CHANEL 1957香水被封「招財吸金神器」？Threads瘋傳噴上即開啟幸運吸金模式，招貴人的富家千金香氣
想在馬年開運招貴人，除了換新裝，不妨從「穿」上一款高級香開始！最近在小紅書上，CHANEL珍藏系列中的「1957」香水討論度極高，不少網友分享，噴上後彷彿能自帶「好運體質」，招財又招人緣！
不少用家更大讚那種聞起來乾淨、高級，猶如天生肌膚透出的香氣，讓人自然聯想到一種教養良好、優雅沉穩的氣質，堪稱新年提升氣場的秘密武器！
「CHANEL 1957」的香氣層次細膩，主調是潔淨柔軟的白麝香，彷如剛沐浴後的清爽感。中段透出鳶尾花與苦橙花交織的淡雅花香，底蘊則是以沉穩的雪松木質收尾，再點綴了一絲蜜甜。整體香氣柔和貼近肌膚，形成一種精緻又私密的個人氣息。
這種自帶從容感的香氣特質，就像是從內而外自然散發的好運氣質，能在無形中為你塑造更自信、更有親和力的氣場。如果你正在尋找一款不甜膩、顯氣質，又能為新年悄然提升魅力的獨特香氛，CHANEL 1957會是一個非常出眾的開運選擇！
CHANEL 1957 屬於CHANEL高階的「LES EXCLUSIFS DE CHANEL」珍藏系列，瓶身設計秉承一貫的簡約風格。目前共有兩種容量可選：75ml 定價為港幣2,135元，200ml 則為港幣3,745元。
最近品牌還帶來了全新的奢華香氛身體油，將珍藏系列中兩款極具魅力的香調——COMÈTE 與 LE LION DE CHANEL，融入絲滑的身體油中，養出帶有自然光澤的「貴氣肌膚」，讓香氣與膚觸同樣高級。
