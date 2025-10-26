32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣

32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺 Karl Lagerfeld 設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣

Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！

現在常聽「effortless」永恆不過時應用在時裝之上，這套Chanel經典之作，完美演繹「effortless」這字，是Karl Lagerfeld 1993春夏系列裡的作品。當時的高級時裝裡，把泳裝與Tweed Jacket混搭在一起穿，再配一副圓形浮誇的白色太陽眼鏡，時尚又前衛。現在來到2025年，32年後的時尚舞台上，都會看到這造型的影子成為潮流。

這次Jennie這位「人間香奈兒」就演繹了Karl Lagerfeld的設計，混搭低腰褲加皮褸，讓泳裝服飾變得火辣又帥氣，而現在看回服飾也覺得很時尚前衛，可見「老佛爺」的設計太有價值之外，同時也看到90年代的復古熱再被帶回潮流舞台之上。加上Jennie火辣模樣和霸氣演出，賦予這件經典Chanel作品全新生命，讓時尚迷秒懂什麼叫經典不敗，成為當季最受注目的時尚標誌。

