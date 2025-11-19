CHANEL 25迷你手袋被搶瘋了！除了Jennie同款銀色25 Mini，「這幾款」新手袋也值得衝

Chanel 這季的新袋款真的太燒了！除了Jennie 搶先演繹的銀色 25 Mini 手袋成為話題中心，其實還有很多設計也美到讓人立刻想衝去入手。年底想要犒賞自己的你，這些新款絕對值得好好考慮！

Jennie同款 - CHANEL 25 Mini Handbag （$48,600）

CHANEL 25 Mini Handbag （$48,600）

這款CHANEL 25 Mini手袋採用金屬紋理小牛皮搭配銀色金屬，閃亮前衛的銀色設計非常搶眼。小巧的size適合日常使用，鏈帶長度剛好可以肩背或斜挎，難怪Jennie一背就造成轟動！

小巧百搭 - Hobo Handbag （$46,600）

Hobo Handbag （$46,600）

這款Hobo手袋用上小牛皮搭配金色金屬，月牙造型經典又耐看。尺寸小巧卻很能裝，隨手一拎就很有型，是日常出門的完美選擇！

實用大容量 - Maxi Hobo Bag （$57,000）

Maxi Hobo Bag （$57,000）

如果想要更大容量，這款Maxi Hobo絕對適合你！深棕色麂皮小牛皮搭配金色金屬，實用性十足又不失時尚感。Mocha色系非常百搭，無論休閒或正式場合都能輕鬆駕馭。

優雅經典 - Vanity with Chain（$27,600）

Vanity with Chain（$27,600）

這款Vanity with Chain以白色粒面小牛皮打造，是這次新品中性價比很高的選擇。雖然體積小巧，但足夠放入隨身小物，包身腰線令簡約設計更顯低調優雅，難怪一登場就成為一包難求的搶手款！

甜美溫柔 - Clutch With Chain（$29,400）

Clutch With Chain（$29,400）

這款Clutch With Chain 淡粉色設計超級可愛，更被粉絲暱稱為「飯盒包」。輕盈的粉色搭配金色鏈帶，無論是日常搭配或是參加派對都很適合，絕對是少女心必收單品！

