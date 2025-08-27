居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
CHARLES & KEITH七夕情人節禮物推薦！卡片套最平$199、免費刻字真皮馬鞍包、甜美棉花糖粉七夕禮盒
趁着今次精選了小CK多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。
臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
女神韓韶禧愛牌 OL/小資女福音
來自新加坡的年輕知名時尚品牌CHARLES & KEITH近年話題不斷，除了找來韓國女神韓韶禧代言美出新高度外，多款平替名牌包款的推出也帶來不少討論度。成立於1996年的小CK由兩兄弟Charles Wong與Keith Wong共同創辦，主打為現代女性提供設計時尚、價格親民且品質優良的鞋款與手袋。風格以簡約、現代且富有都會感而聞名，逐漸成為亞洲及全球時尚圈的代表品牌之一。眾所周知韓韶禧是CHARLES & KEITH的忠實粉絲，連到法國參加坎城影展也背上品牌的包包，經她用過的Toni軟扭結流浪包與Petra微笑肩背包更曾一度斷貨。品牌憑藉平易近人的價格及緊貼潮流的設計成為許多小資女的時尚恩物，OL們幾乎人手一個。
七夕限定免費印名＋甜美粉紅包款推介
小CK於今年七夕推出了限定禮盒，新出的棉花糖粉色Cressida菱格手提包蘊藏許多甜蜜細節，心型壓釦、皮穿鍊背帶、小金屬愛心、粉紅翅膀吊飾......無論是搭配優雅連身裙還是輕便的休閒裝都能輕鬆提升整體造型，少女感up up！接下來是Gabine真皮中型馬鞍包，兼具質感與功能性，天然小牛真皮搭配標誌的水波紋金屬釦，俐落又大方，適合各式場合，不需過度花費心思就能展現出女人味。七夕活動期間還能免費製作專屬印記，最多刻製三個字母和一個圖案向情人表達愛意。同樣是新貨上市的Kadee抓皺托特包展現甜美與個性的完美平衡，亮眼的金屬粉色為整體造型注入型格氛圍，抓皺細節搭配蝴蝶結吊飾，無論手拿、肩揹或斜揹都十分吸睛。除了以上應節的粉紅系列推介外，以下還有更多小CK大熱款式推薦，總有一款啱你心水。
七夕禮盒：Cressida 菱格手提包 - 棉花糖粉
售價：$699
Gabine 真皮中型馬鞍包
售價：$1,099
Kadee 抓皺托特包 - 金屬粉紅
售價：$1,099
Beryl 皮帶釦水桶包 - 棉花糖粉
售價：$599
Ivette 拉鍊肩背包 - 奶油色
售價：$599
Petra 微笑肩背包 - 黑銀
售價：$439
Kristine 金屬手提長銀包 - 深紅酒莓
售價：$469
Duo 菱格短銀包 - 棉花糖粉
售價：$269
Paffuto 菱格鍊條長銀包 - 淺粉色
售價：$399
Aubrielle 浪紋拉鍊卡片套 - 淺粉色
售價：$199
